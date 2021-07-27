Как изменились эпидемии от испанки до коронавируса. Топ-7 книг о вирусах и борьбе с ними

СОVID-19 уже оставил свой вклад в современном искусстве — его упоминают в фильмах и сериалах, про него пишут книги. Из-за пандемии многие стали интересоваться темой разных массовых заболеваний. Подготовили список книг о вирусах и эпидемиях — со времен прошлого столетия до наших дней.

19 июля началось народное голосование на литературную премию в области медицины «Здравомыслие 2021», которую организовал телеканал «Доктор». Узнать подробнее про работы и проголосовать за лучшую книгу можно на сайте премии. Своим голосом каждый участник сможет поблагодарить врачей, ведь все эти книги внесли огромный вклад в развитие и популяризацию медицины. А пока — вернемся к топу книг про вирусы.

Коронавирус и другие инфекции: СоVарные реалии мировых эпидемий, Андрей Сазонов

Книга будет интересна читателям, которые хотят знать всю правду об эпидемиях. Не секрет, что такие пандемии были и есть в истории человечества, а также будут в дальнейшем. Им можно и нужно противостоять, но избавиться от них вряд ли получится — болезни стали частью нашего мира.

Андрей Сазонов в своей книге старается понятно объяснить, что значит понятие эпидемии, какие есть вирусы, как с ними справляться и какое влияние каждый из них оказывает на организм человека.

От испанки до COVID-19: хроники нападения вирусов, Валерий Новоселов

В этой книге автор рассказывает о двух крупнейших эпидемиях России: вирусе испанки и коронавирусе. Валерий Новоселов — врач-гериатр, невролог и нейрофизиолог. Он провел настоящее историко-медицинское исследование, чтобы написать эту книгу.

В ней он рассуждает, что общего у этих пандемий и почему COVID-19 так сильно напугал современность. С чем это связано — с опасностью самого вируса, или массовую истерию вызвали СМИ? Кроме того, автор рассказывает о возможных вариантах защиты организма от новых вирусов.

Наперегонки с эпидемией. Антибиотики против супербактерий, Мэтт Маккарти

Врач и ученый рассказывает о клинических испытаниях антибиотика, который создали для лечения острых бактериальных инфекций кожи и мягких тканей. Очень часто антибиотики применяют бесконтрольно, даже для тех болезней, которые нельзя ими вылечить. Из-за этого появляются супербактерии — они устойчивы к вирусу и трудно лечатся.

Ждет ли человечество еще одна эпидемия? В свой книге автор пытается найти ответ на этот вопрос, который сейчас волнует многих.

Бледный всадник: как «испанка» изменила мир, Лаура Спинни

Писатель и научный журналист рассказывает о последствиях эпидемии испанки в XX веке. В 1918 году пандемия, которая захватила всю планету, смогла навсегда изменить мир. Благодаря своему стилю, автор сумел создать интругующиее произведение. Оно способно увлечь читателя и полностью захватить его воображение.

Тридцать дней в красной зоне. Заметки врача, Григорий Нарек

COVID-19 застал врасплох весь мир. Люди не были готовы к такой масштабной пандемии, в мире начался хаос: страны закрывали границы, города объявляли полный локдаун.

На передовой оказались врачи, которые учились помогать заболевшим прямо на ходу. Они делали все возможное, чтобы спасти людей от болезни, с которой раньше никогда не сталкивались. При этом специальность не играла первостепенной роли — ответственная задача легла на всех медиков.

Автор книги Григорий Нарек не инфекционист, однако добровольно отправился в красную зону одной из московских клиник. На страницах своего произведения он рассказал о том, что происходило в разгар пандемии за стенами ковидного госпиталя — по замыслу автора, эта клиника находится где-то в Италии.

Covid-19: что делать, Борис Скачко

Диетолог и врач-реабилитолог собрал в своей книге большое количество небанальных советов, которые помогут защититься от коронавируса с помощью питания.

Оказывается, учитывая и правильно применяя 12 имбирных тестов, описанных на страницах книги, можно избежать 13 опасных ошибок. Эта книга — не пособие по самолечению. Она будет полезна как врачам, так и их пациентам.

Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать, Ирина Якутенко

Автор собрала подробную информацию о COVID-19, который сейчас свирепствует в мире. Ирина Якутенко постаралась собрать ответы на главные вопросы, которые волнуют читателей. Почему этот вирус убивает одних, а у других проходит бессимптомно? Поможет ли вакцина справиться с пандемией и удастся ли человечеству победить пандемию?