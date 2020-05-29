Топим за ЗОЖ. Миллионер проиграет кучу денег жителями британской деревни, если они похудеют

170 жителей деревушки в Денчворте (Великобритания) стали участниками марафона похудения. Побудил их на это неизвестный миллионер. Он пообещал выплатить каждому, кто за два месяца похудеет на 10% своего веса, 100 фунтов стерлингов (около 8746,5 рублей).

С начала карантина богач поддерживает деревенских жителей. Меценат скрывает свое имя, но говорит, что как-то связан с деревней. Два месяца назад он объявил, что будет оплачивать пятничный ужин из рыбы и жареной картошки каждого жителя. Блюда будут оставлять волонтеры у дверей.

Однако теперь неизвестный благотворитель вернулся с совершенно новым и весьма противоположным предложением — жителям надо схуднуть. Это связано с заботой о здоровье граждан в период распространения коронавирусной инфекции. Хоть в деревушке и не выявлено ни одно случая — страна находится на четвертом месте по числу зараженных. А проблемы британцев с лишним весом довольно сильно усугубили ситуацию с вирусом.

На днях Национальная служба здравоохранения Великобритании опубликовала данные, согласно которым, две трети жителей страны во время карантина набрали около трех килограмм. Исследования также показали, что люди с диабетом 2-го типа (обусловленного режимом питания и образом жизни) в два раза чаще умирают от коронавируса, чем без него.

Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, весивший больше 107 килограмм на момент госпитализации с коронавирусом, после выздоровления пообещал похудеть. Он также пересмотрел свое отношение к образу жизни и решил усилить контроль за национальным учетом веса граждан.

«Не будьте жирными в свои пятьдесят», — заявил он.

Сейчас около 30% взрослых людей в Великобритании относятся к категории лиц с избыточным весом. Это один из самых высоких в Европе.

В Оксфордшире ситуация обстоит еще хуже. Согласно данным за последний год — 56% взрослых имели избыточный вес. Каждый пятый ребенок набирает лишний вес в колледже. К моменту его окончания это уже каждый третий.

Как сообщает Telegraph, секретный миллионер придумал платить жителям за похудение, когда поспорил со своим работником на деньги. Сотрудник пришел чинить крышу, а в итоге похудел на 12 килограмм.

«Это дало мне концепцию, так я понял, что смогу побудить жителей похудеть», — рассказал миллионер.

Сейчас около 12 человек в возрасте до 70-лет согласились принять участие в марафоне благотворителя. Они должны будут сделать свою фотографию «до» и 1 августа прислать «после». Бесплатные ужины будут продолжаться, но к ним добавят еще салат. Денежные средства будут выплачиваются двумя частями по 50 фунтов стерлингов. Одна часть в августе и остальная через шесть месяцев, чтобы убедиться, что жители сохраняют здоровый образ жизни. Всего в деревне по результатам переписи населения в 2011 году живет 171 человек.

Достопримечательности деревни Денчворт (Великобритания). Источник фото: Wikimedia

Согласно данным института Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 270 507 случаев заражения инфекцией. 37 919 из них стали смертельными.