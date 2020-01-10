Топ-менеджер World of Tanks захотел в политику. Партию «танчиков» ждет провал?

Сооснователь World of Tanks Вячеслав Макаров создаст политическую партию, которая будет использовать технологию Blockchain в мобильном приложении для голосования. В 2020 году она планирует участвовать в региональных, а в 2021-м — в парламентских выборах. Политологи не исключили, что все это попытка продвинуть в России электронное голосование либо политический заказ.

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует зарегистрировать «Партию прямой демократии», сообщил «Коммерсант». Главной ее «фишкой» станет использование технологии Blockchain в мобильном приложении для голосования членов партии. На создание платформы Макаров намерен потратить около миллиона долларов.

Помимо топ-менеджера, в оргкомитет войдут замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и совладелец компании GR-Consulting S.r.l Тимофей Шевяков. Изначально в партию пригласят разработчиков крупных IT-компаний из регионов.

Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах Вячеслав Макаров сооснователь World of Tanks.

Учредительный съезд пройдет 5 марта 2020 года. А уже в сентябре планируется участие в региональных выборах. Если опыт будет успешным, то к 2021 году кандидаты партии поборются за места в Госдуме.

Не партия, а человек

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин пояснил «360», что в России голосуют не за партию, а за человека. Фамилия Макаров неизвестна подавляющему числу избирателей, а у любителей компьютерных игр очень разные политические пристрастия.

Разговоры об использовании компьютерных методов, по мнению политолога, выглядят «довольно красиво». Но реальные выборы — это, например, большое количество агитаторов, которые общаются, продвигают своего кандидата. И нужен серьезный финансовый ресурс, чтобы сделать агитационные материалы. Одного миллиона, уверен он, на создание партии не хватит.

«У нас было много разных проектов, которые инициировались разными предпринимателями, менеджерами. Но ни один из этих проектов не получил серьезной раскрутки и высоких электоральных результатов, которые могли бы помочь пройти в Государственную думу. У меня довольно осторожное отношение к перспективам этой партии», — добавил Макаркин.

Ближайшие региональные выборы пройдут уже в сентябре 2020 года. До этого срока Макарову нужно успеть зарегистрировать партию, набрав для этого не менее 500 сторонников. Но затем нужно успеть открыть и зарегистрировать отделения в 43 регионах страны и, главное, получить доверие избирателей. Сделать, это, убежден политолог, будет трудно. До парламентских же выборов в сентябре 2021 года остается еще довольно много времени, за которое теоретически партию раскрутить можно.

Однако и руководитель никому не известен, и неясно, готов ли он инвестировать большие средства в политику. И целевая аудитория, которая играет в эти игры, либо аполитична, либо у них совершенно разные взгляды, вряд ли пойдет в эту новую партию. Все это позволяет оценивать перспективы партии крайне, крайне скептически Алексей Макаркин политолог.

Продвижение или заказ

Помимо основной деятельности, Wargaming давно занимается крупными неигровыми проектами, в том числе межгосударственными — российско-белорусскими, рассказал «360» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Поэтому может использоваться как один из участников общественно-политических процессов.

Blockchain же здесь может стать эффективным инструментом. Нечто похожее в 2019 году сделал Алексей Навальный, запустив интернет-проект «Умное голосование». Желающие регистрировались на созданном под выборы сайте, оставляли электронную почту, адрес и возраст. Перед выборами им присылали рекомендацию по голосованию. Ведь немалая часть электората решает, за кого голосовать, уже на избирательном участке и незнакома с подавляющим числом кандидатов.

В данной ситуации, убежден Солонников, World of Tanks выступит как авторитетная группа влияния с большим количеством контактов среди геймеров. Поэтому планы Макарова воспользоваться популярным у молодежи современным каналом коммуникации выглядят разумными. Для самих же создателей приложения участие в выборах может обернуться определенным политическим продвижением продукта и принести немалую прибыль.

При этом политолог не исключил, что планы по созданию партии могут быть и политическим заказом. Например, чтобы вытеснить Навального с этой площадки. Или продвинуть в России не очень пока популярное электронное голосование. То есть создать, раскрутить и привести геймеров на альтернативную площадку с альтернативными кандидатами, которая будет играть по определенным согласованным правилам.