  • Появился топ-10 самых красивых женщин мира. Составить его помогла наука

    15 октября 2019, 22:07

    Татьяна Струкова

    Внешность американской супермодели Беллы Хадид ученые признали идеальной — ее лицо на 94 процента подходит под определение «золотого сечения», которое еще в Древней Греции считали эталоном красоты. Посмотрите, кто еще вошел в первую десятку самых красивых женщин в мире!

    Список из десяти самых красивых женщин в мире составил руководитель Центра современной косметической и пластической хирургии лица в Лондоне доктор Джулиан де Силва. Естественно, с научной точки зрения!

    Моделью года стала дочь Синди Кроуфорд

    Подробнее

    Он рассчитал идеальную форму лица, учитывая размер и положение губ, носа, подбородка и линии челюсти. Де Силва исходил из математического понятия «золотого сечения», чтобы определить, насколько симметричными являются лица мировых звезд.

    10 Самых красивых женщин в мире

    «Белла Хадид была очевидной победительницей, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства», — заявил Де Силва. Лицо супермодели оказалось симметричным на 94,35%.

    Бейонсе стала второй в списке самых красивых женщин мира, ее лицо симметрично на 92,44%. При этом Бейонсе получила наивысшие баллы за форму лица — 99,6%. Ученый также отметил правильность расположения глаз, области бровей и губ.

    Третье место заняла американская актриса Эмбер Херд. У нее были самые высокие общие показатели по подбородку — он отстает от идеала всего на 0,3%!

    Лицо певицы Арианы Гранде оказалось симметричным на 91,81%, она заняла четвертое место.

    Американская кантри-поп певица Тейлор Свифт оказалась пятой, отстав от Арианы Гранде всего на 0,17%!

    Супермодель и актриса Кейт Мосс оказалась на шестом месте, но де Силва отметил, что ее лоб близок к совершенству.

    Седьмое место ученый отдал американской актрисе Скарлетт Йохансон. «Белла заняла второе место после Скарлетт по симметричности расположения глаз», — отметил де Силва.

    Американская актриса, сценаристка и режиссер Натали Портман стала восьмой в топе самых красивых женщин в мире по версии ученых.

    Предпоследней в топе стала американская певица Кэти Перри.

    Последней в десятке самых красивых женщин в мире стала британская актриса и супермодель Кара Делевинь, ученые отметили, что ее губы и брови оказались наиболее симметричными.