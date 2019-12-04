Проезд на транспорте Москвы подорожает в 2020 году. Главное о новых тарифах метро, МЦК и МЦД

В Минтрансе сообщили, что с 1 февраля 2020 года в Москве вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Однако власти обещают, что повышение составит не больше 3%, то есть не превысит уровень инфляции. «360» рассказывает, сколько придется заплатить за проезд в новом году.

Изменение стоимости проезда в московском и подмосковном транспорте в 2020 году направлено на то, чтобы привести цены к единому показателю. Метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД) должны стоить одинаково.

Главные изменения, в соответствии с информацией департамента транспорта, произойдут в ценах на разовые поездки. «Единый» билет на одну поездку подорожает на два рубля — до 57 рублей, на две поездки — до 114 рублей, на 60 поездок — до 1970 рублей, а билет на один календарный месяц с лимитом в 70 поездок будет стоить 2900 рублей. Эти цены будут распространяться на столицу и Подмосковье.

Разовая поездка в метро, МЦК, в центральной зоне МЦД и на наземном транспорте по карте «Тройка» подорожает до 40 рублей. В пригородной зоне разовая поездка по «Тройке» обойдется в 47 рублей. При этом при оплате банковской картой билет в Москве будет стоить 44 рубля и 51 рубль в области. По тарифу «90 минут» в Москве и Подмосковье билет будет стоить одинаково — 62 рубля. С МЦД и МЦК пересадка на метро будет бесплатной.

Льготные билеты на месяц для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов в метро с февраля 2020 года будут стоить 405 рублей, на три месяца — 1215 рублей. Наземный транспорт для учащихся подорожает до 265 рублей за месяц и 795 за три месяца.

Без изменений

При этом стоимость безлимитных проездных в Москве не изменится, сообщили «360» в Департаменте транспорта Москвы. Сохранение доступности безлимитных билетов является признанным международным опытом — во всем мире правительство стремится к увеличению популярности безлимитных проездных, так как это выгодно и государству, и потребителю.

«Мы считаем правильным поддержать постоянных пассажиров, которые выбирают московский транспорт и которых большинство. Стоимость безлимитных билетов на все виды городского транспорта, в том числе МЦД, на 2020 год повышаться не будет. Это безлимитные проездные со сроком действия сутки, трое суток, 30, 90 и 365 дней», — заключили в пресс-службе Дептранса.

Таким образом, за проездной на сутки в пределах Москвы придется отдать 230 рублей, а за поездку в пригороде — 285; на трое суток — 438 и 545 рублей соответственно. За 30-дневный безлимитный билет нужно будет заплатить 2170 и 2570 рублей в Москве и Подмосковье соответственно, за 90 дней — 5430 и 6940 рублей, а годовой проездной обойдется москвичам в 19 500 рублей, а жителям Московской области — в 24 450 рублей. Также без изменений останется цена на провоз багажа: за это придется отдать 60 рублей.