  • Только отечественное ПО. За российских пользователей решили, что им нужно

    05 ноября 2019, 21:00

    Борис Ломакин, Ксения Чернухина

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продавать гаджеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV без российского программного обеспечения (ПО). Зачем это нужно? Чтобы россияне не доустанавливали разные программы, а сразу имели все необходимые сервисы под боком.
    Только отечественное ПО. За российских пользователей решили, что им нужно

    Документ предписывает предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств с 1 июля 2020 года. Авторы инициативы полагают, что новые правила позволят уменьшить возможность злоупотреблений со стороны иностранных компаний.

    В правительстве положительно отозвались на законопроект и отметили, что изменения позволят повысить востребованность российских программ на рынке информационных технологий.

    Пока нет списка устройств, которые начнут функционировать по новым правилам.

    Загадочное ПО

    Главный редактор портал BigGeek.Ru Николай Николаев в беседе с «360» отметил, что пока законопроект может подразумевать что угодно: от интересов определенной компании до интересов государства.

    Под этим законопроектом может подразумеваться все что угодно, начиная от интересов какой-то конкретной российской компании, заканчивая интересами государства, программного обеспечения, которое не разработано или разработано, но не анонсировано, которое позволит государству как-то следить за гражданами

    Николай Николаев.

    Николаев отметил, что его первая мысль по поводу законопроекта была связана с государственным поисковиком, типа «Спутника». Сейчас этот проект находится в стадии заморозки. Однако, в связи с новыми законопроектами об интернете, многие государственные сервисы могут заранее не анонсироваться.

    Говоря о рисках, если на гаджете будет предустановлено российское ПО, Николаев отметил, что таких нет, если это будут софты известных компаний, типа «Яндекса» или Mail.Ru.

    Не верится, что у россиян не будет альтернативы в установке зарубежного программного обеспечения. Но многие компании делают очень качественные продукты, которые составляют конкуренцию зарубежному ПО

    Николай Николаев.
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    Источник фото: Pxhere

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    Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков негативно отнесся к законопроекту. В разговоре с «360» он отметил, что ситуация превращается в «насильственную» конкуренцию.

    «Нет ни ноутбуков собственных, ни смартфонов собственных…», — сказал Кусков, отметив, что сначала нужно выделять средства на производство собственных гаджетов, и уже в них внедрять российское ПО, не залезая в чужой продукт.

    А сейчас получается, у нас ничего нет, но давайте мы их накажем, будем заставлять их включаться в российское ПО. Я не хочу, чтобы у меня «Яндекс» был на рабочем столе телефона Huawei, который я покупаю — не хочу я, мне это не надо. Почему я буду покупать с операционной системой «Яндекс». Мне не нравится. Мне нравится Android, например.

    Денис Кусков.

    Кускова возмутило, что государство думает за него, какое ПО ему нужно, а какое нет, учитывая, что он из своего кармана платит за него. «Пусть тогда государство покупает за свой счет и мне его дарит, и тогда оно может ставить туда что угодно, хоть гимн госдумы», — пошутил Кусков.

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    Источник фото: Pxhere

    По словам специалиста, пользователи сами в состоянии решить, что им нужно, а что нет. Например, совершенно бессмысленное приложение FaceApp, делающее лицо пользователя старше, установили чуть ли во всем мире.

    У нас сейчас нет такой операционной системы, которая могла бы заменить, которая присутствует в мире, потому что на андроиде стоит 90% устройств. <…> Поэтому говорить: «Давайте ставить вот это», — ну, наверное, не совсем правильно

    Денис Кусков.

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    Говоря о рисках, Кусков отметил, что может повыситься цена на устройства. Пользователи будут платить больше за то, что у производителя разработка заняла больше времени, чем ожидалось.

    Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил «360», что произойдет с рынком приложений. По словам специалиста, никакие сервисы не пропадут, но есть вероятность, что та же компания Apple покинет Россию.

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    На большинство смартфонов, компьютеров нужно будет ставить некое российское ПО. Уже понятно, что компания Apple — у них нет возможности предустановки идеологически. Для них не будет возможности соответствовать новому закону, поэтому они просто могут уйти с российского рынка, если закон начнет действовать в полной мере

    Эльдар Муртазин.