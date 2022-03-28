По всему миру работают сотни биолабораторий США, в том числе и военных. Чаще всего их находят в странах с коррумпированным правительством. Продажные политики скрывают работу лабораторий от своего народа и отрицают сотрудничество с Пентагоном. Однако документы зачастую говорят об обратном.

Биологические лаборатории США, которые российские военные нашли на Украине, оказались не единственными. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням заявила, что сейчас в мире более 300 гражданских и военных биологических лабораторий, финансируемых правительством США. Ее слова привело РИА «Новости».

По данным Министерства обороны России, США потратили на работу биолабораторий на Украине более 200 миллионов долларов. Уже подтвердилось, что такие лаборатории работают в Грузии, Казахстане и других среднеазиатских республиках. Эксперты уверены, что аналогичные предприятия есть и в Африке, и в Южной Корее, и в Японии.

Тайные лаборатории

После начала российской спецоперации на Украине Минобороны РФ представило документы о военно-биологической деятельности США на территории Украины. Все они имеют подписи реальных должностных лиц и заверены официальными печатями.

Согласно найденным документам, номинально у США и Украины есть соглашение о совместной биологической деятельности, но получать деньги должны были лаборатории Министерства здравоохранения Украины. Но на деле все средства — 32 миллиона долларов — уходили влаборатории украинского Министерства обороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Местные власти отрицали проведение подобных исследований как от международной общественности, так и от собственных жителей. В 2020 году депутаты Верховной рады Украины Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин связали несколько вспышек серьезных инфекционных заболеваний в стране с открытием в 2009 году американских биолабораторий, писал «Коммерсант». Однако Служба безопасности Украины публично заявила, что в стране нет иностранных биолабораторий, а на Медведчука даже завели уголовное дело.

Результаты российского расследования о работе биолабораторий на Украине представят в ООН. По факту разработки биологического оружия массового поражения возбуждено уголовное дело за преступления против мира и безопасности человечества.

Не только на Украине

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин объяснил «360», что США не проводят опасных исследований на своей земле, так как Барак Обама запретил подобные действия еще в 2014 году.

«Кроме того это нарушает Конвенцию о биологическом оружии. А в других странах это, можно сказать, ничего и не нарушает: американские законы для США важнее, чем международные обязательства. Это у нас наоборот — международные обязательства всегда на первом месте», — подчеркнул Никулин.

Правительства, которые соглашаются проводить исследования для США или размещают у себя их биолаборатории, Игорь Никулин назвал марионеточными и коррумпированными. Они также находятся под сильным американским влиянием, уверен он.

«Либо они пришли к власти в результате каких-нибудь цветных революций, либо в стране находятся американские военные базы. А там, где американские военные базы, там и американские военные лаборатории. Тут все достаточно очевидно», — сказал Никулин.

Он отметил, что присутствие биолабораторий США по всему миру не афишируют, но и не скрывают. При этом Россия, Китай и Иран окружены ими со всех сторон: такие центры работают не только на Украине и в Грузии, но и в Лаосе, Ливане, Индонезии, Малайзии, Пакистане, Киргизии, Южной Корее, на Филиппинах и во Вьетнаме.

При этом у мирового сообщества нет правовых рычагов, которые помогли бы запретить опасные биологические исследования США. На международном уровне обсуждали необходимость создать орган, который бы следил за исполнением Конвенции о биологическом оружии. Однако американцы и британцы отказались подписывать соглашение.

«Поэтому можно сказать, что конвенция есть, а вот органа, который следил бы за ее соблюдением, нет. А если закон есть, а полицейских нет, то никто этот закон соблюдать не будет», — заключил Никулин.