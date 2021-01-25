Байден запустил трансгендеров обратно в армию. Это оказалось для них очень опасно

Байден разрешил трансгендерам служить в армии. Так он снял запрет, который ввел его предшественник — Дональд Трамп. Правда, говорить о целесообразности решения новоиспеченного главы Штатов похоже рано. Глава Пентагона начал борьбу с изнасилованиями в ВС США. Судя по всему, этот вопрос в стране стоит остро.

Байден подписал указ, отменяющий введенные предыдущей администрацией ограничения на службу в американских ВС трансгендеров. Об этом сообщил Reuters.

«Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила США заключается в ее разнообразии», — прозвучало в заявлении Белого дома.

Ранее о готовящемся указе Байдена сообщил телеканал CBS News со ссылкой на некого высокопоставленного чиновника в Министерстве обороны. До этого в прессе появилась информация, что Байден назначит помощником министра здравоохранения медика Рейчел Левай. До некоторых пор она была мужчиной, но после сменила пол. Левай должна стать первым трансгендером, которого назначат на федеральную должность с подтверждением в Сенате.

«Доктор Рейчел Левайн принесет стабильное лидерство и экспертизу, которые требуются нам, чтобы провести сограждан через эту пандемию — вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности», — процитировали Байдена в Fox News Channel.

Изнасилования в армии США

Правда, толерантный глава США своим указом может подвергнуть трансгендеров опасности. В американской армии остро стоит вопрос о сексуальном насилии. Новый глава Пентагона Ллойд Остин объявил о старте кампании по борьбе с изнасилованиями в вооруженных силах США, сообщили в меморандуме, о котором Остин 23 января объявил военачальникам и руководству минобороны.

«Я знаю, что вы работали над этой проблемой много лет. Я сам пытался решить ее, когда был командующим. Нам нужно признать тяжкую правду: нам нужно сделать больше», — процитировали текст документа в The Guardian.

Остин также потребовал от подчиненных представить список мер, которые уже приняли в предыдущем году и которые оказались действенными. Согласно отчетам департамента, с 2006 года количество сообщений о сексуальных посягательствах неуклонно растет. Так в 2018 году оно выросло на 13%, в 2019 году — на 3%. Данные за 2020 год еще не доступны. Результаты двухлетней давности вызвали гнев Конгресса. Законодатели неоднократно призывали к действиям, включая изменения в Кодекс военной юстиции.

Разрешение трансгендерам служить 2016 года

С июня 2016 года трансгендеры могли свободно служить в армии США. Тогда действующие до это ограничения отменил экс-лидер страны Барак Обама, который, как и Байден, является демократом. Однако уже через год республиканец Дональд Трамп объявил о запрете. Он вступил в силу в апреле 2019.

К военной службе, за некоторыми исключениями, не допускали людей, у которых диагностировали гендерную дисфорию. Речь идет о дистрессе, который человек испытывает из-за несовпадения между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении. Лицам, у которых не была обнаружена гендерная дисфория, служить разрешалось, но только в своем биологическом поле. Байден часто повторял в ходе предвыборной кампании свое обещание отменить запрет.

Согласно исследованию, проведенному Институтом Уильямса при юридической школе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в 2014 году насчитывалось около 15,5 тысячи трансгендерных военнослужащих.