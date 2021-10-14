Из-за тлеющих торфяников под Екатеринбургом отменяют занятия в школах и перекрывают дороги. В воздухе повышена концентрация вредных веществ, так что жителям советуют реже бывать на улице. Смог над городом останется как минимум до конца недели. Всему виной брошенный в торфяники мусор, а спастись поможет переезд.

Торфяники горят под Екатеринбургом с 11 октября, задымление видно сразу в нескольких районах города. Санитарные врачи выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Открытых очагов горения специалисты не нашли, тление происходит в глубинных слоях торфа.

Из-за сильного смога сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение на части кольцевой автодороги города — от Полевского тракта до Медного. Позднее закрыли участок от плотины Зеленого бора в микрорайон Солнечный, который расположен ближе всего к тлеющему торфянику. Учеников одной из школ перевели на дистанционное обучение.

Из-за плохой видимости нарушено авиасообщение с городом. Пассажирский авиалайнер, летевший из Доминиканской Республики в Екатеринбург, был вынужден приземлиться на запасном аэродроме в Тюмени.

Погода против Екатеринбурга

Первые результаты авиаразведки показали, что площадь тления составляет порядка 120 гектаров. Работы по локализации горения ведут круглосуточно, но пока точных прогнозов не дает ни МЧС, ни Гидрометцентр, сообщил портал E1.ru.

Синоптики признались, что в ближайшие сутки усиления ветра не ожидается. Это подтвердили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. До вечера 17 октября погода в Свердловской области не изменится, так что вредные примеси в воздухе вряд ли рассеются.

В регионе объявили неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что Роспотребнадзор обнаружил в пробах воздуха в микрорайоне Солнечный вдвое больше оксида углерода, то есть угарного газа, чем допускают нормативы. Однако, по его словам, угрозы населенным пунктам пожары на торфяниках не несут.

Что делать, когда горит торф

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в разговоре с «360» пояснил, что если концентрация вредных веществ в воздухе будет превышена достаточно долго, это может обернуться обострением хронических недугов. В группе наибольшего риска будут люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями органов дыхания.

«Возможны предрасположенность к простудным заболеваниям и снижение иммунитета, плохое самочувствие, неврологические расстройства», — объяснил он.

Причем способов защититься не так много.

«Основное — это переселение: нужно временно покинуть место задымления. Если такой возможности нет, нужно находиться в закрытых помещениях, а также исключить пребывание на улице», — посоветовал Вячеслав Овечкин.

МЧС также рекомендует не открывать окна и форточки, а на время проветривания завешивать их мокрой марлей или любой другой тонкой тканью. Людям, находящимся близко к очагам тлеющих торфяников, нужно пить больше жидкости, ограничив при этом употребление алкоголя и табака.

Почему горят торфяники

По мнению кандидата технических наук, геолога Станислава Завацки, торфяники могли загореться из-за того, что захороненные там отходы начали тлеть. Исключать самовозгорание торфа тоже нельзя, но обычно это происходит в сухую и солнечную погоду.

«Скорее всего, тут замешан человеческий фактор — больше никто не может так вредить. Кто-то что-то захоронил, может быть, вчера, год или два назад. Постепенно тление дошло до той стадии, когда произошло самовозгорание. Но сам по себе загореться торфяник при такой погоде не мог», — отметил Станислав Завацки.

Как предупредить возгорание торфа

Геолог объяснил, что впредь нужно обводнять торфяники, чтобы избежать подобных ЧП. Именно благодаря этому самовозгорания прекратились недалеко от Шатуры в Подмосковье.

«В торфяниках нужно повышать уровень воды. Это не пустой бассейн, это губка, которая потихонечку пропитывается водой. При этом воду, непременно чистую, нужно где-то взять. Бывает, с помощью термокамер находят очаги, туда пробуривают скважину, через которую закачивают солоноватый раствор, который все это тушит», — рассказал Станислав Завацки.

Геолог добавил, что тушение — это сложная, но решаемая задача. Скорость ликвидации пожара зависит от того, какие для этого используются средства. Также важно, какое возгорание было обнаружено: очаговое или площадное, поверхностное, глубинное или среднее.

Но значительно эффективнее и проще, по мнению эксперта, предупреждать такие пожары.

«Чтобы предупредить возгорания торфяников, нужно бурить наблюдательные скважины, делать с дронов съемку поверхности на тепловизор, использовать георадары, проверяя плотность торфяников. Можно даже провести космическую съемку — это тоже поможет прояснить ситуацию», — объяснил Станислав Завацки.

Он добавил, что когда торфяник выгорает, под землей остаются большие пустые пространства. Если над таким местом проедет машина, она легко может провалиться. Подобные случаи бывали в 60–70-е годы ХХ века — тогда несколько раз под землю проваливались танки.