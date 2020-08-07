Трамп запрещает TikTok. Это может повлиять и на российских пользователей

В головном офисе сервиса подчеркнули, что шокированы подписанными указами. «В течение почти года мы стремились добросовестно взаимодействовать с правительством США, чтобы обеспечить конструктивное решение проблем… Вместо этого мы столкнулись с тем, что администрация не обращала внимания на факты, диктовала условия соглашения, не проходя через стандартные правовые процессы, и пыталась подключиться к переговорам между частными предприятиями», — говорится в заявлении на сайте TikTok.

Там также подчеркнули, что ясно дали понять: сервис никогда не делился пользовательскими данными с китайским правительством. По мнению руководства TikTok, решение Штатов может подорвать веру международных фирм в приверженность Вашингтона верховенству права. Между тем именно оно послужило магнитом для инвестиций и подстегнуло рост американской экономики.

«TikTok — это сообщество, полное творчества и страсти, дом, который приносит радость семьям… И мы строим эту платформу на долгосрочную перспективу. TikTok будет здесь еще много лет», — добавили в заявлении.

А как же российские пользователи?

Если TikTok уйдет из американского сегмента, то так или иначе его работа в других странах тоже сильно пострадает. В этом уверен специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат. Правда, в пресс-службе сервиса в России так не считают. В разговоре с «360» там заявили, что российским пользователям не придется переживать из-за отсутствия любимого приложения.

«TikTok в России работает так же, как и прежде, и мы не планируем прекращать здесь работу. Миллионы людей приходят в TikTok для развлечения и общения, а креаторы и артисты делятся здесь своим творчеством и идеями. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем: создавать лучший опыт использования платформы для наших пользователей, поддерживать наших креаторов и, конечно, обеспечивать безопасность на платформе», — подчеркнули в пресс-службе.

Трамп просто сбивает цену?

Сохраб Гайрат напомнил, что американская Microsoft не так давно хотела купить TikTok у китайской ByteDance. Если бы сделка состоялась, сервис полностью пересмотрел бы условия безопасности пользовательских данных. Переговоры планировали завершить до 15 сентября.

«Такая серьезная компания, как Microsoft, никогда не будет рассматривать TikTok как технологическую компанию, которую хочет купить. То есть желать не просто получить аудиторию современной молодежи, но еще и какие-то технологии. Скорее всего, Microsoft выкупит эту компанию и просто похоронит ее. Нужно понимать, что американская организация работает с Пентагоном и очень лояльна к нему. Так было уже не раз. Стоит вспомнить ситуацию с тем же Skype, который до Microsoft был очень популярным, теперь же о нем забывают», — пояснил собеседник «360».

Гайрат связал указы Трампа с ранее обсуждаемой покупкой TikTok. По словам специалиста по информационной безопасности, действующий глава Штатов — в первую очередь бизнесмен. И он попросту пытается сбить ценник на сервис.

Сможет ли TikTok работать после запрета?

По словам собеседника «360», все международные интернет-провайдеры находятся в руках американцев. То есть они в случае блокировки приложения не просто заблокируют его серверы, но и весь бренд. Самого названия TikTok.com больше не будет.

«На китайских доменах сайт продолжит работать, но… Домен — слово, которое вы вводите, и точка com. Тогда вы попадаете на сайт. Сайт хранится, например, на серверах Китая. Это слово прикреплено к какому-то IP адресу — локации того же сервера. Представьте, что я у вас это слово отниму, кто узнает ваш адрес тогда? TikTok, конечно, может получить китайский домен через правительство, но сколько процентов китайской или российской молодежи будет вбивать иероглифы в адресную строку браузера?» — добавил Гайрат.

Правда, он подчеркнул, что Трамп в принципе заявляет о многом и достаточно часто. По мнению собеседника «360», это вовсе не означает, что обещанное произойдет.

«И вся эта тема с 45 днями… Мне кажется, они просто хотят проломить цену на стоимость TikTok. Хотят просто получить его дешевле, а менеджмент TikTok, если хочет дальше развиваться, должен как-то с американцами договориться. У сервиса есть сейчас выбор: жить дальше по своим принципам и идеологии или пойти по пути развития бизнеса и получать прибыль. Если руководство компании выберет второй вариант, то с американцами придется договариваться», — заключил Гайрат.