Дональд Трамп покинет Белый дом, но останется в массовой культуре. Президент стал героем сериалов, песен и комиксов

Дональд Трамп за четыре года своего президентства успел проникнуть в массовую культуру. 45-й глава США стал героем кино и даже комиксов. Ему посвятили целый сезон «Американской истории ужасов», включили в культовую мангу «Тетрадь смерти» и упомянули в «Симпсонах».

«Американская история ужасов»

Седьмой сезон «Американской истории ужасов» создатели посвятили выборам президента США 2016 года. Тогда Трамп победил Клинтон. Это первый раз за семь лет существования сериала, когда его создатели решили описать современные реалии.

Действия разворачиваются в пригороде современного Детройта. В главной роли — Сара Полсон. Она играет жительницу Нью-Йорка, которая страдает посттравматическим стрессовым расстройством после событий 11 сентября. У нее есть сразу несколько фобий, с которыми она научилась справляться благодаря своей супруге. Однако победа Дональда Трампа на выборах оживила все страхи. Так, по мнению критиков, авторы сценария приравнивают избрание бизнесмена президентом к теракту.

Первая же серия называется «День выборов». Начинается она с речи на тот момент еще кандидата в президенты от республиканцев. В картине Трамп показан в маске, чем напоминает зрителям маньяка Кожаное Лицо из «Техасской резни бензопилой». Для главной героини все, что напоминает о республиканцах, вызывает фобии.

При этом в сериале есть и сторонники Трампа. Сам новоиспеченный глава государства, по словам авторов, — лишь образ, а не полноценный герой. Все внимание сосредоточено на том, как ведут себя обычные люди после его избрания.

«Выборы сами по себе история ужасов, так что ждите двойного хоррора», — заявил создатель сериала Райан Мерфи.

«Тетрадь смерти»

Согласно проведенному в 2007 году Министерством культуры Японии опросу, знаменитая «Тетрадь смерти» занимает 10-е место среди лучших манг всех времен. В ней речь идет о тетради бога смерти по имени Рюк. Если в нее записать имя, его обладатель скончается.

В одном из выпусков появляется Дональд Трамп. По сюжету, тетрадь выставляют на международные торги. Приобрести ее пытаются 45-й президент США и его китайский коллега Си Цзиньпин.

Уникальный лот достается Трампу за 10 триллионов долларов. Но Рюк оказывается недоволен результатом торгов. Он потребовал, чтобы Трамп либо умер ради США и сохранил за собой тетрадь, либо отказался от сделки. Персонаж, изображающий президента США, выбрал жизнь и остался и без лота, и без денег.

Предсказание «Симпсонов»

В 17-й серии 11-го сезона «Симпсоны» — Bart to the Future — говорится о том, что после президентства Дональда Трампа в бюджете США осталась большая дыра. Обнаружила ее Лиза, которая пришла на смену бизнесмену. Впервые эта серия вышла на экран в марте 2000 года.

Начиная с победы Трампа на выборах 2016 года американцы не раз вспоминали это предсказание. Тогда создатели «Симпсонов» выразили сожаление, что их фантазии на тему президентства оказались реальностью. В официальном Twitter анимационного сериала выложили ролик, в котором Барт пишет мелом на доске фразу: «Быть правым — отстой».

Иллюстрации и музыка

Трамп не раз становился предметом карикатур. Так, художник Эдель Родригес сравнил 45-го президента США с лесным пожаром. Картина стала обложкой номера журнала Time к годовщине инаугурации Трампа.

«Это президент, которого мы все должны сдерживать, как лесной пожар», — пояснил создатель иллюстрации.

В 2016 году рэпер YG выпустил сингл, в котором раскритиковал Трампа. Через три года глава США посетил Мэдисон-Сквер-Гарден, где люди кричали ему текст этой песни.