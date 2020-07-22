Толпы мигрантов два дня дрались в Екатеринбурге. Вмешаться пришлось старейшинам

Два дня на улицах Екатеринбурга бушевали стычки мигрантов. Участников драки задерживали полицейские, но окончательно успокоить их смогли только главы диаспор. В причинах предстоит разобраться, но основных версий две: драка случилась

Массовая драка между киргизами и таджиками вспыхнула 19 июля. Местная жительница Ксения рассказала «360», что мигранты перекрыли часть дороги на улице Пехотинцев.

«Машины не могли проехать, потому что они камнями кидались. Потом они под окнами были», — поделилась она.

Потасовку девушка увидела, когда вышла на балкон из-за сильного шума. В какой-то момент к месту подъехали полицейские, но участники драки уже успели разбежаться.

«В отдел полиции № 11 поступило сообщение. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции. По прибытии на место наряда никого из конфликтующих сторон на месте не оказалось. Заявлений в полицию не поступало», — сообщили e1.ru в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

На следующий день конфликт продолжился на той же самой улице. Возле магазина «Монетка» снова собралась толпа мигрантов.

«Думаю: „Не может быть — вчера полиция разогнала…“ Минут через 20 выглянула — то же самое: бегают, орут, дерутся по всему району. Еще минут через 20 приехала полиция. Я вышла на улицу, было порядка десяти машин полицейских», — отметила одна из очевидиц.

По словам женщины, полицейские начали проверять у всех документы. Некоторых дебоширов они забирали в отделение.

Местные жители начали жаловаться на то, что им стало страшно выходить из подъездов. Пост жильца одного из домов опубликовали во «ВКонтакте». В сообщении мужчина рассказал, что все началось с избиения одного таджика. На него якобы напала толпа из 40 человек, а спустя сутки драка завязалась уже между сотней людей. Более того, на улице были слышны выстрелы.

«Я бы не хотела проходить в этот момент, потому что они вообще не соображают, что происходит вокруг. У них будто своя какая-то цель — побить, избить кого-то определенного, и все», — заявила «360» местная жительница Ксения Шарапова.

Причины столкновений

Как сообщили в представительстве МВД Киргизии в России, драка между молодыми людьми началась после того, как таджик стал приставать к киргизской девушке. Это привело к массовой стычке, в которой участвовали по 10-15 человек с каждой стороны.

«Старшее поколение и активисты смогли погасить конфликт. Но пострадавшие все же есть. В территориальном подразделении МВД происшествие официально зарегистрировали, в районе, где произошел инцидент, усилили наряды полиции, проводят патрулирование», — привело сообщение представительства агентство Vesti.kg.

В свою очередь, председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев заверил «360», что причина беспорядков была совершенно другой.

«На самом деле это на бытовом уровне. Слово за слово, после футбольного матча парни поссорились. После этого, на следующий день, они встретились — конечно, там произошла потасовка. Пришли взрослые, молодежь разбежалась, и, к счастью, не было дальнейших последствий», — сказал он.

Мирзоев подчеркнул, что в драке участвовали представители киргизской и таджикской диаспор, которым 17-18 лет. Никакого межнационального конфликта не было, а только бытовой вопрос. Председатель правления подчеркнул, что в случае необходимости с молодыми людьми проведут профилактическую работу.

«По моей информации, было около 200 участников. Люди, которые там работают в киосках, говорят, что было около тысячи. Но у страха глаза велики, не верю в эту цифру. И видео подтверждает, что их меньше было», — отметил Мирзоев.

Он пообещал, что главы диаспор разберутся в ситуации и не дадут дальше развиваться конфликту. По словам представителя таджикской диаспоры, между двумя народами сложились дружеские отношения, поэтому массовые потасовки не приведут ни к чему хорошему.