Дорога Понтия Пилата и церковь Апостолов. Топ-5 библейских открытий 2019 года

Алтарь с историей

Археологи обнаружили каменный алтарь в королевстве Иордания, который был украшен текстами о восстании, которое произошло почти три тысячи назад.

Восстание моавитян против израильского царства упоминается и в еврейской Библии. Согласно ей, моавитяне должны были платить дань Израилю в виде ягнят и шерсти. В какой-то момент царь Моава Меша захотел избавиться от этого бремени и успешно завоевал контролируемый Израилем город Атарот (об этом также написано в другой стеле, найденной еще в 19 веке).

Ученые очень долго расшифровывали моавитские письмена на алтаре, содержание в итоге сводилось к тому, что Меша и его армия покорили Атарот, взяли богатую добычу в виде бронзы, а четыре тысячи «иностранцев» разбрелись по всему свету.

Церковь Апостолов?

Церковь ранневизантийской эпохи была обнаружена в северном Израиле у Тивериадского озера, известного в библейской традиции как Галилейское море. Предположительно, это забытое место поклонения было построено над домом апостолов Петра и Андрея.

Раскопки строения находятся на месте существующей когда-то рыбацкой деревни Вифсаида, бывшей родиной апостолов Петра и Андрея Первозванного, которые, как известно, были родными братьями. Согласно евангельскому преданию, именно в Вифсаиде Галилейской Иисус Христос накормил пять тысяч человек пятью буханками хлеба и двумя рыбами.

Источник фото: Wikipedia. Развалины Вифсаиды

Происхождение филистимлян

Одно из самых важных открытий 2019 года произошло не в жарких песках, а в ДНК древних людей, обнаруженных в при раскопках филистимлянских захоронений. Филистимляне очень много раз упоминались в Библии, а также в в ассирийских и египетских источниках. Только они и хетты владели технологией выплавки стали, ознаменовав начало Железного века.

Анализ их ДНК показал, что этот народ произошел от людей, которые мигрировали в Левант (восточное Средиземноморье) из Греции, Сардинии или Пиренейского полуострова примерно в 10 веке до нашей эры.

Источник фото: Wikipedia.

При этом многие другие артефакты филистимлян напоминали обнаруженные в Греции бронзового века. Это подтвердило то, что эти культурные реликвии были привезены мигрантами в Левант.

Деревня, связанная с распятием Иисуса

В Евангелие рассказывается о местечке Эммаус, находящееся в 10-12 километрах от Иерусалима. В нем, согласно преданию, апостолы встретили воскресшего Иисуса Христа.

Исраэль Финкельштейн, почетный профессор Института археологии в Тель-Авивском университете в Израиле, и Томас Ремер, профессор библейских исследований в Коллеж де Франс, утверждают, что раскопанные укрепления Кириаф-Иарима соответствуют тому, что известно по письменным описаниям Эммауса.

Однако утверждение остается спорным, так как на это звание претендуют и другие развалины.

Византийский храм (базилика) Эммауса-Никополя (V–VII вв.), восстановленный крестоносцами в XII в. Источник фото: Википедия

Дорога Понтия Пилата

Римлянин Понтий Пилат вошел в библейскую историю как чиновник, управлявший завоеванной Римской империей Иудеей. Возможно, он оказался бы счастлив, если бы запомнился не только как «умывший руки», но и как инициатор улучшения городской инфраструктуры.

Археологи обнаружили построенный им 600-метровый бульвар, на который затратили десять тысяч тонн материала. Археологи посчитали, что Пилат был не настолько равнодушен к своим иудейским подданным, как его изобразила история.

Археологи также обнаружили в этом году древнюю мозаику в храме, сгоревшем в седьмом веке. Она изображает, к слову, библейские события в Вифсаиде. Также исследователи раскрыли секрет столь длительной сохранности Храмовых свитков из пергамента.