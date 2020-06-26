Топ-5 долларовых миллионеров России из шоу-бизнеса. Спойлер: на первом месте не Бузова

Журнал Forbes отобрал самых успешных медийных персон России моложе 40 лет. Их капитал как минимум выше миллиона долларов. Кто занимает первые строчки и как они заработали такие деньги — в материале «360».

В Forbes подсчитали общий объем гонораров в период с мая 2019 по апрель 2020. Для этого аналитики ознакомились с данными о гастрольном графике артистов, призовом фонде турниров, рекламных контрактах и других заработков.

Для составления списка эксперты учитывали показатели не только денег, но и популярности. Она оценивалась от количества упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, числа подписчиков в Instagram и YouTube.

№ 5 Ксения Собчак

На пятом месте Ксения Собчак. Ее заработок оценивается в 4,4 миллиона долларов, а вот упоминаемость в СМИ больше всех — 51 444 раза.

С 20 мая 2019 года занимает пост генерального продюсера нового развлекательного телеканала «Супер». Основной доход ведущей до недавнего времени приносили корпоративы.

В 2020 году акцент сместился на рекламные контракты в Instagram и YouTube. На видеохостинге Собчак ведет собственный канал «ОсторожноСобчак». Там она берет интервью у популярных людей.

В феврале 2020 Первый канал запустил новое ток-шоу «Док-ток». Собчак является в нем соведущей.

№ 4 Александр Овечкин

Хоккеист Александр Овечкин заработал 15,1 миллиона долларов. В 2008 спортсмен подписал первый в истории Национальной Хоккейной Лиги контракт на сумму более 100 миллионов долларов. За 13 лет в «Вашингтоне» Александр получит 124 миллиона.

Также в 2019 году Овечкин подписал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американскими супермаркетами Giant Food. Помимо этого он стал лицом «Промсвязьбанка». По оценкам экспертов, за это он получил около миллиона долларов.

№ 3 Егор Крид

Открывает тройку певец Егор Крид, бывший подопечный лейбла Black Star Inc. За прошедший год он смог заработать 6,9 миллиона долларов, но упоминали его в СМИ — 11 888 раз. В марте 2019-го он не стал продлевать контракт с Black Star и отправился в свободное плавание.

За год после ухода с лейбла, он выпустил альбом «58», клип на песню «Love is» за пять месяцев набрал 20 миллионов просмотров на YouTube. Певец также записал «Грустную песню» вместе с исполнителями THRILL PILL и Morgenshtern, набравшую почти 55 миллионов просмотров.

№ 2 Ольга Бузова

Ольга Бузова оказалась на втором месте рейтинга самых богатых шоуменов. Ее состояние оценили в 2,7 миллиона долларов. У нее самая большая аудитория в Instagram среди российских знаменитостей — 21 миллион подписчиков. По оценкам probusiness, стоимость рекламного поста варьируется от 300 000 до 500 тысяч рублей.

Источник фото: flickr

Бузова ведет программы на телеканале ТНТ, занимается певческой деятельностью и не забывает про бизнес. В марте 2020 года она совместно с компанией Global Wine Distribution создала собственное вино Buzwine. Вино производится в Испании и стоит около 400 рублей за бутылку.

№1 Хабиб Нурмагомедов

На первом месте оказался 31-летний борец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. За год он смог заработать 16,5 миллионов долларов. Его упоминали в СМИ порядка 49 754 раза.

Ради боя Нурмагомедова и американца Дастина Порье в Абу-Даби осенью 2019-го построили временную арену. Она вмещала 13 тысяч зрителей. Билеты раскупили за пару дней. Российский спортсмен одержал победу удушающим приемом. На этом поединке он заработал больше 10 миллионов долларов плюс бонусы от продаж платных трансляций.

Также Нурмагомедов выступал два года подряд на форуме «Синергия». В 2019 организаторы за участие спортсмена заплатили около 5,5 миллиона рублей. Участие бойца в зарубежных мероприятиях стоит минимум в два раза дороже.

У Нурмагамедова большая аудитория в Instagram — 20,4 миллиона подписчиков. В спонсорском портфолио Нурмагомедова контракты с Reebok, Toyota, Gorilla (энергетик) и Alhadaya (масло черного тмина).