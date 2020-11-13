В Москве задержали женщину, которая хотела продать своего новорожденного ребенка за полмиллиона рублей. Мальчика она пыталась «пристроить» через агентство суррогатных матерей. К сожалению, в России нередки случаи торговли детьми — несмотря на то, что таких матерей периодически ловят, тенденция сохраняется. Одна из причин — слишком мягкие наказания.

12 ноября в Москве задержали 24-летнюю уроженку Украины, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за 500 тысяч рублей. Правоохранителям о подозрительной пациентке сообщили в фирме по оказанию услуг суррогатного материнства — женщина пришла к ним с предложением продать ребенка для любых целей.

К делу подключилась некоммерческая организация «Альтернатива», которая не один год борется с рабством и торговлей людьми. Сотрудники НКО представились покупателями, вступили с матерью в переписку. По словам лидера движения «Альтернатива» Олега Мельникова, женщине сразу объяснили, какое будущее ждет ее ребенка, если она его продаст.

«Чтобы у нее не оставалось ложных надежд, сказали, что ничего хорошего этого ребенка не ждет и его будут использовать для попрошайничества. И если выживет, то тогда отдадут в детский дом, а если нет — не ее проблемы. Она согласилась», — рассказал он.

По статистике, дети, которых покупают цыгане, живут всего полтора, максимум, три месяца.

Спрос и страх рождают предложение

Эксперт по противодействию торговле людьми НКО «Альтернатива» Вера Грачева рассказала «360» о том, что очень часто женщины продают своих детей из-за нищеты — когда нечем оказывается кормить других детей.

Такой случай совсем недавно был в Москве с уроженкой Дагестана. Она тоже связалась с «Альтернативой», представившейся покупателями, договорилась о том, что они заберут ребенка за 300 тысяч. Свое решение она оправдала тем, что она не сможет вырастить малыша, у нее уже есть другие дети, которых она с трудом обеспечивает.

Но есть и другие причины. По словам Грачевой, очень часто женщины просто боятся вернуться с ребенком на родину, потому что родили их в чужой стране вне брака.

Это бывает особенно у женщин из Центральной Азии, если они рожают без мужа. Они безумно боятся стигматизации, то есть они не могут с этим ребенком вернуться к себе в селение из-за перспективы быть осужденной вплоть до невозможности жить Вера Грачева.

Но, конечно, в каждом таком случае есть и корыстный мотив, уверена Грачева: «Можно же ребенка в детский дом отдать, отказаться от родительских прав, чтобы ребенку было хорошо».

При этом в России есть большой спрос на младенцев. Многие люди, по словам Грачевой, хотят усыновить малыша, но избежать бюрократических проволочек. Легальный процесс может занять не один месяц, затем в дом на протяжении многих лет будут приходить проверки. Просто заплатить кому-то оказывается проще и удобнее.

Но никакой официальной статистики в России не существует, потому что большая часть случаев торговли детьми, уверены эксперты, проходит незамеченной. Мельников уверен, что число таких случаев может достигать десятков и даже сотен в месяц.

«Отдам в хорошие руки»

Ловят таких женщин чаще всего из-за того, что они размещают объявления о желании «отдать ребенка в хорошие руки» в интернете, говорит Грачева. При этом существуют целые тематические группы в разных социальных сетях, где мамочки могут делиться своими «услугами» и расценками.

После этого уже подключаются такие организации как «Альтернатива», правоохранительные органы, проводят сделку и арестовывают маму после передачи денег и ребенка.

Торговля детьми подпадает под 127.1 статью УК РФ «Торговля людьми». За такое преступление в отношении несовершеннолетнего женщине полагается наказание в виде лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Тем не менее, по словам Грачевой, чаще всего суды дают минимальный срок — три года. А если есть какие-то смягчающие обстоятельства, например, другие малолетние дети на иждивении или сотрудничество со следствием, то могут дать и меньше — условный срок и простой штраф. Облегчить меру наказания может и то, что женщина совершает подобное преступление в первый раз.

Наказание совершенно неадекватное, совершенно несоразмерное преступлению. Потому что кто знает, первый это раз или десятый? Это первый раз, когда она попалась. Сколько было случаев до этого, мы не знаем, а она не скажет Вера Грачева.

Такое наказание, считает Грачева, не предупреждает дальнейшие случаи торговли детьми. Хотя, по словам адвоката Тимура Маршани, само законодательство против торговли людьми в России достаточно строгое и в некоторых случаях предусматривает сроки вплоть до пожизненного заключения.