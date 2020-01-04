Топ-10 фактов о собаках, которые вы не знали

1. Сборщики теннисных мячиков

На играх в большой теннис в Бразилии нередко используют собак для сбора мячиков. Причем привлекают собак из приютов. Зрители могут не только полюбоваться на животных, выполняющих ответственную работу, но и выбрать для себя домашнего питомца.

2. Няни для гепардов

Взрослые гепарды — большие и сильные кошки, самые быстрые животные на земле. Но вот их детеныши — весьма нервные и капризные котята. Большинство из них в первые недели после рождения не знает, как общаться с сородичами, не обращает внимания на игрушки. В некоторых зоопарках Сан-Диего стали использовать собак для эмоциональной поддержки недавно родившихся гепардов. Дикие кошки перенимают спокойствие собак в большинстве ситуаций, а также быстро учатся играть и веселиться, развивая охотничьи навыки. При этом собак-нянек гепарды воспринимают как партнеров, поэтому не причиняют им вреда.

3. Охранники пингвинов

Возле австралийского побережья есть остров, на котором живет колония крошечных пингвинов. Лисы почти уничтожили популяцию, поэтому возникла необходимость в охране от этих хищников. На помощь пришли собаки. Их специально обучали. О собаке-охраннике пингвинов в 2015 году был даже снят фильм под названием «Чудак».

4. Прекрасная память

По объему памяти собаки в списке млекопитающих стоят сразу после людей. Ученые при составлении рейтинга учитывали лишь тех, чья память была доказана опытами и исследованиями. Например, колли по кличке Чейзер могла понимать и находить 1022 разные игрушки после произнесения их названия хозяйкой. Она начала понимать, что каждый предмет как-то называется в возрасте пяти месяцев. Более того, Чейзер отличает существительные от глаголов и предлогов.

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5. Фестиваль благодарности собакам

В Непале и некоторых регионах Индии ежегодно в течение пяти дней проходит особый фестиваль. Он называется Тихар, Дилавали или Ямаланчак. На второй день принято выражать благодарность собакам. На них одевают праздничные гирлянды, а затем предлагают вкуснейшие лакомства.

6. Щенки-девочки в играх почти всегда побеждают

В играх между щенками различного пола чаще всего проигрывают мальчики. И вовсе не потому, что они слабее. Просто юные кобели уступают своим сестренкам и попросту им поддаются. Подобное поведение, кстати, демонстрируют также некоторые виды обезьян и люди. Исследователь психологии животных Камиль Уорд убежден, что щенки-мальчики специально поддаются в играх девочкам, чтобы заложить в них позитивный алгоритм взаимодействия в будущем.

7. Собачья резервация

Самая большая территория, где обитают бездомные собаки, является так называемая Земля Бродяг в Коста-Рике. Там на свободе живут более 1300 особей. Присматривающие за своеобразной резервацией люди искренне верят, что каждый пес заслуживает права жить. И если они не могут найти дом собакам, то вполне по силам предоставить им безопасное убежище. Раньше в этот приют на свежем воздухе бесплатно могли приходить посетители. Недавно Страна Бродяг закрылась для переоборудования.

8. Собаки умеют обманывать

Наши четвероногие друзья умеют врать и делают это достаточно часто. Их главная цель — манипулирование хозяевами. Существует ряд исследований, доказывающих, что собаки хитрят, чтобы получить свое любимое лакомство. Специалист отдела эволюционной биологии и экспериментальных исследований университета в Цюрихе Марианна Хеберляйн провела любопытный эксперимент. 27 собак взаимодействовали с двумя разными людьми. Первый человек был щедр и постоянно угощал псов по поводу и без. Второй показывал лакомство, но не давал его. В результате собаки выработали ряд способов поведения, чтобы получить лакомство: от ласки и виляния хвостом до печальных глаз и жалобного скулежа, которые обычно свидетельствуют от боли или тоске. Но боли и тоски псы не испытывали! Они просто обманывали.

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9. Собаки в депрессии

В США был проведен общенациональный опрос, который показал, что примерно 2,8 миллиона хозяев хотя бы раз в год проводят для своих лохматых любимцев курс лечения от депрессии. Он заключается вовсе не в беседах с психотерапевтом, а в скармливании псинкам различных успокоительных и антидепрессантов, в том числе и прозака.

10. В соцсетях у собак больше друзей

С каждым днем в социальных сетях становится все больше станиц, которые посвящены различным домашним питомцам и ведутся якобы от их имени. Статистика показывает, что у собак больше людей в списке друзей, зато у кошек чаще появляется новый контент.