Томский губернатор отругал коронавирусных медиков за шашлыки. Но вытягивать пандемию все равно больше некому

Томский губернатор посчитал, что заразившиеся коронавирусом врачи виноваты в этом сами. Дескать, не нужно было «ходить на шашлыки и дни рождения», потому что теперь медики «лежат все вместе». В Общественной палате РФ за врачей заступились.

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могли себе позволить сообща чай попить. В результате лежат все вместе. Или совместно ходили на шашлыки и дни рождения», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В качестве примера губернатор привел некую девушку-врача, которая пошла покурить и заразилась коронавирусом, а потом в этой же одежде пошла «попить чай». Губернатор сказал, что, с одной стороны, ей положены выплаты за то, что она заразилась. Но с другой — она «нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других». Жвачкина заинтересовал вопрос, нужно ли девушке выплатить деньги или следует наказать ее.

Пользователи негативно отнеслись к высказыванию губернатора. Скриншот из Twitter

Губернатор добавил, что ни один из врачей, работающих напрямую с коронавирусом, не заболел COVID-19. А медики из второй и третьей томской больницы последние 1,5 месяца живут в гостинице «Октябрьская». Планируется открытие еще одной.

Несмотря на слова губернатора, заражения коронавирусом произошли в пульмонологическом отделении городской клинической больницы № 3, клиниках СибГМУ​, НИИ кардиологии, в перинатальных центрах Томска и Северска, сообщил сайт TV2.

С начала пандемии в Томской области 797 зараженных коронавирусом, среди них — 43 медработника (по состоянию на 16 мая). В прошлом месяце, по данным СМИ, закрылась томская больница № 3 и НИИ кардиологии (в конце мая открылись два отделения учреждения).

На своих сотрудников жаловалась ректор СибГМУ Ольга Кобякова. В своем Instagram она написала, что врачи сами виноваты, что заразились коронавирусом, потому что не пользовались средствами индивидуальной защиты. По данным СМИ, главными СИЗ тогда были марлевые повязки.

Согласно указу президента, врачи, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, могут рассчитывать на выплату в размере 68,8 тысячи рублей, если сами заразились. В конце мая в Томской области выявили более 50 медиков, у которых результаты тестов оказались положительными.

Нельзя их винить

Глава комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Людмила Косткина уверена, что давать такие комментарии по поводу врачей неуместно. В беседе с «360» она отметила, что они тоже могут совершать ошибки, тем более что многие из них вообще не работали никогда инфекционистами.

Общественница не стала отрицать, что медики могут допускать халатность. Кроме того, некоторые могут быть неопытными, потому что не являются инфекционистами, так как получали другой профиль. Однако они по собственной воле пошли помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.

Конечно, они могли допустить какие-то промахи, но винить их в этом нельзя, потому что всю пандемию вытягивают они. Они заболевают, много заболевших Людмила Косткина.

Тем более что долгое время у медиков не было необходимого количества средств защиты.

В любом случае, по словам Косткиной, с врачами ведут работу. Некоторые из них, отметила собеседница «360», несколько месяцев не бывают дома из-за своей работы, потому что боятся принести заразу в собственный дом.

На момент публикации материала получить комментарий от администрации Томской области не удалось.