Традиция новогодних обращений зародилась благодаря автору «Книги джунглей». Вот ее история

Пожалуй, каждый россиянин привык к доброму новогоднему ритуалу: каждое 31 декабря, за несколько минут до Нового года, страна слушает поздравление президента. И не только в России — к жителям обращаются другие президенты и даже короли. Кажется странным, но этой традиции нет и 100 лет. «360» рассказывает, кто ввел моду на новогодние обращения.

История

Первое в истории поздравление написал автор «Книги джунглей», писатель Редьярд Киплинг. Он придумал рождественскую речь для короля Великобритании Георга V. Однако эта идея пришла в голову не монарху, а главе телерадиокомпании «Би-би-си» Джону Рейту. Предложение Георг V обдумывал целых девять лет. В итоге он обратился к британцам по радио в 1932 году. А на телевидении перед нацией первой выступила королева Елизавета II в 1957 году.

Новогодние обращения к советскому и российскому народам

В Советском Союзе впервые новогоднее поздравление появилось в 1936 году. На радио его озвучил председатель ЦИК СССР Михаил Калинин. Интересно, что эта речь предназначалась только для полярников. Остальные жители Союза увидели поздравительный текст в газетах. В первый раз на всю страну с новогодним поздравлением Калинин выступил в канун 1942 года.

Первое телевизионное поздравление в СССР датируется 1971 годом. Его произнес Леонид Брежнев. Главу государства показали за несколько часов до боя курантов. Позже вместо Брежнева несколько раз выступали председатель правительства Алексей Косыгин и председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный. Во второй половине 1970-х из-за плохого самочувствия генсека поздравлять советских граждан доверили диктору Игорю Кириллову. Он выполнял эту почетную должность 20 лет.

Позже президент СССР Михаил Горбачев стал поздравлять соотечественников не из останкинской студии, а из своего кабинета в Кремле. Интересно, что для налаживания советско-американских отношений Горбачев в 1987 году поздравлял не только жителей Советского Союза, но США. Тоже самое сделал и президент США Рональд Рейган.

Двойные поздравления

На сломе эпох, когда Советский Союз перестал существовать, Горбачев сложил свои полномочия, а Борис Ельцин еще не приступил к руководству Россией, основное поздравление с Новым годом прозвучало от сатирика Михаила Задорнова. Его выступление транслировалось 31 декабря 1991 года. Интересно, что Ельцин ввел традицию поздравлять соотечественников с бокалом шампанского.

Накануне 2000 года россияне слушали поздравления сразу от двух человек. От Ельцина, который заявил, что «устал» и «уходит», и от его преемника Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением сегодня, 31 декабря, с 23:55.