Уолт написал, что США потеряли дар говорить с другими государствами после «победы» в холодной войне. Якобы Америка удостоверилась в собственной «беспрецедентной мощи» и отсутствии соперников. По мнению профессора, администрация Трампа не имеет «никакой настоящей стратегии», если речь заходит о внешней политике.

В качестве примера Уолт привел возрастание вероятности войны на Ближнем Востоке за те три года, что нынешний президент находится у власти в США. Кроме того, именно его правление довело Иран до перезапуска ядерной программы и позволило выставить Россию и Китай «бастионами мудрости и порядка».

Эксперт назвал Трампа «стратегически близоруким» в отношениях с Китаем: понимание, что эта страна в ближайшие десятки лет останется «единственно возможным сопоставимым по силе соперником», есть, а грамотной политики в отношении КНР нет. Напротив, Вашингтон обострил отношения с Пекином на начал торговую войну.

Уолт назвал внешнеполитический курс Трампа в отношении Северной Кореи «подходом в стиле реалити-шоу». Ким Чен Ыну удалось «облапошить» американского лидера и задобрить его «пустыми обещаниями». Прорыва в отношениях с КНДР, приостановления ядерной программы и укрепления авторитета в Азии не случилось. По мнению гарвардского профессора, за три года Дональд Трамп оскорбил кого только можно в Европе, чем и воспользовались многие лидеры стран.

По словам эксперта, не только Трамп виноват в просчетах. Его предшественники тоже не отличались грамотным ведением внешней политики. Билл Клинтон планировал сдерживать Иран и Ирак, расширяя НАТО на восток, заниматься «гиперглобализацией». Джордж Буш собирался при помощи армии своей страны быстро превратить страны Ближнего Востока в «море проамериканских демократических государств».