Только одна россиянка вошла в топ-100 влиятельных женщин мира. Таким спискам больше нельзя верить

Сразу оставим в стороне вопрос о том, по какому принципу «Би-би-си» составляла свой рейтинг влиятельных женщин — рациональный ответ все равно не найдется. Единственное предположение, причем не самое лестное, о политической мотивированности составителей вряд ли подтвердится на деле. Тем более что в топе появились самые неожиданные и далеко не самые известные персоны.

Но прежде всего отметим очевидные плюсы: интернациональность выборки выше всяких похвал. Практически весь мир сможет найти свою соотечественницу. Например, россиянка, пусть и всего одна, в сотню попала. Но на этом, пожалуй, плюсы заканчиваются, зато остается много вопросов.

Например, вопрос о том, как адвокат Любовь Соболь, не так давно ставшая скандальным политическим деятелем, оказалась единственной представительницей России в списке? Сразу после этого возникает следующий вопрос: чем она так повлияла на весь мир, что опередила общественных деятельниц, выступающих за права человека, помогающих больным детям и руководящих крупными медиа?

Чем хуже, например, основательница благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, которая защищала матерей тяжелобольных детей, когда их задерживали за покупку жизненно необходимых препаратов? Или журналистка Елизавета Осетинская, которая на протяжении многих лет руководила самыми влиятельными изданиями в стране, а потом основала независимое экономическое интернет-издание The Bell? Или журналистка и правозащитница Ева Меркачева, которая выступала в защиту политзаключенного коллеги-журналиста Ивана Голунова, а теперь помогает стороне защиты сестер Хачатурян?

Или хотя бы глава Russiа Тоdау Маргарита Симоньян, которая не покидает поле зрения не только своего зрителя, но и большей части россиян, так или иначе заинтересованных политикой. Или на худой конец Ксения Собчак, которая вела громкую предвыборную кампанию, а теперь не без успеха вернулась в журналистику?

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И если с последними двумя все более или менее понятно, недостаточно либерализма, то почему без внимания остались остальные — большой вопрос.

Ответ один: эксперты «Би-би-си» недостаточно осведомлены о жизни России для того, чтобы рассказать о действительно значимых в социальной сфере героинях, но достаточно либеральны и прозорливы, чтобы заметить угасание интереса к Собчак и поймать волну московских предвыборных протестов, которые и донесли имя Любови Соболь до западных СМИ.

Еще один закономерный вопрос, который возникает при первом знакомстве с рейтингом: почему так мало знакомых лиц? Единственной, о ком знают все, пожалуй, оказалась 16-летняя Грета Тунберг. Конечно, можно подумать о невыдающемся кругозоре смотрящего или об оторванности российского медиаполя от мирового. Но все же для списка самых влиятельных женщин на планете эти аргументы удивительны и особенно неправдоподобны, когда среди африканских и ближневосточных правозащитниц появляется артистка, чью заслугу сама редакция «Би-би-си» выводит как «право балерин носить колготки, соответствующие их цвету кожи», или основательница сборной по крикету для детей.

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