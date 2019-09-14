Раньше было лучше
Иногда в Сети всплывают фотографии конца 90-х — начала 2000-х годов с конфетами, водой и сухариками на прилавках и ценами, которые в 2019 году кажутся невероятными — слишком низкие. Многих из этих товаров уже не встретишь в магазинах, например, кислые конфеты «5+», жвачки Malabar или йогурт «Скелетоны». Для некоторых граждан исчезновение тех же «Скелетонов» стало таким ударом, что на Change.org появилась петиция с требованием вернуть продукт в магазины. На момент написания текста 2,7 тысячи человек поставили свою подпись под идеей.
Но пока люди ждут возвращения полюбившихся товаров, приходится грустить об их отсутствии, смотря на старые фотографии: Snickers за 15 рублей, Chupa Chups за два, Hubba Bubba за 5,5, Starburst за 8,5 рубля.
Это время застала молодежь, которую причисляют к миллениалам — людям, родившимся после 1981 и до 1996 года, а также к поколению Z. В эти годы у людей появился нездоровый интерес к цифровым технологиям. Как раз в 90-х появились приставки Dendy, PlayStation, Sega.
Чуть позже, в 2000-х, молодежь не задумывалась о правильном питании, поэтому позволяла себе пробовать все разнообразие сладостей, которые продавались в те времена. Даже те «дубовые» жвачки и конфеты, которые казались невероятно вкусными. Возможно, появлялось желание не столь съесть сладость, сколько раскрыть упаковку и получить какой-то «прикол», например, татуировку из Malabar или совет из легендарной жвачки Love is со вкладышами про любовь.
Или испытать то «взрослое» чувство, когда приобрел жевательную сигарету? Сама жвачка держала вкус примерно 30 секунд, но зато пошутить над родителями с такой «сигаретой» и похвастаться перед незнающими друзьями — бесценно.
А эти жевательные вставные зубы? Кто вообще это мог придумать, но это было лучшее решение, чтобы почувствовать себя стариком или вампиром.
В те годы продавалось мороженое в пластиковых упаковках в виде фруктов. Мало того, что они были вполне ничего на вкус, так еще и полезными для практического использования — их вешали на фаркоп своей вишневой (или любой другой) «девятки».
Сложно вспомнить все сладости, которые были, но главным «отголоском прошлого» можно считать «Кириешки», жевательные конфеты Chewits, жвачки Boomer с наклейками, Нubbа Вubba в круглой упаковке, где резинку приходилось разматывать из ленты, шоколадные Bonibon, карамельки PEZ, для которых хотелось купить специальный «раздатчик», выдающий по одной штуке. А самый вкусный пломбир детства — это мороженое, прикрытое лишь кругленькой бумажкой.