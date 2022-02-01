Китайцы не дарят друг другу подарки, но лепят пельмени. Главные традиции Нового года по лунному календарю

Новый год по лунному календарю пришелся на первый день февраля. Жители Китая называют его Праздником Весны, или Чуньцзе. Его отмечают, соблюдая множество традиций. Это важно, чтобы год принес побольше удачи.

У Нового года по лунному календарю плавающая дата. Он выпадает на второй день новолуния после зимнего солнцестояния. Покровитель 2022 года — Синий Водяной Тигр. Он символизирует храбрость, мужество, отвагу, силу и трудолюбие.

Возвращение домой

В праздник Чуньцзе жители Китая стараются отправиться к своим родным и близким. Это одна из традиций — встреча Нового года с семьей. Празднование длится 15 дней, поэтому времени, чтобы добраться до семьи, достаточно. К тому же в стране с 31 января по 6 февраля действуют новогодние выходные. В допандемийное время китайцы совершали несколько миллиардов поездок по стране в это время.

«У нас все стараются встречать год с родными и семьей. Поэтому до и после праздника происходит огромная миграция миллиардного населения. Билеты на поезд или самолет не купить», — рассказал РИА «Новости» основатель паблика «Серый Мокко» Фан Фэй.

На фоне суперзаразного штамма «омикрон» жителей призвали воздержаться от путешествий, поэтому, вероятно, не все смогут отметить праздник в кругу семьи. Еще одна просьба властей была связана с отказом от походов в кафе и рестораны большими компаниями.

Хотя противоэпидемические меры вносят свои коррективы в праздничные дни, есть вещи, которых китайцы продолжают придерживаться, готовясь к Новому году даже в одиночку. Речь идет об украшении дома и праздничном столе.

Легенда о петухе и злых духах

Готовиться к Новому году китайцы начинают заранее. Дом тщательно убирают. Причем начинать нужно от порога и постепенно передвигаться к самой отдаленной комнате. Желательно избавиться от старых вещей. Их можно отдать нуждающимся, сдать в переработку или просто выбросить. Вариантов утилизации сейчас достаточно. Есть примета, что чем больше ненужного хлама человек вынесет из дома, тем больше места он освободит для удачи и радости.

Обязательными атрибутами для украшения дома являются парные полосы из красной бумаги. На них нанесены иероглифы с пожеланиями. Называют эти свитки «чуньлянь» (春联, chunlian). Как правило, между парными вертикальными надписями вешают еще одну горизонтальную бумажную полосу. На ней обычно написана идиома, которая объединяет содержание на вертикальных полосах.

Традиция вывешивать такие свитки восходит к временам эпохи Чжоу, когда жители Китая верили, что эти надписи могут отпугивать злых духов. Сначала это были дощечки, что связано с легендой о петухе, который сидел на персиковом дереве и на рассвете созывал всех духов обратно в мир тьмы.

Перед входом стояли два стражника. Их звали Шэньшу и Юйлюй. Они убивали призраков, если те причинили вред людям. Поэтому сначала на деревянных досках писали иероглифы, которые обозначали имена этих стражей.

Со временем доски заменили полосами из бумаги. Особенно популярным обычай стал в эпоху династии Мин. Но традиция продолжается и по сей день.

Помимо парных надписей, принято вешать иероглиф «счастье» (福), причем в перевернутом виде. Дело в том, что слово «падать» в китайском языке произносят так же, как и слово «приходить». Считается, что счастье в таком виде обязательно придет в дом.

Больше пельменей — больше денег

Еще одна важная новогодняя традиция в Китае — приготовление пельменей («цзяоцзы»). Их лепят всей семьей. Это символизирует прощание с прошлым годом. Помимо этого, считается, что чем больше пельменей получится налепить, тем больше денег будет у семьи. Это тоже связано с игрой слов. Название «цзяоцзы» похоже по звучанию на слово «монета». Слова «лепить пельмени» похожи на «делать монеты».

У начинок для пельменей тоже есть особый смысл. Они могут быть с овощами, чем-то сладким или, например, с каштанами.

«Это символ того, что предстоящий год будет полон счастья и благополучия, наша надежда на то, что все мечты и желания осуществятся», — рассказала ТАСС жительница Пекина по имени Ли.

Помимо «цзяоцзы», на столе обязательно должна быть рыба. Ее название на китайском («юй») похоже по звучанию на слово «достаток». Шампанское, как в России, на Новый год в Китае пить не принято. Здесь предпочитают пиво или китайскую водку.

Хотя символом года является Синий Водяной Тигр, официальный цвет нового года в Китае — красный. Поэтому парные надписи делают именно этого цвета. Еще один элемент украшения — красные фонари.

Эта традиция тоже уходит в прошлое. Предки современных китайцев верили, что в первый день года нужно отпугнуть злое чудовище Нянь, которое боится красного цвета. Помимо этого, Нянь, по легенде, не выносит шума, поэтому китайцы зажигают красочные фейерверки.

Обычая дарить подарки друзьям и близким в КНР нет. Вместо них, как правило, преподносят красный конверт с деньгами. Деньги должны быть новыми. Вручать предпочтительно четную сумму от шести-восьми юаней, потому что цифра шесть созвучна со словом «гладкий», а цифра восемь — с «богатством». Получается символичное пожелание гладкого и богатого года. Детям можно дарить шоколадные монеты.

Считается, что притянуть богатство помогают фрукты. Но важно, чтобы они были красные, оранжевые или желтые. Поэтому в качестве украшения дома или дополнения к денежному подарку часто используют апельсины и мандарины.