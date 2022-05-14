Топливный коллапс на Украине начался не сегодня. Скоро машины придется заправлять воздухом

В конце прошлого месяца жители Украины столкнулись с дефицитом бензина на автозаправочных станциях. Крупные АЗС начали продавать топливо только по специальным талонам или заправлять только технику экстренных служб.

Виноваты спекулянты, их хотят расстрелять

Министр энергетики Украины Герман Галущенко жестко оценил ситуацию, возложив всю вину на спекулянтов, которые скупают крупные партии бензина, после чего торгуют им по гораздо более высоким ценам.

«Силовые структуры и антимонопольный комитет разберутся. Это даже не недобросовестная конкуренция, за такое надо расстреливать», — заявил политик.

Только жителям от такой постановки вопроса проще не становится, бензина на заправках почти нет, а те, что еще его продают, забиты очередями, которые растягиваются на несколько сотен метров. А один из жителей и вовсе рассказал, что ему понадобилось четыре часа, чтобы отстоять свою очередь к пистолету.

Городские власти Киева обратились к жителям столицы с просьбой отказаться от использования личного транспорта до возможности наполнения рынка необходимым количеством топлива.

При этом предприимчивые украинцы уже занялись торговлей бензином из-под полы, а также в продаже на торговых площадках появилось огромное количество суррогатного бензина, который способен нанести ущерб топливной системе автомобиля.

Проблемы возникают не только в крупных городах. В частности, километровая очередь за топливом выстроилась и в Чернигове.

Другие приоритеты

Первый заместитель председателя Киевской городской администрации Николай Поворозник объяснил ситуацию очень просто: сейчас у страны другие приоритеты.

По его словам, топливо необходимо для националистических формирований, которые ведут борьбу с защитниками Донбасса. Чиновник призвал киевлян пользоваться общественным транспортом, который ходит без перебоев.

Украина не сможет выйти из топливного кризиса

Однако в сложившейся ситуации Украина виновата только сама, сообщил «360» вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

По его словам, проблема поставок топлива на Украину сложилась давно, их даже несколько. Все железнодорожные поставки шли с территории бывшего СССР, а поставки с Запада были связаны с техническими проблемами.

Нефтеперерабатывающая отрасль Украины — проблема не нашего времени, она началась в середине 2000-х годов, когда начали закрываться заводы. Кременчугский завод был последним из работающих. По сути дела, Украина сама убивала топливную отрасль.

С учетом того, что современная Украина была направлена на внешние поставки, основными поставщиками стали России, Белоруссия, небольшие поставщики из Прибалтики, небольшие объемы давала Европа. Шло большое количество компонентов топлива из России, которое у нас считалось «бадяжным», а на Украине мешалось со спиртами и продавалось под видом 92-го.

После начала специальной операции поставки из России прекратилась. Все, что может получать Украина, — топливо из Европы. Самый главный вопрос — его стоимость. Украина была премиальным рынком по пропан-бутану, европейская стоимость топлива для Украины невозможна Дмитрий Гусев вице-президент независимого топливного союза.

Также он отметил, что на Украине сложился сформированный черный рынок, который по стоимости топлива в два-три раза превышает официальные котировки.

«Обеспечить страну необходимыми поставками просто невозможно. К тому же любые поставки топлива являются законной целью ВС РФ. Топливо — продукт двойного назначения, вы не можете угадать, что им заправят», — сказал Гусев.

Решений этого вопроса нет. Для потребления населения это невозможный процесс как в части стоимости, так и в части доставки. Впрочем, все тяготы действий властей страны лягут на плечи простых украинцев.