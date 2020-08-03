facebook_pixel
    03 августа 2020, 14:39

    Торг за американскую лояльность. Зачем Microsoft собирается купить TikTok

    Ксения Дагаева , Сабина Абубекирова

    Американская Microsoft окончательно решила купить TikTok у китайской ByteDance. Об этом говорится в заявлении компании. Если сделка состоится, сервис полностью пересмотрит условия безопасности пользовательских данных. Переговоры завершат до 15 сентября. «360» выяснил, смогут ли США заполучить соцсеть.
    Торг за американскую лояльность. Зачем Microsoft собирается купить TikTok

    «Думаю, Microsoft удастся купить TikTok. Если даже не полностью, то хотя бы какую-то долю от организации американская компания получит. Они придут к взаимовыгодному решению. Дело в том, что компания Microsoft уже на протяжении многих лет является корпорацией, которая пользуется большим доверием Пентагона и сената США», — заявил в разговоре с «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

    Он добавил, что Microsoft полностью лояльна к законам и принципам Пентагона и правительства США, поэтому вряд ли Вашингтон будет иметь претензии к TikTok в случае его принадлежности к американской компании.

    У американцев большой опыт в переговорах. Так что, скорее всего, они с китайцами найдут точку взаимовыгодного сотрудничества. В США вообще очень редко блокируют что-либо, особенно продукт массового характера, как TikTok

    Сохраб Гайрат.

    Что касается выгоды непосредственно для руководства Microsoft, для него покупка китайской компании — отличный способ поднять цены на свои акции на фондовом рынке. Кроме того, американская компания давно уже предпринимала попытки в разработке социальных платформ, например, была создана So.cl. Были схожие действия и у других гигантов, у того же Google+, которые завершились безуспешно.

    «Так что это вариант для реализации своих давних амбиций. При этом TikTok в руках Microsoft вряд ли будет успешен. Например, после приобретения крупнейшего веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub компанией Microsoft, по отзыву многих программистов, уровень сервиса упал. Такая же история произошла и со Skype. Скорее всего, в эту же компанию и попадет популярная у молодежи китайская организация. Microsoft просто выкупит и похоронит ее в интересах Facebook», — заключил собеседник «360».

    О планах Microsoft приобрести TikTok стало известно 31 июля. По неофициальным данным, глава Штатов собрался вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, лишь бы Китай не мог контролировать работу социальной сети на территории США. На следующий день заговорили о том, что Дональд Трамп планирует запретить социальную сеть. Издание The Wall Street Journal даже сообщало, что Microsoft передумала покупать ТikТоk из-за негативного отношения к соцсети со стороны Вашингтона.

    Новости SMI.FM