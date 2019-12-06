10 главных видео 2019 года

Уходящий год был щедр на события — как хорошие, так и плохие. Многие их них попали под прицел видеокамер. Чтобы вспомнить 2019-й год перед тем, как мы сможем с чистой совестью его проводить, «360» выбрал 10 главных видео этого года.

Ваню Фокина достают из-под завалов дома в Магнитогорске

В последний день 2018 года в Магнитогорске произошло страшное ЧП — рано утром обрушился подъезд жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек, в том числе 6 детей, еще 17 человек пострадали. Выживших под завалами искали сутками, но находили только тела. Когда надежды уже не было, спасатели услышали детский плач.

Скоро они добрались до 10-месячного Вани Фокина. Мальчика спасло то, что перед сном мама тепло его укутала и положила в кроватку, конструкция которой удержала обломки дома. Его отец тайком пробрался за ограждение, чтобы найти сына, по дивану узнал обломки собственной квартиры и показал МЧС, где искать. Ребенок провел под завалами 35 часов.

Спасателям удалось достать Ваню, его отправили в Москву на лечение в тяжелом состоянии — с обморожением и закрытой черепно-мозговой травмой. Допускали, что одну ногу придется ампутировать. Врачи из НИИ детской травматологии и хирургии долго боролись за здоровье мальчика и спасли поврежденную ногу. Через год и десять месяцев Ваня смог ходить.

Речь Греты Тунберг в ООН

Грета Тунберг выступила на саммите ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2019 года с эмоциональной речью. Выступление молниеносно распространилось в интернете и СМИ, после чего весь мир разделился на «за» и «против» Греты Тунберг. Девочка говорила о проблемах экологии, о том, что главы государств заботятся только о собственной выгоде, из-за чего рушатся жизни людей и экосистемы.

Президенты США и России отнеслись к выступлению юной экоактивистки с долей иронии и скептицизма, но были и другие, которые подняли Грету на знамена — в основном ради продвижения социалистической идеалогии. По крайней мере, в сфере политики наблюдалась именно такая тенденция.

Отношение к Грете Тунберг остается противоречивым и сейчас. Многие подозревают, что ею просто руководят люди, жаждущие извлечь выгоду из одержимости шведской школьницей экологией. Несмотря на это Тунберг подняла важную проблему, которую мир больше не может игнорировать. Теперь как простые граждане, так и главы государств вынуждены считаться с вопросами экологии — например, Россия уже в 2019 году присоединилась к Парижскому соглашению по климату, которое призывает страны снизить содержание углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Сейчас соглашение уже ратифицировано 186 странами.

Пожар на SSJ-100 в Шереметьево

Вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево загорелся самолет при посадке — люди в прямом эфире наблюдали, как пламя охватило его целиком. Эвакуироваться успели не все.

Борт Suреrjet-100 вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая, но меньше чем через полчаса вернулся из-за неполадок на борту. В баках было много топлива, и из-за жесткой посадки загорелись двигатели. Погиб 41 человек. В июне стало известно, что возможной причиной произошедшего могло стать попадание молнии в судно.

Один из бортпроводников сгоревшего авиалайнера Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров. Больше всего пострадала именно хвостовая часть самолета, а Максим до последнего пытался открыть заднюю дверь, чтобы дать людям выбраться.

При этом версий было много — от ошибки пилотов до отказа техники. Однако остановилось следствие на версии с ошибкой пилота — ему выдвинули обвинение еще в октябре 2019 года — статье 263 часть 3 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц». Пилот возможность своей ошибки отрицал, ссылаясь на то, что причиной трагедии стала проблема с управлением самолетом. Тем не менее пока следствие не изменило своего решения.

Ассанжа силой вытаскивают из посольства Эквадора

Президент Эквадора Ленин Морено отказал Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище 11 апреля 2019 года. В тот же день основатель WikiLeaks был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Морено объяснил решение тем, что Ассанж «неоднократно нарушал международные конвенции и протокол повседневной жизни».

Последние семь лет Джулиан Ассанж провел в лондонском посольстве Эквадора — с 2012 года. Основателя WikiLeaks обвиняли в домагательствах и изнасиловании в Швеции в 2010-м, дело несколько раз закрывали и открывали заново, а в 2012-м Ассанжа задержали под подписку о невыезде, после чего он и получил политическое убежище.

Сейчас Швеция сняла обвинения в изнасиловании с Ассанжа, однако его признали виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорили к 11 месяцам заключения. Когда журналиста выводили из посольства Эквадора, он сделал политическое заявление: «Великобритания должна сопротивляться усилиям администрации Трампа». Многие опасаются того, что основатель главной платформы публикации инсайтов и просто секретной информации не доживет до помилования.

Нотр-Дам горит

Собор Парижской Богоматери, строившийся на протяжении трех веков — с 1163 по 1345 годы — загорелся 15 апреля 2019 года. Нотр-Дам горел на протяжении 15 часов, его не могли потушить из-за хрупкости конструкции. В результате были утрачены часы, часть кровли, а за пожаром и обрушением шпиля наблюдали в уж прямых трансляциях по ТВ и в интернете. Возможная утрата Собора Парижской Богоматери тогда казалась потерей для всего мира.

Причиной пожара по одной из версий стало короткое замыкание, также есть предположение, что реставрация собора могла усугубить положение дел. Позже выяснилось, что внутреннее убранство собора пострадало не критично, его можно восстановить. Французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт оценил ущерб, нанесенный собору, в миллиард евро. По всему миру люди начали собирать деньги на восстановление Нотр-Дама, уже удалось собрать более 300 миллионов евро.

Сейчас в Нотр-Даме уже идут работы по восстановлению — наиболее ценные предметы убранства и реликвии вынесли или возвели вокруг них защитные конструкции. Своды старинного памятника тоже укрепили, позже их планируют перестроить, чтобы избежать обрушения.

Квентин Тарантино гуляет по Москве

Антисексист и мемогенератор. Чем запомнится поездка Тарантино в Москву? Подробнее

В августе 2017 года в Москве прошла презентация нового фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», представлять лету приехал сам режиссер. Причем визит мэтра постмодернистского кино вызвал больший ажиотаж, чем сам фильм.

В Москве Тарантино успел не только дать пресс-конференцию, попробовать сыр подмосковного производства, объявить о съемках новой и последней картины и получить обвинение в сексизме, но и осмотреть Кремль и стать героем многочисленных мемов. Экскурсию ему проводит министр культуры Владимир Мединский.

Илон Маск показывает бронированный пикап Cybertruck

Илон Маск никак не остановится. 22 ноября он представил публике бронированный электрический пикап Cybertruck. Его дизайн напомнил автомобили будущего из фантастических фильмов 80-х, а некоторым — российский автопром того же времени. Но презентация запомнилась не этим. Изобретатель решил продемонстрировать защитную силу стекла автомобиля и предложил своему помощнику бросить металлический шар в стекло автомобиля. В итоге оно разбилось. Вторым ударом молодой человек вынес второе окно. Причем по задумке Илона Маска Cybertruck должен был защищать пассажиров от пуль, а не просто от металлических шариков!

Вспоминаем 15 главных событий 2019-го Подробнее

Но даже такая, казалось бы, неприятная неожиданность не смогла заставить публику отказать Маску в своих восторгах и любви. Уже на следующий день изобретатель сообщил, что компания получила порядка 150 тысяч заказов, а массовое производство бронированных пикапов назначено на 2021 год.

А ведь буквально за день до презентации футуристичного электрокара другое изобретение Маска потерпело еще более фатальную неудачу: космический корабль Starship Mk-1 от компании SрасеХ взорвался, так и не оторвавшись от земли. Но и это не заставило людей усомниться в изобретателе. Интересно, какой провал всеобщего любимчика Илона Маска мы будем игнорировать в следующий раз.

Танец Джокера

В начале октября состоялась долгожданная премьера фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом. Картина рассказывает о том, как личное и социальное неблагополучие приводит с первого взгляда безобидного Артура Флека к перевоплощению в одного из главных злодеев вселенной DC. Уже через шесть недель после выхода «Джокера» на большие экраны он набрал более миллиарда долларов и стал второй по сборам картиной, снятой по комиксам о Бэтмене. Это единственный фильм по комиксам, взявший главную награду Венецианского кинофестиваля.

Визитной карточкой фильма стала сцена на лестнице в Бронксе. Артур Флек, уже преобразившийся в Джокера, идет на вечернее шоу Мюррея Франклина. Танец Джокера на лестнице стал символом его окончательного превращения в злодея.

Фанаты картины быстро обнаружили эту легендарную лестницу — 1165 Shakespeare Avenue — и отметили ее на картах Google как «религиозный памятник». С тех пор бывающие в Бронксе туристы обязательно заходят сфотографироваться с лестницей, которая сделала Джокера собой.

Киану Ривз, ты потрясающий

Починил машину, отказался от обнимашек, устроил «спиритический сеанс». Топ-9 причин, почему люди любят Киану Ривза Подробнее

В июне на пресс-конференции E3 2019 компания Microsoft показала трейлер новой игры Cyberpunk 2077, релиз которой назначен на 16 апреля 2020. Тогда же объявили, что одного из героев игры сыграл Киану Ривз.

Актер под аплодисменты вышел на сцену представлять игру, и один из зрителей крикнул из зала: «You are breathtaking» — «Ты потрясающий». Киану Ривз не растерялся и ответил: «Нет, это ты потрясающий. Вы все потрясающие».

Так он в очередной раз покорил тысячи поклонников по всему миру. Видео с презентации мгновенно стало мемом, люди стали использовать картинку с Киану Ривзом, произносящим слова «Ты потрясающий» и указывающим на человека в толпе, когда кто-то совершал неожиданные, но хорошие дела.

11 миллионов человек лайкнули видео с яйцами в YouTube

Последнее и самое популярное видео в нашем чарте — люди кидают друг в друга яйца. Этот ролик набрал 11 миллионов лайков на YouTube. Он появился после того, как фотография простого яйца в интернете собрала более 26 миллионов лайков в Instagram. Яйцо @world_record_egg было рекламной кампанией стримингового сервиса Hulu.

Причем если у самого популярного в Instagram яйца была цель — привлечь внимание к новому сервису, то самое просматриваемое видео на YouTube оказалось банальным пранком. Этот ролик доказал, что современные люди, как, наверное, и большая часть современного искусства, делают что-либо только с одной целью — собрать лайки ради лайков. И неважно, что смысловой нагрузки такой контент не несет. Но вы тоже можете сделать свой вклад в развитие чужого эго — посмотрите, как парни кидаются яйцами, а 11 миллионов человек соглашаются потратить на просмотр этого видео 13 минут своей жизни!