Трагедия на «Листвяжной», умер Александр Градский, письмо врачей противникам массовых прививок. Неделя в фотогалерее

Жертвами взрыва и пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стали 46 шахтеров и пять спасателей, которые пришли на помощь заблокированным горнякам. Выжил только один сотрудник МЧС, который смог выбраться. Умер народный артист России Александр Градский. Его госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Российские врачи написали открытое письмо несогласным с массовой вакцинацией. Медики пригласили их в красную зону, чтобы они увидели, к чему приводит отказ от прививки.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 22 по 28 ноября, — в фотогалерее «360».

Погибшие на «Листвяжной»

Угледобывающая шахта «Листвяжная» в Кузбассе стала местом гибели 46 шахтеров и пяти спасателей, которые спустились под землю, чтобы вытащить заблокированных там горняков.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что шахтеры погибли в результате взрыва, который разрушил тоннели и вывел из строя все системы контроля и жизнеобеспечения. По предварительным данным, в шахте произошло обрушение породы с выбросом большого объема метана. В тот момент под землей находились 287 шахтеров, из которых большую часть успели вывести на поверхность.

Для спасения оставшихся под землей в шахту спустились шесть сотрудников МЧС. Спустя несколько часов они перестали выходить на связь. На следующее утро живым выбрался только помощник командира пропавшего звена спасателей Александр Заковряшин.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что спасатели погибли из-за резкого роста окиси углерода. Концентрация в шахте составила 7% при норме в 0,25%.

Следователи предъявили обвинения в нарушении норм безопасности директору шахты, его заместителю и начальнику участка. Фигурантами уголовного дела о халатности стали два сотрудника регионального управления Ростехнадзора. По версии следователей, они подписали акты о проверке вентиляционного тоннеля, который даже не осмотрели, а начальники шахты знали о превышении метана и опасности, которая грозит шахтерам. Суд арестовал пятерых обвиняемых на два месяца.

Угасший голос Александра Градского

Народный артист России Александр Градский скончался после госпитализации в одной из московских больниц в возрасте 72 лет. По данным СМИ, здоровье певца ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции.

Градский был одним из отцов-основателей первой советской рок-волны. Выпускник Института имени Гнесиных, профессиональный оперный тенор, он отлично дополнял гитаристов, играющих песни The Beatles и The Rolling Stones. Но при этом вокалист настаивал, чтобы репертуар был русскоязычным. Когда в первой группе к нему не прислушались, он создал свою и назвал ее «Скоморохи». Потом были сольные выступления, создание рок-оперы «Стадион», записи альбомов и концерты.

Сочетание классического вокала и духа рок-н-ролла — так охарактеризовала Градского певица Лолита Милявская. Она напомнила, что в советское время певца запрещали, но на его концертах всегда были полные залы.

«Я думаю, что многим сегодняшним топовым исполнителям не снились такие приемы. Он выходил в акустических концертах, и рок-н-ролла от этого было не меньше, чем с большой командой», — отметила она.

Последние годы Александр Градский был постоянным наставником шоу «Голос». В самом первом сезоне именно его воспитанница Дина Гарипова стала победителем. Еще одна наставница телевизионного проекта, певица Пелагея, назвала Градского порядочным, трогательным и бескомпромиссным.

«Мастер закончил свой путь на Земле. Но никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин голос», — заявила она. Первый канал пообещал выпустить в эфир все отснятые выпуски программы с Александром Градским. Прощание с композитором и певцом пройдет 1 декабря в театре «Градский Холл».

Приглашение в красную зону

Главные врачи российских больниц написали открытое письмо к известным людям, выступившим против массовой вакцинации от коронавируса. Медики пригласили их посетить красные зоны больниц, чтобы они своими глазами увидели, что происходит с непривитыми людьми после заражения.

В список, кому медики адресовали свое послание, вошли депутаты Госдумы Геннадий Зюганов и Сергей Митрохин, актеры Мария Шукшина и Егор Бероев, шоумен Оскар Кучера, певцы Юрий Лоза и Катя Лель.

Один из подписавших письмо, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, напомнил, что пандемия длится уже два года. Все это время медики ведут настоящую войну, а ежедневное количество погибших превышает тысячу человек. Прививку от коронавируса он назвал единственным спасением и выходом из сложившейся ситуации. Однако большинство людей продолжают верить известным личностям, которые вещают из социальных сетей, чем врачам, которые находятся на передовой.

Шоумен и телеведущий Оскар Кучера заявил, что не отрицает коронавирус и не выступает против прививок, как и другие участники списка. Он пояснил, что выступает за то, что вакцинация не должна быть обязательной для всех.

Рашкина лишили защиты

Депутат Госдумы Валерий Рашкин лишился неприкосновенности. Теперь ему могут предъявить обвинение в незаконной охоте на лося. Генеральный прокурор России Игорь Краснов внес в нижнюю палату парламента представление, в котором указал, что просит депутатов дать согласие на избрание члену КПРФ меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также согласиться с возбуждением против коллеги уголовного дела.

Краснов подчеркнул, что вынужден идти на такой шаг, так как Рашкин отказался добровольно сотрудничать со следователями. Вместо этого он дал ложные показания и скрыл орудие преступления. Запрет определенных действий не позволит депутату оказывать давление на свидетелей. Представление генерального прокурора обсуждали долго. Выступили представители от каждой фракции. Большинством голосов неприкосновенность с Рашкина сняли.

«Омикрон» напугал мир

Выявленный в ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса получил название греческой буквы «омикрон». По данным ученых, новая версия возбудителя обладает повышенной заразностью и, возможно, сможет ослабить свойства вакцин.

По версии главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове, штамм мог появиться в результате мутации в организме еще не выздоровевшего от коронавирусной инфекции человека. Но пока точных данных о его происхождении нет.

Но то, что «омикрон» сильно отличается от доминирующего сейчас штамма «дельта», подтвердили итальянские ученые, которые показали сравнительный рисунок двух версий коронавируса. Если у «дельты» количество мутаций белка от первоначального, уханьского варианта было только 18, то у «омикрона» их уже 43.

Первых зараженных новой версией коронавируса выявили в Великобритании, Австралии и нескольких странах Европы. Страны всего мира начали отменять авиасообщение со странами Африки.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала панику неоправданной. Она напомнила, что пока не известно, сможет ли новый вид снизить эффективность вакцины. Это покажут только дополнительные исследования. По оценке врачей ЮАР, в группу риска вошли молодые люди от 20 до 30 лет, которые не сделали прививку или получили только одну дозу вакцины.

Блогер осквернил портрет ветерана

Московский блогер помочился на стенд с портретом ветерана Анатолия Фролова в Измайлове. Снимок со своим поступком он опубликовал в социальных сетях. Это позволило полиции быстро вычислить личность и задержать не дотерпевшего до туалета юношу. Молодой человек удалил скандальную фотографию и записал покаянное видео, но было уже поздно. Против 19-летнего парня завели уголовное дело за публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. По решению суда его отправили в СИЗО на два месяца.



Сыновья ветерана рассказали, что отец ушел на фронт, когда ему было 18 лет. В боях он получил несколько ранений и контузию, а в мирное время посвятил свою жизнь геологии, став академиком. Поведение молодого человека мужчины осудили, отметив, что блогер просто хотел как-то выделиться. Но теперь про него узнали все. Сыновья отметили, что хотели бы наказать осквернителя памяти отца по закону. Источник «360» сообщил, что родственники ветерана отказались от возмещения моральной компенсации.

Казань ввела QR-коды

Пассажиров общественного транспорта Татарстана с этой недели начали пускать только по QR-кодам. Первый день показал, что жители столицы республики к новым требованиям не очень готовы. Пострадавшими стали кондукторы.

Мэрия Казани по итогам первого дня сообщила, что всего из транспорта высадили 1,5 тысячи человек, что менее 0,3% от общего пассажиропотока. Но без неприятностей первый день с QR-кодами не обошелся. Пассажир трамвая без электронного пропуска отказался выходить из салона. Вывести его смогли только сотрудники полиции. Но пока их ждали, транспорт не ехал. Муниципальный перевозчик пообещал добиваться возмещения ущерба от простоя.

В тот же день в городе зафиксировали три случая нападения QR-зайцев на кондукторов. Самым громким стал случай, когда пассажир распылил в лицо сотруднику транспортной компании газ из баллончика. Нарушителя арестовали на пять суток и оштрафовали на пять тысяч рублей за мелкое хулиганство.

Власти республики смягчили требования для пассажиров. Теперь пассажиры, привитые первым компонентом вакцины или сделавшие укол «Спутником Лайт», получат региональные QR-коды на 24 дня. Пользоваться им можно только в транспорте.

Федеральный законопроект о QR-кодах на рассмотрение в Госдуму пока не внесли, а направили на рассмотрение в региональные парламенты. Большинство из них документ одобрили. Но не обошлось без конфуза. Депутаты Северной Осетии не смогли с первого раза набрать большинство голосов для одобрения законопроекта. Получилось сделать это только со второго раза.

Моргенштерну и Инстасамке пригрозили

Выступления популярных российских рэп-исполнителей Моргенштерна и Инстасамки оказались под угрозой. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления перед студентами обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. За музыканта вступился его адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что торговля запрещенными веществами — совсем не сфера деятельности исполнителя. Он не исключил, что руководителя Следственного комитета неправильно информировали. Адвокат отметил, что теперь главное, чтобы подчиненные Бастрыкина не восприняли его слова в качестве приказа к действию.

Сам Моргенштерн уехал из России. Как пояснил его концертный директор, рэпер отправился на частное мероприятие в Белоруссию. Но журналисты выяснили, что он вместе со своей супругой сейчас находится в Дубае.

Тогда же отменилась продажа билетов на концерт исполнителя в московском клубе Gipsy. Но концертный директор объяснил это внутренними моментами, смысла которых не раскрыл. Между тем в Москве закрыли ресторан Моргенштерна Kaif. Проведенная проверка показала, что заведение торговало алкоголем без лицензии.

Пропаганду разврата и проституции увидели в творчестве блогера и рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева). Заявление на имя генерального прокурора написали представители общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай».

Глава организации Элина Жгутова пояснила, что к ним часто обращаются родители детей, которые жалуются на творчество исполнительницы. О том, какой путь от девочки из провинции до российской версии Cardi B прошла Зотеева, можно узнать из текста «360».

Сборной России дали соперника

Не попавшая на чемпионат мира по футболу 2022 года российская сборная будет пробиваться туда через стыковые матчи. Соперников команде определили на жеребьевке, которая прошла в Цюрихе.

Российские футболисты попали в путь B. Первую игру они проведут со сборной Польши 24 марта. Победитель матча встретится с победителем игры между командами Швеции и Чехии. Оба матча пройдут в России.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин заявил, что не считает жребий хорошим или плохим. По его словам, это нормальный выбор. Сейчас команде необходимо внимательно изучить соперников.

Он пояснил, что в ближайшие три месяца будет разговаривать с игроками, чтобы они могли применить советы на играх в марте. Карпин подчеркнул, что у него есть план, которого национальная сборная будет держаться.