Россиянам изменили экзамен на права. Тонкости раскрыл инструктор автошколы

С 1 апреля будущие водители начнут сдавать практическую часть экзамена по новым правилам. Если раньше начальные навыки управления автомобилем проверяли на автодроме, то теперь их нужно демонстрировать в условиях реального дорожного движения. Подробности «360» рассказал учредитель одной из автошкол Алексей.

Практический экзамен фактически разделили на два этапа. В первом ученик должен продемонстрировать обязательные маневры, а во втором показать умение управлять автомобилем в условиях дорожного движения. При этом все это будет происходить в условиях города.

Из шести обязательных маневров оставили только четыре: параллельная парковка, въезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве и подъем. В первых двух упражнениях ученикам школ разрешили ряд послаблений.

«Допускается нависание зеркал над линией разметки. Также допускается при параллельной парковке и въезде в бокс однократное повторное включение задней передачи. То есть можно скорректировать автомобиль и еще раз загнать его задним ходом до нужной точки», — рассказал Алексей.

Управлять машиной в ограниченном пространстве будущие водители будут на двухполосной дороге. Для этого они могут действовать в три приема. При этом важно не допускать заезда на бордюры и прилегающие территории.

Подъем начнут проводить на горках или эстакадах. По команде инспектора ученик должен начать заезжать и так же по команде экзаменатора остановиться и зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии.

«По команде „поехали“ задача ученика тронуться. Если при остановке машина начала откатываться, то второй раз тормоз нажимать нельзя. Решение остается за инспектором, но если он сам остановит автомобиль, то экзамен не сдан», — подчеркнул представитель автошколы.

По словам Алексея, в ходе экзамена инспектор будет отмечать выполнение всех четырех упражнений. При этом выполнять их нужно на улицах с небольшим движением, вдали от пешеходных и жилых зон.

Если нет возможности применять эти упражнения в режиме города, то инспектор может поехать и на экзаменационную площадку и проверять навыки водителя там Алексей учредитель автошколы «Мегаполис».

После проверки четырех маневров, которыми владеет начинающий водитель, ему предстоит поездка по городу с проездом сложных перекрестков, участков, где запрещена стоянка или остановка. Кроме того, инспектор может попросить ученика совершить маневр, к примеру, развернуться на пересечении нескольких дорог. Завершит все правильная парковка в разрешенном месте.

Штрафные баллы

Все ошибки при выполнении обязательных маневров и поездки по городу суммируются. Максимальное количество штрафных баллов, при котором экзамен считается сданным, не превышает четырех.

За ошибки при выполнении обязательных маневров ученику грозит штраф в три балла. Но есть грубые нарушения, за которые можно сразу получить пять баллов.

Это происходит в следующих случаях: ученик не пристегнул ремень безопасности или использовал телефон во время движения, не уступил дорогу машине или пешеходам, имеющим преимущество в движении, за выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, пересечение стоп-линии, нарушение правил обгона, поворота, разворота, движения задним ходом или проезда железнодорожных путей. Кроме того, пять штрафных баллов можно получить за действия, которые могут привести к аварии и потребовали вмешательства инспектора.

«Время приема экзамена увеличили до 30 минут. По регламенту, за это время необходимо выполнить все упражнения. Но если инспектор не успевает проверить все навыки водителя, то время экзамена увеличат», — рассказал Алексей.

Он отметил, что новые правила не будут распространяться на учеников, которые сдали площадку до 1 апреля. Они пройдут дополнительный экзамен в езде по городу по старой схеме. Если же сделать этого ученик не успел, то теперь ему предстоит пройти единое испытание, совмещая площадку и город на едином большом маршруте.