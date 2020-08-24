Топор войны и язык вражды. Феминистские и анти-ЛГБТ паблики начали блокировать после нововведения во «ВКонтакте»

Теперь пользователи социальной сети «ВКонтакте» могут пожаловаться на «враждебные высказывания» в пабликах. Использование новой функции уже привело к закрытию нескольких крупных сообществ самой разной направленности - феминистских, антифеминистских, анти-ЛГБТ и других.

«Враждебные высказывания» могут включать в себя оскорбления, связанные с внешностью, расой, полом, гендером, религией, заболеваниями и прочим. Специальная нейросеть сама определит, относится ли фраза к проявлению расизма, сексизма, ксенофобии и гомофобии. Как сообщили представители «ВКонтакте», новый механизм поможет ускорить время обработки жалоб. Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать кнопку «Пожаловаться» около оскорбительной публикации и выбрать опцию «Враждебные высказывания».

«Если же вы заметили оскорбительную публикацию, пожалуйтесь на нее. С проявлениями нетерпимости эффективнее бороться вместе — и мы призываем пользователей присоединяться к нам в этой борьбе», — заявил руководитель команды модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев.

Феминистки радуются закрытию мужских сообществ, где оскорбляли женщин, и наоборот: мужчины хвалят соцсеть за бан феминистских пабликов. Среди заблокированных оказались: «Неправильный феминизм», «Подслушано Феминизм», «Анти-Феминизм и -ЛГБТ», «Анти ЛГБТ | Анти ЯОЙ», «Российское анти-ЛГБТ движение им. Йоргена», паблик основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова «Бутылка», «НеТолерантноЖе)» и «ЯЖЕУГНЕТЕН». Это только те паблики, бан которых заметили сами пользователи. Возможно, в реальности их намного больше.

В работающих сообществах в самой «ВКонтакте» и других социальных сетях, в частности в Twitter, сторонники различных движений радуются закрытию пабликов своих оппонентов. Например, пользователи одобряют бан феминистских сообществ, потому что активистки привыкли жаловаться на другие группы и, наконец, попали под раздачу сами.

Феминистки же, наоборот, возмущены закрытием пабликов, посвященных борьбе женщин за свои права. При этом многие женоненавистнические группы остались открыты.

Еще одно популярное мнение в социальных сетях — новая возможность пожаловаться повредит в итоге всем, потому что ограничивает свободу слова. Уходят оскорбительные посты, но вместе с ними блокируются и другие материалы сообществ.