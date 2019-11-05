Только отечественное ПО. За российских пользователей решили, что им нужно
Документ предписывает предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств с 1 июля 2020 года. Авторы инициативы полагают, что новые правила позволят уменьшить возможность злоупотреблений со стороны иностранных компаний.
В правительстве положительно отозвались на законопроект и отметили, что изменения позволят повысить востребованность российских программ на рынке информационных технологий.
Пока нет списка устройств, которые начнут функционировать по новым правилам.
Загадочное ПО
Главный редактор портал BigGeek.Ru Николай Николаев в беседе с «360» отметил, что пока законопроект может подразумевать что угодно: от интересов определенной компании до интересов государства.
Под этим законопроектом может подразумеваться все что угодно, начиная от интересов какой-то конкретной российской компании, заканчивая интересами государства, программного обеспечения, которое не разработано или разработано, но не анонсировано, которое позволит государству как-то следить за гражданамиНиколай Николаев.
Николаев отметил, что его первая мысль по поводу законопроекта была связана с государственным поисковиком, типа «Спутника». Сейчас этот проект находится в стадии заморозки. Однако, в связи с новыми законопроектами об интернете, многие государственные сервисы могут заранее не анонсироваться.
Говоря о рисках, если на гаджете будет предустановлено российское ПО, Николаев отметил, что таких нет, если это будут софты известных компаний, типа «Яндекса» или Mail.Ru.
Не верится, что у россиян не будет альтернативы в установке зарубежного программного обеспечения. Но многие компании делают очень качественные продукты, которые составляют конкуренцию зарубежному ПОНиколай Николаев.
У нас нет, но их накажем
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Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков негативно отнесся к законопроекту. В разговоре с «360» он отметил, что ситуация превращается в «насильственную» конкуренцию.
«Нет ни ноутбуков собственных, ни смартфонов собственных…», — сказал Кусков, отметив, что сначала нужно выделять средства на производство собственных гаджетов, и уже в них внедрять российское ПО, не залезая в чужой продукт.
А сейчас получается, у нас ничего нет, но давайте мы их накажем, будем заставлять их включаться в российское ПО. Я не хочу, чтобы у меня «Яндекс» был на рабочем столе телефона Huawei, который я покупаю — не хочу я, мне это не надо. Почему я буду покупать с операционной системой «Яндекс». Мне не нравится. Мне нравится Android, например.Денис Кусков.
Кускова возмутило, что государство думает за него, какое ПО ему нужно, а какое нет, учитывая, что он из своего кармана платит за него. «Пусть тогда государство покупает за свой счет и мне его дарит, и тогда оно может ставить туда что угодно, хоть гимн госдумы», — пошутил Кусков.
По словам специалиста, пользователи сами в состоянии решить, что им нужно, а что нет. Например, совершенно бессмысленное приложение FaceApp, делающее лицо пользователя старше, установили чуть ли во всем мире.
У нас сейчас нет такой операционной системы, которая могла бы заменить, которая присутствует в мире, потому что на андроиде стоит 90% устройств. <…> Поэтому говорить: «Давайте ставить вот это», — ну, наверное, не совсем правильноДенис Кусков.
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Говоря о рисках, Кусков отметил, что может повыситься цена на устройства. Пользователи будут платить больше за то, что у производителя разработка заняла больше времени, чем ожидалось.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил «360», что произойдет с рынком приложений. По словам специалиста, никакие сервисы не пропадут, но есть вероятность, что та же компания Apple покинет Россию.
На большинство смартфонов, компьютеров нужно будет ставить некое российское ПО. Уже понятно, что компания Apple — у них нет возможности предустановки идеологически. Для них не будет возможности соответствовать новому закону, поэтому они просто могут уйти с российского рынка, если закон начнет действовать в полной мереЭльдар Муртазин.