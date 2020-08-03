Торг за американскую лояльность. Зачем Microsoft собирается купить TikTok

«Думаю, Microsoft удастся купить TikTok. Если даже не полностью, то хотя бы какую-то долю от организации американская компания получит. Они придут к взаимовыгодному решению. Дело в том, что компания Microsoft уже на протяжении многих лет является корпорацией, которая пользуется большим доверием Пентагона и сената США», — заявил в разговоре с «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

Он добавил, что Microsoft полностью лояльна к законам и принципам Пентагона и правительства США, поэтому вряд ли Вашингтон будет иметь претензии к TikTok в случае его принадлежности к американской компании.

У американцев большой опыт в переговорах. Так что, скорее всего, они с китайцами найдут точку взаимовыгодного сотрудничества. В США вообще очень редко блокируют что-либо, особенно продукт массового характера, как TikTok Сохраб Гайрат.

Что касается выгоды непосредственно для руководства Microsoft, для него покупка китайской компании — отличный способ поднять цены на свои акции на фондовом рынке. Кроме того, американская компания давно уже предпринимала попытки в разработке социальных платформ, например, была создана So.cl. Были схожие действия и у других гигантов, у того же Google+, которые завершились безуспешно.

«Так что это вариант для реализации своих давних амбиций. При этом TikTok в руках Microsoft вряд ли будет успешен. Например, после приобретения крупнейшего веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub компанией Microsoft, по отзыву многих программистов, уровень сервиса упал. Такая же история произошла и со Skype. Скорее всего, в эту же компанию и попадет популярная у молодежи китайская организация. Microsoft просто выкупит и похоронит ее в интересах Facebook», — заключил собеседник «360».

О планах Microsoft приобрести TikTok стало известно 31 июля. По неофициальным данным, глава Штатов собрался вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, лишь бы Китай не мог контролировать работу социальной сети на территории США. На следующий день заговорили о том, что Дональд Трамп планирует запретить социальную сеть. Издание The Wall Street Journal даже сообщало, что Microsoft передумала покупать ТikТоk из-за негативного отношения к соцсети со стороны Вашингтона.