Человечество «прикоснулось» к Солнцу. Зонд NASA впервые рассмотрел звезду вблизи

Космический зонд «Паркер» почти прикоснулся к Солнцу. Аппарат изучил звезду с расстояния 24 миллиона километров — это меньше, чем от Солнца до ближайшей к нему планеты Меркурий. Благодаря достижению «Паркера» ученые получили новые данные о солнечном ветре, увидели переменчивость магнитного поля звезды.

Космическое агентство NASA запустило «Паркер» совсем недавно, 12 августа 2018 года. Но к концу 2019-го он показал результат, изучив Солнце и предоставив новые данные о загадочных особенностях звезды. «Паркер» входит в проект NASA по изучению светила. Цель миссии — приблизиться к поверхности Солнца на расстояние до 10 солнечных радиусов. Это намного ближе, чем удавалось всем аппаратам, которые когда-либо направлялись к звезде. «Паркер» прошел только 18% пути, находясь в космосе уже 480 дней из 2686. Планируется, что своей цели он достигнет через шесть лет.

Но как он выживет, ведь «Паркер» обязан подойти на шесть миллионов километров к Солнцу? Инженеры сделали специальные защитные экраны, способные выдерживать огромные температуры — до 1370 градусов. К аппарату прикрепили табличку с именами более миллиона людей, которые таким образом пожелали «полететь» на Солнце.

На днях NASA получило от зонда новые сведения. Аппарат позволил увидеть, как вблизи поверхности Солнца меняется его магнитное поле: оно может разворачиваться на 180 градусов и при этом разгонять ветер до невероятных скоростей за короткое время. Явление назвали «обратными переключениями». По мнению ученых, они вызваны струями самого солнечного ветра. Вместо того, чтобы выходить из звезды непрерывным потоком, его часть вырывается в виде всплесков, распространяясь в пространстве быстрее окружающих частиц.

Теперь специалисты полагают, что именно «обратные переключения» являются причиной разгона частиц солнечного ветра до огромных скоростей. Из-за таких движений, возможно, магнитное поле накладывается само на себя, вызывая мощные взрывы. Однако на Земле это незаметно из-за взаимодействия потоков с различными скоростями.

Также «Паркер» дал новые представления о солнечном ветре: это поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), который распространяется от солнечной короны (внешние слои атмосферы Солнца) со скоростью 300-1,2 тысячи километров в секунду. Любопытно, что солнечная корона куда более горячая, чем поверхность звезды — более двух миллионов градусов Цельсия против 5,7 тысячи градусов.

Почему солнечный ветер так важен для изучения? Именно он вызывает на Земле полярные сияния и магнитные бури. Слишком сильный поток может повредить орбитальные спутники и даже некоторую наземную аппаратуру. Но пока человечество мало знает об этом феномене.

Приборы «Паркера» заметили в потоке частиц энергетические вспышки со странным уровнем тяжелых элементов. Последствия этих вспышек никогда не достигнут Земли, но такие явления следует изучать из-за их влияния на погоду вблизи нашей планеты.