Молодого человека расстреляли после похищения девушки в Ингушетии. Парень украл возлюбленную для женитьбы, но ее брат решил вмешаться. Теперь правоохранители подозревают мужчину в убийстве жениха. За подобные похищения предлагали наказывать еще несколько лет назад, но инициативу так и не поддержали. По словам адвоката Вадима Багатурии, принятие закона вряд ли произойдет.

Убийство 29-летнего жениха произошло в ночь на 19 мая. Согласно данным следствия, молодого человека с огнестрельными ранениями доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Стрелок попал в голову и туловище своей жертвы. Правоохранители завели дело об убийстве и начали искать подозреваемого.

«В ходе осмотра места происшествия изъят автомобиль марки ВАЗ-21114. В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Ингушетия.

Источник фото: ingushetia.sledcom.ru

Подозреваемого отправили под стражу. Следователи выяснили, что причиной расправы стали неприязненные отношения, связанные с похищением сестры задержанного мужчины. Девушку забрали, чтобы жениться на ней.

Как уточнил Telegram-канал Baza, молодой человек дружил с девушкой ни один год. Возлюбленные хотели узаконить свои отношения, следуя традициям, но семья невесты была против бракосочетания. В итоге парень решил украсть невесту, а своих старших братьев отправил к ее родственникам для сватовства.

Семья отказалась благословить пару и потребовала вернуть девушку. Жених привез возлюбленную обратно, а затем украл во второй раз. Его расстреляли из проезжающего мимо автомобиля. В молодого человека попали шесть раз, отметили в публикации.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства убийства. Они назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы и вычисляют возможных причастных к преступлению.

Наказание за воровство невест

Осенью 2013 года против практики похищения девушек для женитьбы выступили духовные лидеры, а также представители общественности и власти Ингушетии. Они решили ввести штраф за кражу невест в размере 200 тысяч рублей. Отдельное денежное наказание предусмотрели для пособников женихов. Речь шла о сумме 100 тысяч рублей.

Весной 2017 года ингушский парламент внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание за похищение человека с целью вступления в брак. За кражу невесты захотели отправлять на принудительные работы или лишать свободы. В обоих случаях срок оговаривался до трех лет. Принятие законопроекта не поддержал глава республики. По его словам, уголовная ответственность не приведет к конкретным результатам.

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С его мнением согласился адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия. Он пояснил «360», что новый закон не нужен, так как за похищения человека и так могут наказать.

«Такой закон принимать вообще не нужно, потому что у нас существует 126-я статья „Похищение человека“. Не важно кого ты украл: невесту, жениха, ребенка, взрослого или старика. То есть, если ты украл человека, то это само по себе является преступлением», — отметил адвокат.

Он добавил, что инициатива ввести особую ответственность за похищение невест была какой-то политической акцией отдельно взятого депутата, который решил попиариться на этом. Багатурия предложил сравнить такую норму с ранее действовавшей статьей за угон транспортного средства. Раньше при задержании угонщик мог заявить, что взял машину просто покататься, и за это он нес небольшую ответственность.

«Впоследствии от этой нормы отказались в пользу просто кражи имущества. <…> С похищением невест то же самое. Если ввести такую норму, то получается, что можно украсть любую женщину и потом говорить, что хотел украсть ее для того, чтобы жениться. На самом деле у тебя будет совершенно иные мотивы и цели, поэтому шансы на принятие подобного закона минимальные», — сказал адвокат.

Также он напомнил, что потерпевший от любого преступления вправе подать иск в порядке гражданского судопроизводства для компенсации своего морального вреда. Если дело дойдет до суда, то пострадавший может рассчитывать на эту компенсацию.