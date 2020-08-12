Традиции Екатерины. Кто в истории России пробовал на себе новые вакцины

История вакцинации в нашей стране насчитывает уже более 250 лет. Первый и самый смелый пример подала Екатерина Великая. Она вызвала из Лондона врача Томаса Димсдейла, который сделал императрице прививку от оспы. В те времена эта болезнь убивала 40% инфицированных, то есть у человека были практически равные шансы на жизнь и на смерть. Екатерина знала об этом, к тому же от оспы умерла графиня Шереметьева, жених которой был наставником сына императрицы.

Через шесть дней после прививки Екатерина почувствовала недомогание, но уже через неделю полностью выздоровела. Сразу после этого на прививку записались почти 150 представителей знати Российской империи, позже началась вакцинация населения. Так Россия стала одним из лидеров по борьбе с оспой среди европейских стран. А во Франции от оспы умер король Людовик XV.

Первый социалист

«В те времена была жуткая смертность населения. Рождаемость большая, но и смертность высокая. Не только среди крестьян, но и у дворян и духовенства, то есть не бедных, в общем-то, людей. Ее нужно было как-то преодолеть. После эксперимента Екатерины прививки для своих крестьян ввел граф Алексей Аракчеев. Это был первый случай в России, когда вакцинацию проводили централизованно. Он открыл школы для крестьян, дети туда приходили, а им еще и прививки ставили», — рассказал «360» профессор, заведующий кафедрой истории государства и права МГУ Владимир Томсинов.

По его словам, Аракчеев также создал фельдшерские пункты, которые помогали спасать жизни людей.

Аракчеев был социалистом по мировоззрению, считал, что минимальные блага должны быть у всех. Плюс это же еще и с хозяйственной стороны хорошо: он сохраняет жизни крестьянам. В семье самого Аракчеева из десяти детей выжили всего трое Владимир Томсинов.

А потом фельдшерские пункты начали открывать по всей стране, что привело к бурному росту численности населения уже во второй половине XIX века.

По словам историка, есть мало информации о том, прививались ли первыми в дальнейшем императоры и другие главы нашего государства. Сейчас состояние здоровья руководства страны — это вообще государственная тайна. Чаще всего вакцину пробовали на себе сами врачи, которые занимались ее разработкой.

Спасение от бешеных волков

Известно, что Александр III поручил выделить средства на поездку крестьян, зараженных бешенством, в Париж, где их мог вылечить Луи Пастер. Ранее с этой страшной болезнью боролись заговорами и выжиганием ран. Но, как известно, не помогало. Зато в 1885 году открытие Луи Пастера стало настоящим спасением для всех, кого укусили бешеные животные. Так, например, из России в Париж уехали 44 инфицированных крестьянина из Тверской, Костромской, Владимирской и других губерний. Большинство из них покусали бешеные волки.

Уже в следующем году в Российской империи открылась первая станция вакцинации от бешенства. Она работала в Одессе. Через месяц такой же медицинский пункт появился в Москве.

Лекарство в конфетах

В середине XX века мир столкнулся с новой эпидемией — полиомиелитом. Болезнь убивала 10% инфицированных, еще 40% оставляла инвалидами. Первую вакцину придумали ученые из США, но затем более дешевый и действенный аналог удалось создать Альберту Сэбину, Михаилу Чумакову и Анатолию Смородинцеву. Они испытали лекарство на своих детях и внуках. Все были уверены, что побочных эффектов не будет и удастся сохранить человеческие жизни.

После успешных испытаний начались массовые прививки. Страна покончила с полиомиелитом за полтора года. А позднее Чумаков и вовсе придумал делать вакцинацию без уколов — он добавил лекарство в специальные конфеты. Дети полюбили такой способ прививаться.

Конфет с вакциной от коронавируса пока не придумали, ее вводят традиционным способом. Одной из первых новый препарат получила дочь президента России. Об этом рассказал сам Владимир Путин. Кроме того, министр здравоохранения России Михаил Мурашко также пообещал сделать прививку от коронавируса, как только она будет выпущена. Скорее всего, это произойдет уже в августе. Так что в нашей стране продолжается традиция следовать за научным и медицинским прогрессом, а иногда и вести его за собой.

Производство первой вакцины от коронавируса совсем скоро начнется на фармацевтическом заводе в Зеленограде и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Уже 1 января 2021 года вакцина поступит в гражданский оборот.