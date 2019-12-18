Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году

В уходящем году миллениалы «придумали» огороды, женщины орали на котов, Данила оставался «крейзи», а Ержан не был готов вставать на работу. В 2019-м Интернет заполонили мемы. Некоторые повторяли концепцию других, а какие-то оказались совершенно уникальными. Вспомним десятку мемов 2019 года, которые смогли выделиться.

Окей, бумер

У каждого поколения есть свои сильные и слабые стороны, и не секрет, что младшее никогда не поймет старшее и наоборот. Для ситуаций, когда хочется сказать: «Ой, все», — но перед собеседником стоит представитель старшего поколения, в употребление вошла фраза «окей, бумер».

Термины «бумер», «зумер» и «миллениал» происходят от теории поколений, разработанной почти 30 лет назад. Согласно ему, есть четыре поколения: бумеры и поколения Х, Y и Z.

Данила, ты что, крейзи?

Сериал «Даешь молодежь» был довольно популярным с 2009 по 2013 год, но только в 2019-м из него сделали мем. В ленте были эпизоды с двумя мужчинами-моделями — Германом и Данилой, которого всегда подозревали в том, что он «крейзи» («сумасшедший»). В соцсетях кадр из передачи с подписью стал символом постиронии.

Актеры, исполнившие роли, Михаил Башкатов (Герман) и Андрей Бурковский (Данила) вставляли в свою русскую речь английские слова. В том числе «крейзи». Теперь фраза употребляется в любой непонятной ситуации, как и остальные слова, к которым добавляют окончание «-тбл»: «грейтбл», «ухахатбл» и так далее.

Озадаченный кот за столом

Это мем с фотографией белого кота, который сидит с озадаченным выражением мордашки, а также кадром из сериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», где Тейлор Армстронг плачет во время ссоры.

Один пользователь объединил эти фотографии и получилось, что женщина орет на кота, а он озадаченно сидит за столом. И этот мем прекрасно подходит для описания как взаимоотношений, так и эмоций.

Источник фото: Reddit

«Девочки, когда увидели паука / Паук».

Естественно, жизненное изображение со временем превратилось в дичь.

Никто, абсолютно никто

Шаблонная шутка «никто, абсолютно никто» неожиданно стала очень популярна. Это мем, который выглядит как разыгранная по ролям сценка, а назойливость и упорство одного из участников беседы подчеркивается репликами его молчаливых собеседников.

Cybertruck

Не так давно Илон Маск выдавил из своего мозга очень странную концепцию автомобиля — это угловатый пикап Cybertruck, похожий на реквизит какого-то футуристичного фильма. Внешность машины по понятным причинам стала предметом шуток, кому-то напомнив джип Warthog из шутера Halo, а другим — детские рисунки.

Самым интересным элементом этой истории является то, что Cybertruck — это реальный электромобиль, который уже создал Илон Маск и на котором прокатился по Малибу в компании певицы Граймс.

В России «Сайбертраку» придумали более интересную судьбу.

ЪУЪ

Это мем с черным котом и пририсованными к нему руками, который грозно говорит «ууу, с***». Твердые знаки обозначают именно эту грозность, которую просто по фотографии понять сложно.

Картинку сделали из обычного изображения с котом, который переходит дорогу где-то в Британии. Мем появился, когда за дело взялись русскоязычные пользователи Сети — кота отфотошопили, сделав две ноги. При этом зверек обзавелся руками, поднятыми вверх.

Источник фото: Reddit

Я: *подбираю еду с пола на 4,99 секунде*

Бактерии: *злые как черти*

Эта шутка — отсылка к «правилу пяти секунд», которое гласит, что если подобрать что-то с пола меньше, чем за пять секунд, бактерии не успеют залезть на этот предмет.

Малыш Йода

Благодаря сериалу «Мандалорец» человечество вновь научилось любить. Не буквально, конечно. В ленте есть малыш Йода (Ваbу Yоdа), который настолько милый, что его хотят усыновить, родить, либо просто получить в качестве плюшевой игрушки. Мемом малыш Йода стал почти сразу, но его модернизируют — например, Йода требует включить песни Тимура Муцураева (тоже забавная тема, где два непонятных существа, похожих на драконов, обсуждают творчество Муцураева, «вызывающее аутизм»).

«Закрой глаза, брат / Окей, брат / Что ты видишь, брат? / Ничего, брат / Это моя жизнь без тебя, брат / Брат…»

Ержан, вставай, з***

Возможно, самый известный мем за целый год. «Ержан, вставай, на работу пора», — фраза из короткого видео, на котором мужчина будит обезьяну. Вот его полная реплика: «Ержан! Ержан, ***, *** (достал — прим. ред.)! Вставай, эй! Салам Алейкум. Вставай, на работу пора. Ты че, *** (ошалел — прим. ред.), спишь? Вставай, Ержан!»

Наибольшую популярность мем приобрел благодаря видео на YouTube — люди монтировали ролики, представляя, будто Ержан видит сны, где он Кинг-Конг, крушащий армии и все остальное. Увы, там есть мат.

Но и в формате картинок мем вполне прижился.

Источник фото: Amino

Источник фото: Amino

Миллениалы изобрели

Этот мем высмеивает поколение миллениалов, родившихся между 1980 и 1996 годами. Шутка появилась из-за характерного для них отказа от старых ценностей и стремления придумать что-то новое. Вот только это «новое» изобрели уже очень давно.

Чипсеки

Когда именно появился мем «чипсеки», непонятно, но впоследствии он стал довольно популярным. Мем используют как картинку-реакцию людей, пришедших, например, в продуктовый магазин.

Мемы с котиками, которые кричат «чипсеки», «сухареки», «певасик», «кафеек», «тортеки» и так далее, иллюстрируют ситуации, связанные с едой и супермаркетами. Они особенно актуальны для людей, сидящих на диете и вдруг попавших в магазин сладостей.

Майк Вазовски

Волшебный мем с участием Майка Вазовски из «Корпорации монстров» идеально подходит чуть ли не для любой ситуации. Шаблон с недовольным зеленым созданием оказался на редкость универсальным — его можно использовать как для шуток о неожиданных поворотах, так и в мемах об удивленных и сердитых людях.

Как сделали мем? Лицо огромного синего Джеймса Салливана (тоже персонаж «Корпорации монстров») поменяли местами с лицом Майка Вазовски. В итоге Джеймс получил один огромный глаз Майка, а Майк — угрюмое лицо Джеймса.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте» / группа «Как я встретил столбняк»

Источник фото: «ВКонтакте» / Cringe

За этот год была масса и других забавных мемов, например, про Винни-Пуха в смокинге, фотографию черной дыры, «Ты хочешь меня опять довести, да», «Удивленный Том» и еще пара десятков.