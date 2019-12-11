Самые звездные и громкие. Топ-5 свадеб 2019 года

Множество звездных сердец официально соединилось в 2019 году. Браки заключались как в России, так и на Западе. «360» рассказывает о самых ярких свадьбах знаменитостей.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Самой закрытой свадьбой 2019 года стало бракосочетание известного режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Пара встречалась с 2015 года и в сентябре наконец решила узаконить отношения.

Празднество прошло 17 сентября в Петербурге, в особняке Беггеров и Юсуповском дворце, в закрытом формате. Гостей, среди которых были Константин Эрнст, Игорь Верник, Оксана Фандера и другие звезды, даже попросили не выкладывать фото в соцсети. Так что полюбоваться праздником не получится.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Даже без предшествующих воссоединению влюбленных скандалов свадьба Собчак и Богомолова стала бы самой громкой и эпатажной в этом году. Вместо лимузина — обитый красным бархатом траурный катафалк. А в качестве подарка новоиспеченная жена прилюдно преподнесла супругу эротический танец.

Отгуляли широко — в Bosco Cafe в Петровском пассаже в окружении трехсот гостей. В их числе Дмитрий Песков с Татьяной Навкой, Игорь Верник и Яна Рудковская. Во время празднества Ксения сменила несколько нарядов, а свадьба обошлась молодым в 26 миллионов рублей.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Самой затянутой оказалась свадьба красотки из «Орла и решки» Регины и певца Влада Топалова. Зарегистрировались они в ноябре 2018 года, в декабре у пары родился сын. А празднование устроили летом 2019-го на вилле Астор на Амальфитанском побережье в Италии. Недельная аренда особняка обошлась примерно в 150 тысяч евро.

На праздник приехали звездные гости: коллеги невесты по телешоу Леся Никитюк и Андрей Бедняков, а также актер Никита Ефремов с телеведущей Марией Иваковой и другие.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер

Недолго успел побыть холостяком звезда вселенной Marvell Крис Прэтт. Не успела общественность обсудить все перипетии его развода с актрисой Анной Фэрис, как он снова женился. На этот раз на дочке «железного Арни» Кэтрин Шварценеггер.

Самую стремительную свадьбу отгуляли на ранчо Сан-Исидор в калифорнийском Монтесито. Правда, присутствовали на ней исключительно родные и близкие молодоженов.

Софи Тернер и Джо Джонас

А самым долгожданным стал союз Сансы Старк, то есть, конечно, Софи Тернер с американским исполнителем Джо Джонасом. Парочка встречалась три года, прежде чем зарегистрировала отношения. Ее тайно провели в Лас-Вегасе. А спустя месяц молодожены пригласили гостей в роскошный французский особняк.

На свадьбу приехали подруга и «младшая сестра Сансы» — актриса Мэйси Уильямс (Арья), брат Джо Ник Джонас с Приянкой Чопрой, модель Эшли Грэм и другие знаменитости.