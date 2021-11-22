Товары застряли на границе Белоруссии из-за мигрантов. Это подтолкнет российскую промышленность

Российское правительство попросили помочь разрешить проблему автоперевозчиков, стоящих в пробке на границе Белоруссии и Польши. Бизнесмены предсказали дефицит и рост цен. Однако политики посоветовали поговорить с Александром Лукашенко. Экономисты же напомнили о российской программе импортозамещения.

Километровые пробки аукнутся дефицитом

К первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову обратились мировые производители Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever и другие крупные компании. Бизнесмены попросили помочь решить проблему автоперевозок из Европы в Россию, возникшую на фоне миграционного кризиса.

Консультативный совет по иностранным инвестициям отметил, что на контрольно-пропускном пункте «Бобровники» образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, а время переезда выросло до 80 часов. При этом один день задержки обходится примерно в 500 евро. На объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться пробки.

Это грозит перебоями с импортом в РФ, ведь через границу с Польшей проходит примерно 10% заграничных товаров, включая и самые необходимые. Россиян предупредили, что есть риск роста цен. Польская же сторона заявила о готовности к тотальному закрытию границ с Белоруссией, в том числе и для поставщиков.

Нужно договариваться с Лукашенко

Бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал «360», что Россия может порекомендовать всем заинтересованным лицам, в том числе и руководству Евросоюза, а также отдельным руководителям европейских государств, выйти напрямую на президента Белоруссии и полюбовно с ним договориться.

«Это не компетенция России, и для меня не очень понятно, почему с этим вопросом апеллируют к нашему правительству. Конечно, президент России имеет влияние, но там нужно вести разговор с Лукашенко, а не пытаться его нивелировать и оскорблять. Это может создать непреодолимые препятствия», — отметил Франц Клинцевич.

По его словам, этот вопрос лежит не в сфере большой политики или экономики, а в сфере психологии. Из-за высокомерия и лицемерия, участия в информационно-психологических атаках, навязанных всему миру США, Европа может пострадать. Клинцевич напомнил, что миграционный кризис создавала не Белоруссия и уж тем более не Россия — он был навязан.

Клинцевич также отметил, что Россия — абсолютно самодостаточная страна. Либеральный подход привел к тому, что собственное производство не развивалось, так как дешевле было покупать на стороне. Эта стратегия оказалась провальной, и сегодня понятно, что нужно развивать свой потенциал.

«Да, есть временные трудности, но мы в состоянии их решить. Потихоньку, последовательно решить и закрыть эти проблемы», — отметил Франц Клинцевич.

Российскому экспорту поможет Балтика

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов пояснил «360», что кризис в Белоруссии и резкое повышение агрессивности Украины в этом году создали предпосылки для серьезных изменений в евразийской торговле. Сомнительно, что этот фактор исчезнет быстро.

«Я думаю, что напряжение, которое создано, приведет к тому, что торговля будет в большей мере вестись через Балтику — именно таким образом в Россию будут попадать европейские грузы. Можно предположить, что через Белоруссию грузов будет идти значительно меньше, если они вообще будут идти», — сказал Василий Колташов.

Он отметил, что через Литву никакой транзит осуществляться не будет. Прибалтийские страны, заняв откровенно враждебную позицию к странам с континентальными рынками, сами вынуждают отказываться от своих услуг. Ведь в современных реалиях они стали ненадежными партнерами.

«А Польша может разрешить ситуацию, если будет действовать исходя из собственных экономических интересов. Разрешить конфликт с Белоруссией, конвоировав мигрантов до границы с Германией, и пусть они туда идут. Там их начнут расселять муниципальные власти — и вопрос будет снят. А дальше — постараться договориться с Белоруссией», — сказал Василий Колташов.

По его словам, для Польши было бы выгодно захватить транзит, чтобы товарный поток шел через нее, минуя Украину. Для этого стране даже не понадобится поддерживать Лукашенко и отказываться от критики в его адрес, нужно просто официально начать разряжать ситуацию и сохранить свои выгодные позиции.

В России идет реиндустриализация

Эксперт отметил, что Россия постепенно наращивает производство, чтобы перестать зависеть от иностранных поставщиков. Например, кризис в отношениях с Чехией подтолкнул к тому, чтобы машиностроительную продукцию из этой страны полностью заменили отечественной. Однако этот процесс идет небыстро.

«Если говорить о промышленном оборудовании, то там идет замена на китайское, таким оборудованием по крайней мере снабжались приморские порты. Проблема здесь в том, что модель российской новой, современной реиндустриализации отличается от модели советской индустриализации», — пояснил Василий Колташов.

Он уточнил, что в СССР начинали с промышленного машиностроения, чтобы создать станки для машиностроения, металлургии и других отраслей, а не закупать их за границей. Сейчас же модель следующая: вывозят огромное количество очень ценной продукции на мировой рынок и закупают то, что нужно для решения актуальных задач, например, инфраструктурных или транспортных.

«Например, правительство хочет произвести модернизацию общественного транспорта в мегаполисах. И этот процесс будет давать заказы на современные низкопольные автобусы, электронное оборудование для них, на системы слежения за движением транспорта. Все это будут стараться сделать по максимуму в России», — рассказал Василий Колташов.