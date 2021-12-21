Золотые раковины, бассейны и гараж для Rolls-Roys. Топ-5 самых красивых и дорогих самолетов миллиардеров

Миллиардер Роман Абрамович стал обладателем самого дорого самолета в России. Стоимость лайнера превышает 350 миллионов долларов. Но в мире есть еще более дорогие самолеты. Их владельцы пожелали иметь на борту бассейны, лифты, гаражи и даже загоны для лошадей.

Boeing 787-8 Dreamliner

Ориентировочная цена этого лайнера составляет 350 миллионов долларов. Точная стоимость зависит от комплектации и пожеланий заказчика. Владельцем с самого дорого в России самолета стал миллиардер Роман Абрамович.

По информации двух источников Forbes, воздушное судно 18 декабря доставили из Швейцарии в Москву. После этого борт вылетел в Синт-Мартен. Самолет может перевозить до 50 пассажиров, из которых 20 мест предусмотрены для охраны и персонала. Площадь салона превышает 224 квадратных метра. Лайнер Boeing 787-8 Dreamliner может преодолеть 18 418 километров пути.

«Модели Boeing 787-8 и 787-9 относятся к категории very VIP, это действительно огромные машины с фантастическими интерьерами. В год Boeing и Airbus производят не более двух-трех подобных бизнес-джетов», — отметил руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко.

За дополнительное оснащение и отделку самолета олигарх отдал более 100 миллионов долларов.

Airbus A340-300 Custom

Владельцем этого дорогостоящего самолета является глава USM Holdings Алишер Усманов. Базовая цена воздушного судна составляет 220 миллионов долларов. Со всеми модификациями стоимость перевалила за 320 миллионов.

Источник фото: facebook.com/Most-Expensive-Air-Craft

Свое приобретение миллиардер назвал в честь отца — «Бурхан». Бизнес-джет Усманова является самым длинным и мощным в России. В базовой версии четыре двигателя выдают тягу 15 килоньютонов, но бизнесмен захотел улучшить эти показатели.

Лайнер Airbus A340-300 Custom произвели в 2008 году в Швейцарии. На своем самолете Усманов может преодолевать расстояния более 14 тысяч километров.

Airbus A380 Custom

Этот самолет уже не первый год носит звание самого дорого в мире. Позволить купить его себе смог принц Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд. Лайнер имеет две палубы с дорогостоящими интерьерами. Для удобства на борту установили несколько лифтов.

В салоне самолета разместили пять спален с ванными комнатами. Также для пассажиров сделали обеденный зал, кабинет для заседаний, спортзал, бассейн, сауну, бар, концертную площадку.

Все комнаты отделаны мрамором, деревом и золотом. В хвосте Airbus A380 Custom разместили гараж для Rolls-Roys. Еще принц пожелал иметь на борту помещение для ястребов и загон для жеребцов.

Самолет имеет четыре турбовентиляторных мотора и может преодолевать до 15,4 тысячи километров.

Boeing 747-200В

Бывший президент США Джордж Буш тоже является владельцем одного из самых дорогих самолетов в мире. На воздушное судно он потратил порядка 375 миллионов долларов. За эти деньги Буш получил роскошный салон с новейшим техническим оснащением.

На борту самолета установлена системы противоракетной обороны, электромагнитной защиты и средства для борьбы с радиоэлектроникой. Лайнер входит в десятку самых больших в мире, поэтому принять его могут далеко не все аэропорты.

Самолет Boeing 747-200В может преодолеть более 12,5 тысячи километров. Весь этот путь борт может пролететь без дозаправки.

Global Express 7500

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест купил у компании Bombardier частный самолет Global Express 7500. За лайнер он отдал более 98 миллионов долларов.

На борту самолета могут одновременно разместиться до 19 пассажиров. Салон разделен на четыре отдельные зоны. Его оборудовали обеденной комнатой, спальней, туалетом, кухней и развлекательным лаунджем.

Лайнер может преодолеть расстояние от одного конца света до другого. При этом ему не нужна дозаправка. Бизнес-джет Global Express 7500 ввели в эксплуатацию в конце 2018 года. В течение следующего года он удостоился большого количества наград.