«Запад хотел толкнуть Гитлера на восток». Историк разобрал статью Путина про Вторую мировую

Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне. Там он рассуждает, что стало причиной начала боевых действий, говорит об ответственности Европы за Мюнхенское соглашение, стратегиях и решениях разных стран. Мы попросили историка разобрать главные тезисы.

Суть статьи Путина

Статья президента России опубликована в журнале National Interest (версия на русском языке есть на сайте Кремля). Материал называется «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны». Там президент рассуждает о предпосылках войны, действиях разных стран на ее первом этапе и пакте Молотова-Риббентропа. Мы выбрали основные положения статьи.

По мнению Путина, Вторая мировая — результат «роковой цепи событий государственного эгоизм, трусости и потакания агрессору», а не двухдневного визита Риббентропа в Москву.

Среди тезисов Путина — проблема Версальского договора. Президент отметил, что именно это соглашение стало для Германии «символом глубокой несправедливости», так как обязало выплатить огромные репарации.

Польшу Путин посчитал виновной в собственной оккупации, потому что тогдашнее руководство страны помешало СССР, Великобритании и Франции заключить военный союз.

Один из тезисов президента — Мюнхенское соглашение, которое в СССР называли Мюнхенским сговором. Путин писал, что «новую войну в Европе сделал неизбежной Мюнхенский сговор» — Великобритания и Франция бросили Чехословакию на растерзание Германии. За регион вступился СССР, а другие страны хотели переместить внимание Гитлера именно на Советский Союз, чтобы остаться в стороне от войны. Путин также обвинил ряд европейских политиков, включая польских, в том, что они хотят запрятать Мюнхенское соглашение «под ковер». Одна из причин — страны когда-то нарушили свои обязательства по соглашению, а некоторые вовсе не участвовали в разделе. Вторая причина — стыд. Государствам неприятно осознавать, что в «драматические дни 1938 года» СССР был единственным, кто встал на защиту Чехословакии.

Источник фото: РИА «Новости» / Анатолий Гаранин

Мюнхенское соглашение

В советской историографии документ назывался «Мюнхенским сговором». Это соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года. Его подписали в ночь на 30 сентября рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье и премьер-министр Италии Бенито Муссолини.

Документ предусматривал, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область (там жили этнические немцы). Утром 30 сентября президент Чехословакии Бенеш принял условия без согласия Национального собрания. 1 октября немецкие войска пересекли границу Чехословакии. Тогда же стране пришлось принять ультиматум Польши о передаче Тешинской области.

Для Европы Мюнхен был частью политики умиротворения: в тот момент Чемберлен считал, что с Гитлером можно договориться и удержать его от войны политическими уступками.

Колонны бойцов движутся на фронт из Москвы, 1941 год / Источник фото: РИА «Новости» / Анатолий Гаранин

Экскурс в историю

Тезис: «Новую войну в Европе сделал неизбежной Мюнхенский сговор».

Военный историк Юрий Кнутов по просьбе «360» оценил наиболее важные тезисы в статье Путина. Он согласился с мнением президента по поводу желания Запада натравить Германию на СССР, надеясь, что война обойдет их стороной.

Германия почувствовала несправедливость в положениях Версальского договора, подписанного еще после Первой мировой войны. По словам Кнутова, из-за него у Германии почти не осталось колоний, а также ее обложили непосильными контрибуциями и репарациями. Немцы были возмущены, чем и воспользовался Адольф Гитлер.

Первой целью нацистов стала Австрия. За ней — Чехословакия, у которой были хорошие отношения с СССР, ведь Советы гарантировали помощь стране. Этой помощи помешала сначала Польша, которая запретила проход советских войск через свою территорию. Поддержала Советы Румыния, которая тактично разрешила самолетам Красной армии летать над государством — на высоте четыре километра, объяснив, что их зенитки не бьют выше двух.

Но помощи Чехословакия не получила, так как сама отказалась от нее со стороны СССР. Страна рассчитывала на европейских союзников, которые пообещали помощь в случае немецкой агрессии (впоследствии и они отказались помогать).

Тезис: «Немецкая оккупация Польши в 1939 году лежит на совести тогдашнего польского руководства».

В этом пункте Кнутов обратил внимание, что хронология повествования Путина правильная, но необходимо углубиться в историю. И начинается она в 1920 году. Когда существовала Антанта и образовывалась советская Россия, встал вопрос о независимости Польши. Ее поддержали англичане, американцы и французы, а экс-министр иностранных дел Великобритании Джордж Керзон провел так называемую «линию лорда Керзона» — границу между Польшей и советской Россией, которую в тот момент признали все страны. Чуть позже произошло обострение обстановки, польские войска начали военные действия, которые завершились успехом и захватом значительной части Украины и Белоруссии.

Источник фото: Wikipedia

Это совсем другая трактовка, а поляки это всегда забывают, но это сверхпринципиальный вопрос Юрий Кнутов.

Ведь благодаря этому советские войска взяли под защиту население Западной Украины и Белоруссии, которое было оккупировано поляками в 1920 году и преследовалось. Соответственно, Красная армия защитила эти народы и от немецкий войск.

Поляки об этом забывают, по мнению Кнутова, из-за окончания программы поддержки. Как только Польша вступила в ЕС, ей выделяли деньги на существование, так как дыра в бюджете страны составляла 10 миллиардов евро. Брюссель своими деньгами закрывал эту дыру, а в мире даже говорили о «польском экономическом чуде». Но это «чудо» прекращается, так как Брюссель сказал, что Польша должна не только получать, но и отдавать.

Это вызвало бурю негодования в Варшаве, которая сразу же ополчилась на Германию и стала говорить о репарациях, недоплаченных во время Второй мировой войны. Под горячую руку попала и Россия, которой поляки говорили: «Давайте на халяву денег, вы агрессоры, платите нам». Также Польша сделала реверанс в сторону Вашингтона с позицией, что готова принять войска США, чтобы они тут жили и делали вклад в экономику.

Тезис: «Советское руководство могло отодвинуть западные рубежи страны вплоть до Варшавы, но не стало этого делать. Что касается присоединения Литвы, Латвии и Эстонии к СССР, оно прошло в соответствии с международным правом и с согласия властей этих стран».

Кнутов напомнил, что в период 1939 года, когда Прибалтика вошла в состав СССР, Союз довольно жестко предложил странам разместить на их территориях военный контингент, чтобы обеспечить безопасность.

При этом руководители этих государств, а также Третьего рейха, постоянно находились в Берлине, и все шло к тому, что Прибалтика войдет в состав Третьего рейха, хотя по пакту Молотова — Риббентропа она была в зоне влияния Советского Союза

«В этих условиях мы вынуждены были разместить военные контингенты. Учитывая, что эти республики были крайне бедные, большинство населения было за то, чтобы вступить в СССР, а меньшинство — в Третий рейх. Когда прошли выборы, большинство реально (это не фальсификации) захотело войти в состав СССР. Нам это было выгодно, потому что отодвигалась граница», — сказал Кнутов.

Молотов и Риббентрон после подписания Германо-советского договора о дружбе и границе между СССР и Германией / Источник фото: публичное достояние

Тезис: «Вторая мировая война — результат роковой цепи событий, „государственного эгоизма“, трусости и потакания агрессору, а не двухдневного визита Риббентропа в Москву. Каждая страна совершала ошибки, пытаясь обхитрить других».

Насчет ошибок я соглашусь, тоже Советский Союз допускал ошибки. А то что череда случайностей — не думаю. Запад был заинтересован, чтобы толкнуть Гитлера на восток Юрий Кнутов.

Тем более что в конце 1920-го он написал «Майн кампф» («Моя борьба»), где говорил, что проблемы жизненного пространства Германии можно решить за счет земель на востоке. Уже тогда он вел речь о Советском Союзе. Политики Англии и Франции это понимали и хотели, по словам Кнутова, все сделать, чтобы Гитлер пошел против Советского Союза, чтобы началась бойня. По задумке иностранных политиков, Гитлер должен был победить СССР, но сама Германия ослабела бы, то есть была бы уязвима. Таким образом, Франция и Англия должна была добить Германию и взять под контроль в том числе Россию.