Журналиста и блогера Андрея Тюняева суд оштрафовал на 400 тысяч рублей за распространение фейковых роликов о коронавирусе. Речь идет о видеоролике под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие», в котором утверждается, что возбудитель вызывает «болезнь Фейгельсона-Якобсона», которая опасна только для евреев. Сам автор утверждает, что его информация верна, а суд — это преследование.

Штраф за видео

Внимание на необычные видео за авторством Андрея Тюняева первыми обратили внимание прокуроры из Москвы, Пензенской и Новгородской областей. Они сообщили, что во «ВКонтакте» расходится ролик, в котором рассказывается, что коронавирусная инфекция на самом деле «болезнь Фейгельсона-Якобсона», существование которой тщательно скрывается. При этом болезни в основном подвержены евреи.

Кроме того, на YouTube они нашли ролик того же автора, в котором утверждается, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией идет изъятие органов у здоровых людей и их последующая перепродажа для трансплантации.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что информация в видеороликах не соответствует действительности и создает угрозу жизни и безопасности граждан. Материалы передали следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Отдельный запрос Генеральная прокуратура передала в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этим роликам.

Следователи завели уголовное дело по новой статье Уголовного Кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Обвинение предъявили жителю Москвы Андрею Тюняеву. По версии следствия, цель, которую преследовал автор видео — увеличить численность своей аудитории.

После проведенного расследования дело с обвинением передали в Симоновский суд Москвы. Там блогера признали виновным и приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей. В ходе разбирательства Тюняев заявлял отвод судье и прокурору, а свою вину категорически отрицал.

Не те болезни

Автор скандальных видеороликов Андрей Тюняев в беседе с «360» заявил, что намерен обжаловать решение суда и добиваться уголовного преследования прокуроров за заведомо ложный донос. Себя он считает невинно осужденным.

По его словам, съемки проходили 25 марта, когда поправка в Уголовный Кодекс о введении статьи о публичном распространении ложной информации в силу еще не вступила. Кроме того, речь в видео шла о совсем другом коронавирусе.

Он пояснил, что один из героев ролика вспомнил о птичьем гриппе и использовал в своем заявлении название болезни их немецкого языка, где «птица» переводится как «vogel» (фогель), а синдром Якобса, о котором шла речь, это генетический синдром, когда у человека присутствует лишняя хромосома Y.

«Вот он назвал эти две болезни: грипп Фогельсон и Якобса и сказал, что для их лечения уже поставлены четыре поликлиники. И последняя из них сдана в 2019 году. То есть мы разговаривали о старых формах гриппа и ОРВИ, для которых поликлиники уже были построены к началу ковида», — заявил блогер.

Однако в ролике, о котором идет речь журналист и историк императорской семьи Сергей Жуленков напрямую говорит о том, что коронавирус вызывает болезнь Фейгельсона-Якобсона, которая похожа на воспаление легких. Среди других его заявлений, что Ухань населен исключительно евреями, сам город окружен вышками 5G, которые вызывает у жителей страшные заболевания, но на «славянское ДНК» не действует.

Единственное, в чем оказался прав блогер Тюняев, синдром Якобса действительно существует, и это нарушение набора хромосом. Но вызван он не коронавирусом, а генетическим нарушением. В момент формирования может появится сперматозоид с двумя Y-хромосомами. В результате оплодотворения рождается мальчик с набором XYY, но никакой роли в формировании организма он не играет, а просто отключается.

«Информация, которую я сообщил, она правильная. Но доказательства, что эта болезнь есть в энциклопедиях суд отмел. Судья опиралась на мнение каких-то юристов, в том числе на тех, кто инициировал дело», — заявил Тюнин.

Он отметил, что человек, который рассказал ему об этой странной болезни до сих пор делает публичные заявления с этой же информацией. Но на его слова никто не реагирует. При этом самого блогера, за публикацию видео с этой же информацией «сделали уголовником». В ближайшее время он намерен обжаловать это решение и привлечь к уголовной ответственности прокуроров и судью, которые, по его словам, приняли неправосудное решение.