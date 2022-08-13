Традиция двойных стандартов. США остались верны себе в позиции по референдумам в Донбассе

Высокопоставленные чиновники в США заявили, что страна не признает присоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к РФ, несмотря на референдумы. Право народов на самоопределение потеряло актуальность в контексте влияния на мировые процессы.

В США подчеркнули, что присоединение частей Украины к России противоречит Уставу ООН. Любые референдумы американская сторона отказалась считать честными и в случае их проведения пригрозила наложить на РФ еще более жесткие санкции.

Право или привилегия

Право народов на самоопределение — один из основных принципов международного права. Заведующий кафедрой конституционного и международного права ГУУ, доктор юридических наук, профессор Владимир Таболин пояснил «360», что в ситуации с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями вопрос, скорее, носит политический характер.

«Здесь скорее политические вопросы, чем международное право. <…> Мы реально понимаем, что [референдум] вынужденная мера, и достаточно долго терпели, как раз исходя именно из позиции самоопределения», — отметил он.

Таболин напомнил, что есть много непризнанных международных субъектов — например, Абхазия. А когда распалась Югославия, США первыми признали новообразовавшиеся государства.

В сегодняшней ситуации не имеет значения, кто кого признает или не признает. Международное право, к сожалению, потеряло актуальность с точки зрения влияния на мировые процессы Владимир Таболин доктор юридических наук, профессор.

Дальше некуда

Нации имеют право на самоопределение, но в ситуации с Донбассом складывается «другое международное право». Таболин подчеркнул, что в данном случае речь не идет о национальной принадлежности, просто это очередной мировой передел.

«Европа потеряла всякую суверенность — и во внутренних делах, и во внешних. Во внутренних делах страны решают какие-то еврокомиссары. Во внешних — американцы. Какая может быть нация и самоопределение, когда правительство принимает решение во вред своему народу? Право даже рядом не стояло, даже национальное», — заявил профессор.

Ни в одной конституции государств Европы, обратил он внимание, не написано, что правительство может принимать необдуманные решения, которые наносят вред стране и проживающим в ней людям. Но в нынешней Европе поступают именно таким образом, а потом не знают, что с ними делать: назад нельзя, а вперед — дальше некуда. Таболин пошутил, что даже Господь намекает Европе, посылая ей засуху, что пора бы одуматься.

Беда заключается в отсутствии здравомыслия: никто не думает, что будет потом Владимир Таболин.

Международное право «мягкое», в нем нет никаких императивных — обязательных — норм. При решении вопросов сотрудничества главным фактором выступает добрая воля. Санкции — это другой вид норм, императив, подчеркнул Таболин.

«По международному праву только Совбез ООН может устанавливать санкции, а он этого не делал. Он утратил свою ведущую роль в обеспечении международного мира», — заявил юрист.

Удобные решения

Позицию американской стороны оценил директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. Специалист напомнил аналогичную ситуацию с непризнанием Крыма и другие прецеденты: США десятилетиями не признавали присоединение стран Прибалтики к Советскому Союзу, и это не мешало взаимодействию с СССР.

Это уже традиционная позиция США Юрий Рогулев директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ.

Историк отметил, что не стоит судить о том, что еще не произошло. Неизвестно, пройдут ли референдумы и чем они закончатся.

«Международное право содержит два принципа — самоопределения народов и суверенитета государств», — напомнил Рогулев.

Характерным примером он назвал историю Югославии, когда США посчитали, что имеют право вмешаться в события в другой стране и назвали это гуманитарной интервенцией. Американцы поставили принципы поддержки прав человека выше национального суверенитета.

«Они фактически отбросили концепцию национального суверенитета и неприкосновенности границ. Что привело к провозглашению Косово независимой республикой от Сербии, хотя никакого референдума там вообще не проводилось. Тут сплошные двойные или даже тройные стандарты», — указал Рогулев.

Соединенные Штаты сами постоянно нарушают Устав ООН. Когда удобно, говорят о национальном суверенитете, а в других обстоятельствах — о праве на самоопределение.

Никто не берется сказать, какой из этих принципов выше другого. И вот все жонглируют этими принципами Юрий Рогулев.

США обещали ввести жесткие антироссийские санкции в случае вхождения республик Донбасса или украинских областей в состав РФ. Историк заявил, что Белый дом продолжит использовать ограничения как инструмент влияния и никогда от них не откажутся. И это будет продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты имеют определяющее влияние на мировые финансы и международную торговлю, а доллар является мировой резервной валютой.