Стеклянные банки и ножи: топ-5 необычных новогодних елок

До конца 2019 года осталось не так много времени, но по всему миру уже началась подготовка к новогодним торжествам. Главным украшением праздника остается новогодняя елка. Но праздничное дерево — это не всегда лесная красавица. Этом может быть даже необычная конструкция. «360» собрал топ самых необычных новогодних елок.

Работники службы безопасности международного аэропорта Вильнюса новогоднюю елку сделали из изъятых у пассажиров предметов, которые запрещены к провозу. Зажигалки, ножницы, отвертки, лезвия, ножи, патроны — все пошло в прок.

Авторы необычного дерева отметили, что кроме праздничного настроения их елка является напоминанием для пассажиров о том, какие предметы нельзя проносить на борт самолета. Служба безопасности аэропорта напоминает, что лучше проверить свой багаж перед выездом в аэропорт.

Необычная новогодняя елка появилась на главной площади Кемерова. Искусственное дерево высотой в 25 метров. На стволе установлены 1,9 тысячи веток с 239 тысячами светодиодов.

Источник фото: vk.com/6ryk.kemerovo

Однако горожане остались не особо довольны новым праздничным деревом. Их смутила цена — 18 миллионов рублей. Как пояснил глава города Илья Сердюк, старую елку приходилось каждый год ремонтировать и тратить на это по полмиллиона рублей каждый год. Новое праздничное дерево прослужит горожанам не менее 15 лет.

Необычное применение трехлитровым банкам нашли работники Михайловского рынка в Тюмени. Они сложили из них новогоднюю елку. Полюбоваться на праздничное дерево можно на странице рынка в Instagram.

Банки сложили в 20 рядов. При этом некоторые из сосудов наполнили сушеными фруктами, сушками, макаронами и шишками. Все это хорошо подсветили. И получилось отличное новогоднее дерево.

Елку из светодинамических панелей установили в белорусском Солигорске около предприятия «Беларуськалий». Жители города уже заявили, что она выглядит намного праздничнее, чем та, что стоит на главной площади.

Выключенная конструкция напоминает обмотанную вокруг столба ленту. Но, когда ее включают, то начинается настоящее волшебство.

Узор на светодинамических панелях постоянно меняется, в зависимости от заданного режима.

Новогодняя елка из светящихся шаров появилась на городской эспланаде Перми. Сделанное из больших светящихся шаров новогоднее дерево жители города уже назвали «Елка-мыльный пузырь».

Сейчас это самое популярное место для фотосессий горожан.