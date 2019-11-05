Только отечественное ПО. За российских пользователей решили, что им нужно

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продавать гаджеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV без российского программного обеспечения (ПО). Зачем это нужно? Чтобы россияне не доустанавливали разные программы, а сразу имели все необходимые сервисы под боком.

Документ предписывает предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств с 1 июля 2020 года. Авторы инициативы полагают, что новые правила позволят уменьшить возможность злоупотреблений со стороны иностранных компаний.

В правительстве положительно отозвались на законопроект и отметили, что изменения позволят повысить востребованность российских программ на рынке информационных технологий.

Пока нет списка устройств, которые начнут функционировать по новым правилам.

Загадочное ПО

Главный редактор портал BigGeek.Ru Николай Николаев в беседе с «360» отметил, что пока законопроект может подразумевать что угодно: от интересов определенной компании до интересов государства.

Под этим законопроектом может подразумеваться все что угодно, начиная от интересов какой-то конкретной российской компании, заканчивая интересами государства, программного обеспечения, которое не разработано или разработано, но не анонсировано, которое позволит государству как-то следить за гражданами Николай Николаев.

Николаев отметил, что его первая мысль по поводу законопроекта была связана с государственным поисковиком, типа «Спутника». Сейчас этот проект находится в стадии заморозки. Однако, в связи с новыми законопроектами об интернете, многие государственные сервисы могут заранее не анонсироваться.

Говоря о рисках, если на гаджете будет предустановлено российское ПО, Николаев отметил, что таких нет, если это будут софты известных компаний, типа «Яндекса» или Mail.Ru.

Не верится, что у россиян не будет альтернативы в установке зарубежного программного обеспечения. Но многие компании делают очень качественные продукты, которые составляют конкуренцию зарубежному ПО Николай Николаев.

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У нас нет, но их накажем

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков негативно отнесся к законопроекту. В разговоре с «360» он отметил, что ситуация превращается в «насильственную» конкуренцию.

«Нет ни ноутбуков собственных, ни смартфонов собственных…», — сказал Кусков, отметив, что сначала нужно выделять средства на производство собственных гаджетов, и уже в них внедрять российское ПО, не залезая в чужой продукт.

А сейчас получается, у нас ничего нет, но давайте мы их накажем, будем заставлять их включаться в российское ПО. Я не хочу, чтобы у меня «Яндекс» был на рабочем столе телефона Huawei, который я покупаю — не хочу я, мне это не надо. Почему я буду покупать с операционной системой «Яндекс». Мне не нравится. Мне нравится Android, например. Денис Кусков.

Кускова возмутило, что государство думает за него, какое ПО ему нужно, а какое нет, учитывая, что он из своего кармана платит за него. «Пусть тогда государство покупает за свой счет и мне его дарит, и тогда оно может ставить туда что угодно, хоть гимн госдумы», — пошутил Кусков.

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По словам специалиста, пользователи сами в состоянии решить, что им нужно, а что нет. Например, совершенно бессмысленное приложение FaceApp, делающее лицо пользователя старше, установили чуть ли во всем мире.

У нас сейчас нет такой операционной системы, которая могла бы заменить, которая присутствует в мире, потому что на андроиде стоит 90% устройств. <…> Поэтому говорить: «Давайте ставить вот это», — ну, наверное, не совсем правильно Денис Кусков.

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Говоря о рисках, Кусков отметил, что может повыситься цена на устройства. Пользователи будут платить больше за то, что у производителя разработка заняла больше времени, чем ожидалось.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил «360», что произойдет с рынком приложений. По словам специалиста, никакие сервисы не пропадут, но есть вероятность, что та же компания Apple покинет Россию.

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