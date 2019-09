«Это был последний шанс на анонимность». Топ-10 закулисных секретов культовых «Друзей»

22 сентября 1994 года на экраны вышел пилотный выпуск шоу, которому суждено было стать культовым. История о жизни шести закадычных друзей покорила сердца не только американского зрителя, но и весь мир. Завтра «Друзья» отмечают 25-летие. В честь этого события писатель Сол Аустерлиц в своей новой книге Generation Friends (Поколение «Друзей») рассказал о том, как писался сценарий для сериала, и от каких первоначальных идей пришлось отказаться создателям шоу. «360» составил десятку самых невероятных закулисных секретов «Друзей».

Вот уже 25 лет «Друзья» не теряют своей актуальности и до сих пор входят в топ самых рейтинговых сериалов. Аустерлиц посвятил этому проекту книгу, полное название которой Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era («Поколение „Друзей“: взгляд изнутри на шоу, которое определило телевизионную эру»), пишет портал Mashable.

В своей работе Аустерлиц не только раскрывает нюансы персонажей шестерки друзей, но и дает представление о жизни и характерах актеров шоу. Также автор не обходит стороной и создателей «Друзей» Дэвида Крейна, Марту Кауфман и продюсера Кевина Брайта. И, по словам авторов, они сами не знали, что ждет их героев через пару сезонов.

Центральный роман шоу — Джо и Моника

Изначально главной любовной линией шоу должен был стать роман Моники и Джоуи. Но создатели шоу передумали и прописали небольшой роман между Моникой и Чендлером. Однако реакция зрителей на получившуюся пару была настолько положительной, что их отношения сделали серьезнее, чем это планировалось изначально. В результате поклонники сериала прекрасно знают, чем это закончилось.

Росс и Рейчел

Говоря о любовных линиях в сериале, поклонники невольно вспоминают влюбленного еще со школы Росса в одноклассницу и лучшую подругу своей сестры Рейчел. За развитием их отношений зритель следил все 10 сезонов шоу. Мало кто знает, что этой пары вообще не должно было быть. Кауфман и Крейн задумались о романе между этими персонажами только после того, как Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон прочли вместе небольшую сцену сценария.

Первый утвержденный актер

Кстати, именно Дэвид Швиммер стал первым актером из звездной шестерки, которого утвердили на роль. А все потому, что персонаж Росса Геллера писался специально под него. Примерно за год до «Друзей» актер пробовался на другой проект и так понравился создателям своим голосом и печальным видом, что появился Росс.

Переезд

Помните эпизод, в котором Чендлера переводят на работу в Талсу (Оклахома, США)? Так вот изначально создатели планировали, что все друзья переедут за Чендлером из Нью-Йорка. Правда, уехать они должны были в Миннесотуи только на пол-сезона. В результате переезда не было, а Чендлер уволился с этой работы.

Вдохновение классикой

Мало кто знает, но вдохновением для многих сюжетных линий стали романы английской писательницы Джейн Остин. Сценарист Джефф Гринштейн перед работой над проектом прочел все романы Остин, и это оставило отпечаток в шоу. Кстати, список плюсов и минусов, который пишет Росс, чтобы сравнить Рэйчел и Джули во втором сезоне, является прямым указанием к «Гордости и предубеждению».

Прическа «Рейчел»

И если сценаристы искали вдохновение в классической литературе, то после 1994 года американки (да и не только) были вдохновлены прической Рейчел Грин. Парикмахеры даже стали называть ее «стрижка под Рейчел». А вот Энистон, сыгравшая эту героиню, по слухам, ненавидила эту стрижку и ждала, когда ее волосы отрастут.

Плана нет

Как ни странно это может показаться, но у «Друзей» никогда не было четко прописанной сюжетной линии на сезоны вперед. Создатели шоу ориентировались на характеры персонажей, телезрителей и на желания самих актеров. Может в этом и есть секрет успеха?

Рейчел и Джо

Когда у Рэйчел завязались отношения с Джо, Мэтт Леблан и Дженнифер Энистон обратились к сценаристам с просьбой прервать эту линию. Как уверяли сами актеры, они чувствовали, что это было бы неуместно.

Фиби и ее гитара

Фиби Буффэ играет на гитаре и поет. Это помнят все поклонники сериала (наверное также как и песню «Драный кот» в исполнении Фиби). Кто бы мог подумать, что сама Лиза Кудроу терпеть не могла играть на гитаре. Она выучила только пару аккордов и убедила создателей шоу, что для ее героини этого будет достаточно. И она была права.

Последний шанс на анонимность

Перед премьерой режиссер шоу Джимми Барроуз пригласил актеров поужинать в шикарном ресторане Лас-Вегаса. «Это ваш последний шанс на анонимность. Как только шоу выйдет в эфир, вы уже никогда не сможете избежать преследования фанатов», — сказал актерам Барроуз. Фото, на котором знаменитая шестерка как раз отправляется в путь поделилась Кортни Кокс.