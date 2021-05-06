Трансгендер впервые поедет на Олимпиаду как женщина. Это может быть опасно для спортивного будущего

Спортсменка-трансгендер будет участвовать в Олимпийских играх в Токио в составе женской команды по пауэрлифтингу наравне с другими участницами. Многие считают такой ход нечестным: якобы прошлое в теле мужчины дает тяжелоатлетке преимущество над другими участницами. И такому недовольству есть причина.

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард станет первой в истории трансгендерной участницей Олимпийских игр, сообщил The Guardian. До 2012 года Лорел была известна как Гэвин Хаббард и тоже занималась пауэрлифтингом.

Еще в 1998-м Хаббард, будучи мужчиной, поставил рекорд в юношеском разряде, подняв порядка 300 килограммов на одном из соревнований. В 2012 году, незадолго до своего трансгендерного перехода, Гэвин был назначен исполнительным директором новозеландской олимпийской федерации тяжелой атлетики.

Новые правила

Лорел Хаббард будет участвовать в олимпийских соревнованиях по пауэрлифтингу в супертяжелом весе наравне с другими участницами, которые были рождены женщинами. Шанс на участие в международных соревнованиях такого уровня Хаббард получила благодаря новым правилам.

Еще в 2015 году Международный олимпийский комитет определил, что атлеты, которые совершили трансгендерный переход из мужчины в женщину, могут соревноваться наравне с другими участницами без проведения операции по удалению яичек. Единственным условием для таких спортсменов является то, что на протяжении года уровень тестостерона не должен превышать 10 наномолей на литр. Теперь это решение вступило в силу.

Пока официального заявления о том, что Хаббард будет участвовать в Олимпийских играх в Токио, нет. Источник The Guardian уверен, что спортсменка получит свое место в женской сборной, если пройдет квалификационный отбор. Этот факт вызвал неоднозначную реакцию общественности. Одни считают новость победой для ЛГБТ-сообщества, так как ранее ни одного трансгендерного участника на Олимпийских играх не было.

Другие же не так воодушевлены, ведь соревноваться с 43-летней Хаббард просто нечестно, так как она была мужчиной. Ряд научных работ говорит о том, что мужчины, прошедшие пубертатный период, сохраняют преимущество в силе даже после трансгендерного перехода и приема лекарств, подавляющих уровень тестостерона.

Однако врач-эндокринолог Алексей Калинчев заявил «360», что допустимый уровень тестостерона, который установил МОК, очень низок для мужчины. Так что преимущества в силе из-за него у Хаббард быть не может.

«Там мужского при таких цифрах ничего нет. <…> Если вдруг окажется, что такие женщины на голову выше по силе остальных женщин, то их выделят в отдельную категорию или какие-то более жесткие требования к ним пропишут», — объяснил Калинчев.

Опасный тренд

Тем не менее опасность в подобном решении Калинчев все равно видит. И не только для спортсменок, которые будут соревноваться с Лорел Хаббард. Как раз тяжелоатлетки могут быть спокойны. По словам эндокринолога, пока допуск трансгендерной участницы все еще под вопросом, ведь ей нужно будет пройти допинг-контроль.

«Трансгендеры же много всего пьют. Если мужчине яички не отрезали, то, чтобы это был не мужчина, а женщина, ему нужно гормональные препараты принимать. Вопрос: как WADA (Всемирное антидопинговое агентство — прим.ред.) к ним относится, разрешает ли оно их принимать. Думаю, они могут подпадать под запреты по другим параметрам», — сказал Калинчев.

Основную же угрозу врач видит в том, что решения, которые принимает МОК, прежде всего политические. А «заигрывания с толерантностью» могут привести к неприятным последствиям, уверен специалист.

«Это же Олимпийские игры, а не уличные соревнования. Для подростков олимпийские чемпионы — это иконы, на олимпийских чемпионов равняются… Если человек занимается каким-то видом спорта, олимпийский чемпион для него просто идол. Подражать будут таким людям», — заключил Калиничев.