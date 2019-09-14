Раньше было лучше — такую фразу все чаще можно услышать в интернете, когда речь идет про цены на продукты, бензин или услуги. Те времена мнимой дешевизны прошли, да и многие товары, которые продавались в конце 90-х — начале 2000-х годов уже не встретишь на прилавках. Какими они были и сколько стоили — ностальгирует «360».

Иногда в Сети всплывают фотографии конца 90-х — начала 2000-х годов с конфетами, водой и сухариками на прилавках и ценами, которые в 2019 году кажутся невероятными — слишком низкие. Многих из этих товаров уже не встретишь в магазинах, например, кислые конфеты «5+», жвачки Malabar или йогурт «Скелетоны». Для некоторых граждан исчезновение тех же «Скелетонов» стало таким ударом, что на Change.org появилась петиция с требованием вернуть продукт в магазины. На момент написания текста 2,7 тысячи человек поставили свою подпись под идеей.

Но пока люди ждут возвращения полюбившихся товаров, приходится грустить об их отсутствии, смотря на старые фотографии: Snickers за 15 рублей, Chupa Chups за два, Hubba Bubba за 5,5, Starburst за 8,5 рубля.

Источник фото: Pikabu

Это время застала молодежь, которую причисляют к миллениалам — людям, родившимся после 1981 и до 1996 года, а также к поколению Z. В эти годы у людей появился нездоровый интерес к цифровым технологиям. Как раз в 90-х появились приставки Dendy, PlayStation, Sega.

Источник фото: Flickr / Andrew Mason

Чуть позже, в 2000-х, молодежь не задумывалась о правильном питании, поэтому позволяла себе пробовать все разнообразие сладостей, которые продавались в те времена. Даже те «дубовые» жвачки и конфеты, которые казались невероятно вкусными. Возможно, появлялось желание не столь съесть сладость, сколько раскрыть упаковку и получить какой-то «прикол», например, татуировку из Malabar или совет из легендарной жвачки Love is со вкладышами про любовь.

Источник фото: Pikabu

Или испытать то «взрослое» чувство, когда приобрел жевательную сигарету? Сама жвачка держала вкус примерно 30 секунд, но зато пошутить над родителями с такой «сигаретой» и похвастаться перед незнающими друзьями — бесценно.

Источник фото: Pikabu

А эти жевательные вставные зубы? Кто вообще это мог придумать, но это было лучшее решение, чтобы почувствовать себя стариком или вампиром.

Источник фото: Pikabu

В те годы продавалось мороженое в пластиковых упаковках в виде фруктов. Мало того, что они были вполне ничего на вкус, так еще и полезными для практического использования — их вешали на фаркоп своей вишневой (или любой другой) «девятки».

Источник фото: Pikabu

Сложно вспомнить все сладости, которые были, но главным «отголоском прошлого» можно считать «Кириешки», жевательные конфеты Chewits, жвачки Boomer с наклейками, Нubbа Вubba в круглой упаковке, где резинку приходилось разматывать из ленты, шоколадные Bonibon, карамельки PEZ, для которых хотелось купить специальный «раздатчик», выдающий по одной штуке. А самый вкусный пломбир детства — это мороженое, прикрытое лишь кругленькой бумажкой.