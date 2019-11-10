«Переведи глаза на меня, или встанешь и выйдешь отсюда»: экс-солистка Serebro вспомнила про унижения от Серябкиной

Бывшая солистка группы Serebro Ирина Титова вспомнила про поведение на тот момент ее коллеги Ольги Серябкиной (Molly). Она рассказала, как Серябкина ее унижала, всем заправляла, и все решала. Про прошлые рабочие отношения певица поведала в разговоре с «360».

«Почему она так себя вела… Я думаю, что это связано с тем, что она все-таки находилась на особом счету у Максима Александровича [Фадеева]. Опять же, по какой причине, я не знаю. Есть же слухи, что у них якобы роман. Я не знаю, не могу подтвердить эту информацию», — отметила Титова.

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По ее словам, Серябкина вела себя со всеми достаточно грубо и «общалась немного в неуважительной форме». Причем так она относилась и к артистами, и к менеджерам офиса.

В разговоре с «360» Титова поделилась личным конфликтом с Molly.

«Со мной лично она разговаривала не по делу. Если бы она отчитывала меня по работе, то есть, например, плохо пою, плохо двигаюсь или еще что-то — это один момент. А она перешла на личные вещи, которыми я занималась до группы. Я подрабатывала мастером маникюра. А она мне сказала, мол, „ты кроме ноготочков и шпагата в этой жизни ничего умеешь“, и что за полгода в лейбле я не показала ничего больше», — объяснила она.

Тогда Серябкина спрашивала Титову, как долго коллектив еще будет позорить Фадеева и его лейбл. Когда собеседницу «360» обвиняли во всем этом, она не смотрела на свою оппонентку, так как тяжело слушать такое и при этом смотреть в глаза, призналась она. Поэтому Серябкина стала обвинять ее в неуважении.

«Ты совсем офигела смотреть куда-то, совсем страх потеряла, что мне в глаза не смотришь. Ты меня не уважаешь? Переведи свои глаза на меня, или сейчас встанешь и выйдешь *** отсюда. Ты меня услышала?» — процитировала Титова слова бывшей коллеги.

После того, как Ирина перевела глаза на нее, Серябкина не успокоилась.

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«Страх потеряла? Уважения совсем нет? Слишком уверенная в себе стала? Встала и вышла *** отсюда», — заявила она.

В результате Титова ушла, а Серябкина продолжила разговор с остальными участницами группы. Через неделю Серябкина попросила Титову извиниться перед ней. Правда, эту просьбу она отправила через менеджеров. Бывшая солистка группы отказалась просить прощения, но согласилась обсудить конфликт. Однако Серябкина продолжила унижать Титову и обвинять в неуважении. В ответ на это девушка заявила, что уважает любого человека, независимо от статуса и возраста.

«Я говорю, это вопрос воспитания — я с тобой так не разговариваю, как ты со мной, и не опускаюсь до тех вещей, чтобы обсуждать работу и какие-то личные моменты, которые тебя не касаются. Она мне сказала, что я слабая, хотя должна быть сильной — я же спортсменка, значит должна реагировать на критику как-то иначе. Я ответила, что это не критика, а унижение», — рассказала певица.

После этого Серябкина заявила, что Титова должна была извиниться передо ней в тот же день, так как «вывела из себя и заставила понервничать».

В результате Ирина отказалась извиняться перед своей коллегой, потому что не считала себя виноватой.

«Я перед тобой не буду извиняться — ни тогда, ни сейчас, никогда. Потому что со мной матом разговаривала ты, а не я. Мне не за что извиняться. Она мне сказала „иди тогда отсюда“. И через три дня мы лишаемся нашего трека, который уже был записан, смонтирован, и через неделю мы должны были снимать на него клип», — рассказала Титова.

Она пояснила, что текст для этого трека писала Серябкина, а музыку — Фадеев «с каким-то композитором».

«Трек предназначался нам, мы его уже отработали, подготовили. А она решила, если она написала текст, значит может забрать себе эту песню. Так не делается. Это все произошло после конфликта», — пояснила Титова.

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Певица отметила, что Серябкина грубо разговаривала и с другими участницами группы. Кроме того, она общалась матом со звукорежиссером, если ее не устраивал звук, уточнила Титова. А как-то указала другой исполнительнице, что та не попадет в ноты. В ответ она услышала, что девушка занимается с вокалистом на свои деньги. На это возражение Серябкина потребовала заткнуться и принимать критику, как она есть.

Из последнего разговора с Фадеевым Титова поняла, что продюсер ничего не знает про ее конфликт с Серябкиной.

«Я думала, что Серябкина преподнесет ему [Фадееву] информацию сама, все-таки она ближе к нему. Я думала, она преподнесет все с другой стороны, где я буду 100% в проигрыше. Поэтому я даже сама не заводила эту тему с ним», — отметила она.

Она подчеркнула, что ее слово было «максимально весомым» для Фадеева. Они очень много времени проводили вместе, она была очень к нему приближена, была вхожа в его дом.

«Когда нас брали, у каждой из девочек была какая-то история за плечами, какая-то своя жизнь. И если она там что-то узнает через знакомых, какую-то информацию не самую приятную, она обсуждает это с Максимом Александровичем [Фадеевым]. И они вызывают эту девочку отчитываться за ту информация, которая появилась», — рассказала Титова.

Причем сам Фадеев хорошо относился к Титовой, их связывали рабочие, добрые и человеческие отношения.

«С его стороны никаких оскорблений не было», — отметила она.