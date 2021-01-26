Том Круз хотел снять в невесомости кино, но не попал на МКС. Названы имена первых космических туристов

Стали известны имена первых космических туристов, которые полетят на МКС на корабле Crew Dragon. В список попали четыре человека — однако среди них нет актера Тома Круза и кинорежиссера Дага Лаймана, которые планировали снять в космосе первый художественный фильм.

Имена первых космических туристов назвала американская частная компания Axiom Space. На Международную космическую станцию отправятся инвестор и предприниматель из США Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати а также израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Командиром экипажа стал экс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, который сейчас занимает пост вице-президента Axiom Space.

Туристы полетят в космос на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Это пилотируемый космический корабль, который можно использовать много раз. Его разработали по заказу NASA в 2014 году — агентство заказало его, чтобы доставлять на МКС грузы и экипажи в составе не более четырех человек. Также Crew Dragon используют, чтобы вернуть на Землю астронавтов, которые уже закончили свои миссии.

О том, что компания собирается доставить на МКС троих космических туристов стало известно еще в марте 2020 года. Планируется, что они проведут на станции восемь дней и отправятся туда до конца 2021 года — точные даты пока не озвучены. По информации Business Insider, миссию, которая получила название Ax-1, могут запустить в октябре.

«Я действительно хочу, чтобы этот экипаж, который установит планку для частных полетов в космос, был настолько хорош, насколько это возможно», — сказал Лопес-Алегрия в январе. Он также подчеркнул, что из-за ситуации с коронавирусом в мире мог встречаться только с одним из будущих попутчиков, но смог ощутить, будто давно знает каждого из членов экипажа.

Где же Том Круз?

В мае 2020 года стало известно, что SpaceX совместно с NASA планирует отправить в космос Тома Круза. Актер должен был попасть в состав экипажа миссии Ax-1 — вместе с ним собирался лететь кинорежиссер Дуг Лайман, который работал с актером над картиной «Грань будущего».

Официального заявления об этом не было, однако Variety со ссылкой на собственные источники писал, что компания Universal Pictures ведет переговоры о производстве первого художественного фильма в космосе — его стоимость оценивали в 200 миллионов долларов.

«Проект станет первым сюжетным полнометражным фильмом, который будет снят в космическом пространстве», — рассказали источники американского агентства Deadline.

Однако никаких подробностей о том, про что будет фильм или о сроках его создания не публиковалось. По данным агентства, съемки никак не связаны с заключительными частями франшизы «Миссия невыполнима». Названия у неизвестной картины тоже не было — единственной подробностью было то, что фильм будет боевиком.

По данным The Sun, Круз был готов потратить крупную сумму денег, чтобы воплотить свою задумку. В 2019 году финансовый директор NASA Джефф Девит сообщил, что одному космическому туристу придется заплатить за такую экскурсию 59 миллионов долларов. Эта сумма покроет полет на космическом корабле и проживание на МКС.

Представители NASA тогда поддержали идею коммерческой активности на борту МКС и заявили, что готовы поддержать желающих создать такой фильм.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, как можно принять астронавтов, которые, возможно, были бы заинтересованы в том, чтобы снять фильм в космосе», — сказал директор NASA Джим Брайденстайн во время видеоконференции.

Он подчеркнул, что такие съемки помогут привлечь интерес большего числа людей к работе агентства. Особенно сильный эффект получится, если в картине будет сниматься известный актер.