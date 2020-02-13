Украина захотела переписать жителей Донбасса и Крыма со спутника. Бесполезные понты

Власти Украины хотят провести перепись населения, включив территории Донбасса и Крыма. В неподконтрольных регионах людей планируют посчитать при помощи спутника. Эксперты рассказали «360», насколько такая задумка осуществима и могут ли спутник использовать для других целей.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство рассматривает возможность использования спутниковых данных для переписи населения. Страна готова прибегнуть к такому способу, так как хочет включить в перепись население Крыма и Донбасса.

Как передает ТАСС, представители ООН готовы помочь Киеву в организации такого проекта.

«Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане <…> Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения», — сказал Дубилет в эфире радио «UA: Общественное вещание».

Перепись населения запланирована на декабрь этого года. Госбюджет Украины готов выделить на это более миллиарда гривен.

Бессмысленная перепись

Научно-популярный блогер Виталий Егоров считает, что это сложно осуществимая задача. Спутник способен различать объекты, но есть масса препятствий. Человеку достаточно встать под зонт или козырек, чтобы усложнить задачу устройству.

«Мне кажется, тут, скорее, будет не пересчет по головам, а пересчет по жилым домам. Можно будет примерно определить — жилой дом или нет. И, соответственно, примерное количество живущих там людей», — полагает эксперт.

Специалист по кибербезопасности Сохраб Гайрат отмечает, что технологии сейчас активно развиваются. Google заявляет, что их спутники способны определить даже валяющуюся на земле спичку. Появляются аппараты, которые учатся на основе базы данных распознавать все формы. Более того, Украина с большой вероятностью обратится к технологиями Google или Microsoft для переписи населения. Однако такой пересчет не имеет смысла.

«Пересчет населения проводится для планировки микроэкономики страны. Аналитикам нужно гораздо больше, чем одна цифра, определяющая общее количество населения», — подчеркивает Сохраб.

Спутники не скажут, сколько в регионе всего мужчин и женщин. Они не определят, кто и в каких конкретных местах проживает. Для социологов такая перепись населения не годится. Им важно знать, кому и сколько лет, какой процент населения страны трудоспособен, кто будет в ближайшие пять лет обустраиваться, платить налоги и так далее. Без этого перепись бесполезна.

Шпионаж как бонус

Гайрат добавляет, что такие технологии с большой вероятностью можно использовать не только для переписи населения, но и для шпионажа. Например, в Афганистане американские солдаты по своим будущим маршрутам сначала направляли несколько беспилотников. Те оценивали безопасность пути и возможные препятствия на нем.

«Эти технологии настолько продвинуты, что позволяли узнать, кто вооружен, а кто нет. И если вооружен, то каким оружием. Это спутники, которые находятся в космосе. Их невозможно ограничить, так что, конечно, спутники можно использовать для слежки», — рассказывает собеседник «360».

Если представить, что Украине с переписью населения будут помогать американские коллеги, то нельзя исключать вероятность и слежки под прикрытием других целей.

Тут никто Киеву помешать не сможет. Как подмечает научно-популярный блогер Виталий Егоров, наблюдение из космоса открыто для всех. Земные границы распространяются до высоты 100 километров. Вылетаете дальше — законы не распространяются. А если своя космонавтика не позволяет преодолеть данную высоту, то не беда! Всегда можно воспользоваться коммерческими спутниками и получить желаемые данные.