Топ-5 вещей, которых не было до 2010-х. Сегодня вы не можете жить без них

iPhone 4 и iPad

В 2010 году появился первый массовый смартфон от Apple — iPhone 4 с обновленной операционной системой, которая стала называться iOS. В телефоне была 5-мегапиксельная основная камера, а также фронтальная с разрешением 0,3 мегапикселя.

Тогда же Стив Джобс представил первый iPad.

Источник фото: wikimedia.org

Кроме того, все продукты Apple с 2010 года стали оснащать приложением для видеосвязи FaceTime. В России оно не стало таким же популярным, как Skype.

«Игра престолов»

Премьера сериала, ставшего одним из культовых в итории телевидения, состоялась на канале HBO в апреле 2011 года. В России его, как и большинство остальных фильмов и сериалов, выкладывали на пиратских ресурсах.

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Tinder

К 2010 году онлайн-знакомства стали обычным делом. Однако знакомиться приходилось через сайты в интернете. В России самым известным был ресурс Mamba, который интегрировался с другими платформами, например, с Mail.ru.

В 2012 году появилось первое популярное приложение для знакомств Tinder.

Источник фото: photofeeler.com

Сервисы такси

В начале 2010-х запустились первые онлайн-такси. В 2011 в США появился Uber, а в Москве — «Яндекс.Такси». К 2019 году агрегаторы уверенно подмяли под себя классические таксопарки.

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Стриминговые сервисы

Компания Netflix выпустила свой первый сериал лишь в 2013 году. Это был «Карточный домик». В России в 2010-м появился сайт ivi.ru, одним из первых сделавший ставку на легальное онлайн-видео по подписке.