Названы самые успешные миллиардеры последнего десятилетия. Топ-10 Forbes

Журнал Forbes опубликовал список десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. И как оказалось, большинство их них подтверждают истину инвестиционной стратегии Оракула из Омахи Уоррена Баффета — «покупай и держи акции вечно».

Инвестиционная философия Баффета, как указано в материале, оказалась одной из самых успешных стратегий в истории. Особенно она хорошо окупалась в последнем десятилетии.

С 2006 года Баффет передает крупные пакеты акций Berkshire Hathaway благотворительным организациям. Но несмотря на это, текущий год один из крупнейших мировых инвесторов завершает с состоянием примерно в 89 миллиардов долларов, что на 42 миллиарда больше, чем в 2010 году. Это ставит Уоррена Баффета на седьмую строчку списка миллиардеров, которые больше всех разбогатели за последнее десятилетие. При этом отмечается, что Оракул из Омахи, как называют Баффета, не продал ни единой бумаги Berkshire. Примерно 98% его состояния приходятся на акции именно этой компании.

Такая стратегия помогла и большинству других самых успешных бизнесменов последних 10 лет: все они разбогатели минимум на 40 миллиардов долларов с 2010 года. В общей сложности топ-10 лидеров списка стали богаче на 555 миллиардов долларов. Это свидетельствует о самом продолжительном периоде роста рынка в истории.

Стратегии «покупай и держи» придерживается и бывший CEO Microsoft Стив Балмер.

«Компания достигнет новых высот. Я буду горд, и я останусь в выигрыше благодаря владению акциями», — сказал Балмер вскоре после того, как покинул свой пост главы IT-гиганта.

Стив Балмер в 2008 году. Источник фото: Jesús Gorriti / Flickr

Восемь из десяти самых успешных бизнесменов заработали 80% и более от своего состояния благодаря акциям фирм, которые они основали или когда-то возглавляли. К ним относятся Марк Цукерберг (Facebook), Бернар Арно (LVMH) и Джефф Безос (Amazon).

Стоит отметить, что именно Безос даже после самого дорогостоящего развода в истории, больше всех разбогател за последние 10 лет. Он сумел увеличить свои активы на 97,4 миллиарда долларов, начиная с 2010 года. Сейчас он является самым богатым человеком в мире, хотя в начале десятилетия находился только на 43-й строчке глобального рейтинга миллиардеров.

Примерно 60% состояния Джека Ма приходится на Alibaba, гиганта онлайн-торговли, созданного им 20 лет назад со стартовым капиталом 60 тысяч долларов. Еще 9% состояния Ма связаны с дочерней финтех-компанией фирмы, Ant Financial. Сейчас она является самым дорогостоящим «единорогом» мира и оценивается в 150 миллиардов долларов. Таким образом Ма — самый богатый человек Китая на сегодняшний день.

Джек Ма. Источник фото: Facebook

Единственный миллиардер из этого списка, не хранящий большую часть своего состояния в акциях одной компании — это легендарный предприниматель Билл Гейтс. Он продал или отдал большую часть акций Microsoft, благодаря которым он разбогател, и построил более диверсифицированную инвестиционную империю. За последние 10 лет Гейтс разбогател на 54,6 миллиарда долларов.