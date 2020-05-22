Фильмы уходят на парковки. Автокинотеатры собираются открыть в городах России

Сеть кинотеатров «Каро» планирует открыть около шести автокинотеатров по России. В период пандемии это хорошее решение для бизнеса. Сейчас компания разрабатывает репертуар показа картин. Проекты пока находятся на согласовании у городов. Как это будет работать — в материале «360».

Президент киносети Ольга Зинякова рассказала «360», что задумка об автокинотеатрах в компании появилась до распространения коронавируса.

«Такой формат кинотеатра мы собирались открывать с нашими коллегами и партнерами до всей этой ситуации. Этот формат, который можно реализовать, поскольку он соблюдает все меры дистанцирования людей. Сейчас самый подходящий момент, чтобы воплотить нашу мечту», — рассказала она.

Глава сети отметила, что на сегодня люди совершенно точно нуждаются в альтернативном виде досуга.

По мнению Зиняковой, новые кинотеатры будут очень востребованы. Компания ожидает, что это будет большой успех. Она отметила примеры зарубежных коллег.

«В Штатах это вообще целая культура. Судя по тому отклику, который мы получаем от аудитории, все этого очень ждут», — сообщила президент компании.

Как это выглядит

Зинякова рассказала, что открытие такого формата кинотеатров не представляет сложности. Звук передается по радио в автомобиле, а изображение проецируется на стену или на экран.

С технической точки зрения это реализовать несложно. Главное — это правильная комбинация контента, маркетинга и, само собой, соответствующие разращения со стороны города.

Сейчас организация находится на стадии переговоров с администрациями городов. В ближайшее время «Каро» расскажет о точных локациях. В первую очередь площадки будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Также переговоры идут в Екатеринбурге.

«Более точно сообщим, когда пройдут технические работы и будет согласование города», — пояснила Зинякова.

По ее мнению, для автокинотеатров будут нужны большие территории.

«Мне кажется, все крупные города имеют такие крупные парковки. Например, рядом с торговыми центрами. Это вопрос организационной логистики на местах», — пояснила глава киносети.

Зинякова добавила, что сейчас компания формирует цены на билет в такой кинотеатр. По ее словам, стоимость не будет существенно отличаться от обычной. Билеты будут продаваться онлайн, а попкорн и напитки будут подвозить сотрудники к автомобилю за пять минут до показа, пишет РБК.

«Мы рассчитываем, что буквально за несколько недель это будет реализовано», — резюмировала Зинякова.

Кинотеатры в России закрыты с 23 марта. Такие меры приняло правительство РФ из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее эксперты подсчитали, что пандемию не переживет каждый пятый кинотеатр.