    18 декабря 2019, 18:02

    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году

    Борис Ломакин

    В уходящем году миллениалы «придумали» огороды, женщины орали на котов, Данила оставался «крейзи», а Ержан не был готов вставать на работу. В 2019-м Интернет заполонили мемы. Некоторые повторяли концепцию других, а какие-то оказались совершенно уникальными. Вспомним десятку мемов 2019 года, которые смогли выделиться.
    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году

    Окей, бумер

    У каждого поколения есть свои сильные и слабые стороны, и не секрет, что младшее никогда не поймет старшее и наоборот. Для ситуаций, когда хочется сказать: «Ой, все», — но перед собеседником стоит представитель старшего поколения, в употребление вошла фраза «окей, бумер».

    Термины «бумер», «зумер» и «миллениал» происходят от теории поколений, разработанной почти 30 лет назад. Согласно ему, есть четыре поколения: бумеры и поколения Х, Y и Z.

    Данила, ты что, крейзи?

    Сериал «Даешь молодежь» был довольно популярным с 2009 по 2013 год, но только в 2019-м из него сделали мем. В ленте были эпизоды с двумя мужчинами-моделями — Германом и Данилой, которого всегда подозревали в том, что он «крейзи» («сумасшедший»). В соцсетях кадр из передачи с подписью стал символом постиронии.

    Актеры, исполнившие роли, Михаил Башкатов (Герман) и Андрей Бурковский (Данила) вставляли в свою русскую речь английские слова. В том числе «крейзи». Теперь фраза употребляется в любой непонятной ситуации, как и остальные слова, к которым добавляют окончание «-тбл»: «грейтбл», «ухахатбл» и так далее.

    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 1

    Озадаченный кот за столом

    Это мем с фотографией белого кота, который сидит с озадаченным выражением мордашки, а также кадром из сериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», где Тейлор Армстронг плачет во время ссоры.

    Один пользователь объединил эти фотографии и получилось, что женщина орет на кота, а он озадаченно сидит за столом. И этот мем прекрасно подходит для описания как взаимоотношений, так и эмоций.

    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 2
    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 3
    Источник фото: Reddit

    «Девочки, когда увидели паука / Паук».

    Естественно, жизненное изображение со временем превратилось в дичь.

    Никто, абсолютно никто

    Шаблонная шутка «никто, абсолютно никто» неожиданно стала очень популярна. Это мем, который выглядит как разыгранная по ролям сценка, а назойливость и упорство одного из участников беседы подчеркивается репликами его молчаливых собеседников.

    Cybertruck

    Не так давно Илон Маск выдавил из своего мозга очень странную концепцию автомобиля — это угловатый пикап Cybertruck, похожий на реквизит какого-то футуристичного фильма. Внешность машины по понятным причинам стала предметом шуток, кому-то напомнив джип Warthog из шутера Halo, а другим — детские рисунки.

    Самым интересным элементом этой истории является то, что Cybertruck — это реальный электромобиль, который уже создал Илон Маск и на котором прокатился по Малибу в компании певицы Граймс.

    В России «Сайбертраку» придумали более интересную судьбу.

    ЪУЪ

    Это мем с черным котом и пририсованными к нему руками, который грозно говорит «ууу, с***». Твердые знаки обозначают именно эту грозность, которую просто по фотографии понять сложно.

    Картинку сделали из обычного изображения с котом, который переходит дорогу где-то в Британии. Мем появился, когда за дело взялись русскоязычные пользователи Сети — кота отфотошопили, сделав две ноги. При этом зверек обзавелся руками, поднятыми вверх.

    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 4
    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 5
    Источник фото: Reddit

    Я: *подбираю еду с пола на 4,99 секунде*

    Бактерии: *злые как черти*

    Эта шутка — отсылка к «правилу пяти секунд», которое гласит, что если подобрать что-то с пола меньше, чем за пять секунд, бактерии не успеют залезть на этот предмет.

    Малыш Йода

    Благодаря сериалу «Мандалорец» человечество вновь научилось любить. Не буквально, конечно. В ленте есть малыш Йода (Ваbу Yоdа), который настолько милый, что его хотят усыновить, родить, либо просто получить в качестве плюшевой игрушки. Мемом малыш Йода стал почти сразу, но его модернизируют — например, Йода требует включить песни Тимура Муцураева (тоже забавная тема, где два непонятных существа, похожих на драконов, обсуждают творчество Муцураева, «вызывающее аутизм»).

    «Закрой глаза, брат / Окей, брат / Что ты видишь, брат? / Ничего, брат / Это моя жизнь без тебя, брат / Брат…»

    Ержан, вставай, з***

    Возможно, самый известный мем за целый год. «Ержан, вставай, на работу пора», — фраза из короткого видео, на котором мужчина будит обезьяну. Вот его полная реплика: «Ержан! Ержан, ***, *** (достал — прим. ред.)! Вставай, эй! Салам Алейкум. Вставай, на работу пора. Ты че, *** (ошалел — прим. ред.), спишь? Вставай, Ержан!»

    Наибольшую популярность мем приобрел благодаря видео на YouTube — люди монтировали ролики, представляя, будто Ержан видит сны, где он Кинг-Конг, крушащий армии и все остальное. Увы, там есть мат.

    Но и в формате картинок мем вполне прижился.

    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 6
    Источник фото: Amino
    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 7
    Источник фото: Amino

    Миллениалы изобрели

    Этот мем высмеивает поколение миллениалов, родившихся между 1980 и 1996 годами. Шутка появилась из-за характерного для них отказа от старых ценностей и стремления придумать что-то новое. Вот только это «новое» изобрели уже очень давно.

    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 8

    Чипсеки

    Когда именно появился мем «чипсеки», непонятно, но впоследствии он стал довольно популярным. Мем используют как картинку-реакцию людей, пришедших, например, в продуктовый магазин.

    Мемы с котиками, которые кричат «чипсеки», «сухареки», «певасик», «кафеек», «тортеки» и так далее, иллюстрируют ситуации, связанные с едой и супермаркетами. Они особенно актуальны для людей, сидящих на диете и вдруг попавших в магазин сладостей.

    Майк Вазовски

    Волшебный мем с участием Майка Вазовски из «Корпорации монстров» идеально подходит чуть ли не для любой ситуации. Шаблон с недовольным зеленым созданием оказался на редкость универсальным — его можно использовать как для шуток о неожиданных поворотах, так и в мемах об удивленных и сердитых людях.

    Как сделали мем? Лицо огромного синего Джеймса Салливана (тоже персонаж «Корпорации монстров») поменяли местами с лицом Майка Вазовски. В итоге Джеймс получил один огромный глаз Майка, а Майк — угрюмое лицо Джеймса.

    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 9
    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 10
    Источник фото: соцсеть «ВКонтакте» / группа «Как я встретил столбняк»
    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 11
    Источник фото: «ВКонтакте» / Cringe
    Бумер, ты что, крейзи, где чипсеки? Эти 10 мемов смешили нас в 2019 году | Изображение 12

    За этот год была масса и других забавных мемов, например, про Винни-Пуха в смокинге, фотографию черной дыры, «Ты хочешь меня опять довести, да», «Удивленный Том» и еще пара десятков.