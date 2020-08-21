Трамп изменил мир?

Скоро Соединенным Штатам предстоит пройти через очередной политический аттракцион — ноябрьские выборы президента страны. Кто бы не оказался в Белом доме в следующем году, ему придется иметь дело с необратимыми изменениями в США. Что же такого сделал Трамп с внешней политикой «главного мирового арбитра»?

Нынешнему президенту Дональду Трампу от Барака Обамы досталось скудное наследство — команда предыдущего президента была достаточно идеологизированной, чтобы активно вовлечь США в мировые конфликты разной степени интенсивности (Ливия, Сирия, Ирак, Йемен, Украина и др.). Внутри страны при этом неожиданно страшно подскочила безработица, американцы были в целом недовольны ситуацией в стране после не самых удачных реформ.

Поэтому изоляционисткие намеки Трампа во время его избирательной кампании были понятны. Ни в коем случае не отказываясь от стремления развить достойную оборонную программу и сохранить как можно дольше лидирующие позиции США в мире, Трамп все же серьезно нацелился пересмотреть внешнеполитические приоритеты страны. Но было понятно с самого начала, что это не самая его сильная сторона.

Именно недостаточное понимание внешнеполитических нюансов и сопротивление Трампу воинственно настроенного истеблишмента сделало действия США такими противоречивыми. И все же, кардинальные отличия от линии Буша и Обамы очень бросаются в глаза к концу срока нынешнего хозяина Белого дома.

Скажи мне, кто твой враг

Избирателям Трамп пообещал рабочие места, которые «ухватил» себе Китай благодаря перемещению части американского бизнеса в КНР. Защитить внутреннюю промышленность и внутренний рынок от Китая стало сложной задачей — она вылилась в торговую войну, о которой предыдущие администрации и помыслить не могли.

Все это прервалось пандемией и протестами Black Lives Matter, но все равно складывается ощущение, что противостояние приобрело реальную основу — экономическую. Недавнее открытие госсекретаря Майка Помпео о том, что Китай не оправдал «демократических чаяний США» уже никого не могут обмануть, потому что оппоненты теперь могут отмахнуться одной фразой — «I can’t breathe».

Не самый весомый аргумент, но этого хватает для твиттерных перепалок и для того, чтобы жалобы на жесткую политику в отношении Гонконга не выглядели серьезно в глазах общественности.

Для Вашингтона Россия остается одним из главных соперников и основным объектом санкций, но сейчас медиапространство наполнено взаимными обвинениями США и Китая.

Это не помешало Трампу недавно «под шумок» высказаться о возвращении России в G7. Вообще, многие американские аналитики утверждают, что президент США испытывает необъяснимую симпатию к России в целом — и к Владимиру Путину, в частности. Максимально избегая любых критических замечаний в адрес Кремля.

Весь мир подождет?

При всей двусмысленности и неразборчивости политики США на Ближнем Востоке стоит упомянуть о решении Трампа вывести осенью прошлого года американских военных из приграничных с Турцией регионов Сирии, а также об ускорении вывода подразделений США из Афганистана.

В июне этого года Трамп даже объявил о завершении «эры бесконечных войн», заявив, что США отказываются решать конфликты в других странах, «о которых многие даже не слышали». Можно ли было представить себе такое еще пять лет назад?

Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов Дональд Трамп президент США

Показательно и недавнее отношение США к событиям в Белоруссии. Администрация Буша или Обамы как минимум не преминула бы обвинить в этих событиях Россию, не говоря уже о большем. Но недавняя реакция Трампа на вопрос журналиста обескураживает. Президент ответил общими фразами о демократии и привел в пример американцам белорусских протестующих — они мирные и не жгут магазины. Где это видано, чтобы американский президент ставил другую нацию в пример американцам?

Траты на вооружение

Интересно, что США при этом не отказываются от реализации масштабных проектов в области вооружения и обороны. Недавно принятый соответствующий бюджет (738 миллиардов долларов), прямо на это указывает.

Правительство также инвестировало два триллиона долларов на строительство и модернизацию кораблей, бомбардировщиков, реактивных истребителей и вертолетов, танков, военных спутников и гиперзвуковых ракет. Для сравнения, расходы при Буше и Обаме не превышали 680 миллиардов.

Трамп также не стал продлевать ключевой договор РСМД и задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия.

Тут есть над чем подумать. США будто хотят «отдохнуть» от своих утомительных международных обязательств. Значит ли это, что Вашингтон смирился с неизбежным плюралистическим порядком в мире или нас в будущем ждет более сильная и подготовленная в военном плане Америка?

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