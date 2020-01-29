Британские мужчины все чаще заводят детей без матерей. Традиционной семье конец?

Все больше мужчин на Западе решают стать отцами-одиночками. Для этого они пользуются услугами суррогатных матерей или забирают детей из детдомов. Некоторые люди к такой тенденции относятся равнодушно, а другие настороженно. В материале «360» разбираемся, как на детей влияет взросление только с одним родителем и почему таких семей становится все больше.

The Guardian взял интервью у нескольких мужчин, решивших стать отцами в одиночку. Часть героев всегда мечтали о ребенке, но не нашли человека, с которым могли бы его завести. Другие рассказали, что хотели помочь тем детям, которых оставили биологические родители.

Один из героев по имени Бен забрал из детдома пятерых детей. Каждый ребенок требует специального ухода — Лили глухая, Руби слепая, Джек аутист, а у Джозефа синдром Дауна. Тедди умер в прошлом году в возрасте двух лет от осложнений, связанных с синдромом Корнелии де Ланж. Быть одиноким отцом в таких условиях очень непросто. Бену помогает его мама, но у него все равно много дел. Например, мужчина не смог посетить все школьные пьесы детей, приуроченные к Рождеству. Все из-за того, что они посещают разные школы, и графики не совпадают.

А Джо Нортон рассказал изданию, что первые дни жизни с усыновленными детьми дались ему непросто. Он был напуган, поскольку даже не знал, какие носки нужно им покупать. Однако позже все пошло на лад.

Большинство историй несут позитивный окрас. Мужчины не жалеют о своем решении, а дети счастливы и любимы. Однако, такое происходит не всегда. Как рассказал The Guardian мужчина по имени Джеймс, он хотел начать с Foster care. Это процедура, когда человек берет ребенка под опеку временно, а государство финансово ему помогает. История закончилась плохо. Джеймсу приходилось регулярно пропускать работу, чтобы устроить ребенка в школу. Он не успевал заботиться о нем, финансовое положение стало хуже. Помощи государства оказалось недостаточно, и ему пришлось отказаться от мальчика.

Профессор психологии Чарли Льюис в разговоре с «360» отмечает, что родитель-одиночка может столкнуться с рядом проблем. Особенно если речь идет о мужчине. В первую очередь, семьи с двумя родителями выигрывают с точки зрения финансового достатка. Они могут оба работать, что даст больше возможностей для ребенка в будущем. Либо пока один из родителей работает, другой смотрит за ребенком дома. Нет необходимости тратить деньги на няню. Родитель-одиночка должен либо разрываться между домом и работой, либо тратить деньги на оплату сиделок. Хорошо, если можно попросить кого-то последить за сыном или дочкой, но это не всегда возможно. Финансовая стабильность важна, потому что детям нужно оплачивать развивающие кружки, откладывать деньги на образование и многое другое.

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Второй аспект — это психологическое влияние на ребенка. Если малыш изначально растет в семье лишь с одним отцом, не будет ли он думать о том, каково было бы иметь еще маму? Сможет ли он пережить и смириться с тем, что ее скорее всего никогда не будет? Вряд ли.

Существует также проблема эмоциональной закрытости. Отцам нужно регулярно перебарывать себя, чтобы обсудить с детьми вопрос полового созревания или поговорить о личных темах. И если у них не получится это сделать, то на ребенке это может плохо сказаться. Особенно, если мужчина воспитывает дочку.

Воспитывая детей в одиночку, отцы также регулярно сталкиваются с чувством стыда и неловкости. Они ощущают себя не в своей тарелке, потому что в вопросе воспитания обычно доминируют женщины. Им кажется, что они вступают на чужую территорию, где им нет места.

Отцами-одиночками обычно становятся по обстоятельствам: развод, смерть жены и т. д. На Западе же это превращается в осознанное решение. Никого уже не смущает наличие одного родителя у ребенка. Возможно это происходит из-за огромного количества разводов. Возможно, потому что в этих странах активно продвигается толерантность во всех ее направлениях.

То, что находятся мужчины, которые хотят дарить любовь и заботу детям — это замечательно. Особенно, если речь идет об усыновлении, а не суррогатном материнстве. Однако, стоит понимать, что родителей бывает двое не просто так. Они создают баланс и финансовый, и душевный. В современном мире этого становится все меньше. Велика вероятность, что лет через тридцать понятие семьи и родителей обретет совершенно другие формы.