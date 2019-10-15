Появился топ-10 самых красивых женщин мира. Составить его помогла наука

Внешность американской супермодели Беллы Хадид ученые признали идеальной — ее лицо на 94 процента подходит под определение «золотого сечения», которое еще в Древней Греции считали эталоном красоты. Посмотрите, кто еще вошел в первую десятку самых красивых женщин в мире!

Список из десяти самых красивых женщин в мире составил руководитель Центра современной косметической и пластической хирургии лица в Лондоне доктор Джулиан де Силва. Естественно, с научной точки зрения!

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Он рассчитал идеальную форму лица, учитывая размер и положение губ, носа, подбородка и линии челюсти. Де Силва исходил из математического понятия «золотого сечения», чтобы определить, насколько симметричными являются лица мировых звезд.

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«Белла Хадид была очевидной победительницей, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства», — заявил Де Силва. Лицо супермодели оказалось симметричным на 94,35%.

Бейонсе стала второй в списке самых красивых женщин мира, ее лицо симметрично на 92,44%. При этом Бейонсе получила наивысшие баллы за форму лица — 99,6%. Ученый также отметил правильность расположения глаз, области бровей и губ.

Третье место заняла американская актриса Эмбер Херд. У нее были самые высокие общие показатели по подбородку — он отстает от идеала всего на 0,3%!

Лицо певицы Арианы Гранде оказалось симметричным на 91,81%, она заняла четвертое место.

Американская кантри-поп певица Тейлор Свифт оказалась пятой, отстав от Арианы Гранде всего на 0,17%!

Супермодель и актриса Кейт Мосс оказалась на шестом месте, но де Силва отметил, что ее лоб близок к совершенству.

Седьмое место ученый отдал американской актрисе Скарлетт Йохансон. «Белла заняла второе место после Скарлетт по симметричности расположения глаз», — отметил де Силва.

Американская актриса, сценаристка и режиссер Натали Портман стала восьмой в топе самых красивых женщин в мире по версии ученых.

Предпоследней в топе стала американская певица Кэти Перри.

Последней в десятке самых красивых женщин в мире стала британская актриса и супермодель Кара Делевинь, ученые отметили, что ее губы и брови оказались наиболее симметричными.