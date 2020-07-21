Общественница из Уфы Рамиля Саитова опубликовала видеоролик, в котором возмутилась тем, что в республике много армян. Теперь ее могут наказать за возбуждение ненависти. Сама Саитова в интервью «360» заявила, что устала от незнакомых людей в регионе, и посетовала, что ей приходится тянуть «серую массу».

Башкирская общественница Рамиля Саитова опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором подошла к гуляющим в парке девушкам и подростку и возмутилась тем, как много в регионе армян. А также заявила, что «толерантность — это смерть, девочки». В качестве обложки ролика Саитова разместила фотографию Каринэ Аветисян — супруги главы Башкирии Радия Хабирова — с ее первой свадьбы. А в комментарии написала, что пока «башкорты тушат лесной пожар», армяне наслаждаются жизнью, «пилят бюджет», занимают учебные места. Она нелицеприятно отозвалась и о Хабирове.

Свои переживания за Башкирию Саитова объяснила тем, что у нее «совершенно другое мышление». В 2018 году она участвовала в выборах мэра Уфы, в 2019-м пыталась баллотироваться на пост главы региона. А 13 июля подала в ЦИК заявку для участия в выборах президента Татарстана.

«Почему я подала в Татарстане? Потому что я — менеджер. Я — лучшая деловая женщина России. Есть уральский проект „Урал батыр“, который обеспечивает равноправие всех членов общества. Есть определенные социально-политические технологии, как это реализовать. Я носитель этих знаний, я готова ими поделиться», — сказала она «360».

В прошлом Саитова была успешной бизнес-леди, в 1999 году «Лучшей женщиной России» в номинации «Финансы и бизнес» по версии Соsmороlitаn. Но после тяжелого развода экс-супруг забрал у нее бизнес и детей, рассказывала она Proufu.ru. Женщина побывала за решеткой за избиение охранников, а бывший муж пытался признать ее невменяемой.

Цунами агрессии

Общественница призналась, что после публикации ролика получила «тысячи угроз» жизни и здоровью со стороны армян, которые ее якобы «терроризируют, демонстрируя национальную агрессию». Некоторые она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

«Это не просто волна, это цунами агрессии. За то, что я подошла к девушкам и спросила, из какой они страны. Оказались армянки. Я спросила, откуда у нас столько армян. Я думала, это девушки из арабских стран», — уточнила она.

Саитова подчеркнула, что последние месяцы наблюдает в Уфе «огромное количество людей непонятного происхождения из непонятных стран». Общественница — башкирка и считает город своими «родовыми землями», поэтому ей непонятно, откуда в ее «доме столько незнакомых людей и что они здесь делают». От этих молодых бородатых мужчин «исходит ощущение угрозы», а полиция бездействует.

Вот только на видео она почему-то подходила не к бородатыми мужчинам, а к девушкам.

Название ролика Саитова объяснила тем, что при большом количестве проживающих в Башкирии армян добровольцев на тушении огня в Бурзяне среди них нет, как нет их на защите священных Шиханов Куштау или на горящем карьере в Сибае. А эти пожары — экологическая катастрофа, к тому же они могут докатиться до населенных пунктов, где погибнут люди.

«Их нигде нет, понимаете? Очень важно, чтобы население было социально активным. Иначе получается, что на каждого социально активного гражданина — 10, 20, 30 этих вот потребителей. Я же занимаюсь политикой. Очень сложно тянуть на себе эту огромную серую массу, для которой интересно только потребительство», — подчеркнула Саитова.

Ответственность за слова

После публикации видеоролика зампредседателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин опубликовал открытое обращение и попросил руководителей республиканских МВД, Следственного комитета, прокуратуры и ФСБ привлечь Саитову к ответственности за «возбуждение ненависти и вражды, а также за унижение достоинства человека по признакам национальности». А также наказать ее за оскорбление несовершеннолетних девушек, «всего армянского народа» и провести экспертизу ее психического состояния.

«Мне кажется, любого нормального человека должно было возмутить это видео, потому что [Россия] — многонациональная страна. Мы живем в мире и согласии. И тут такой вопиющий случай и то, что это было направлено на несовершеннолетних детей, меня это очень зацепило. <…> Я считаю, этот человек должен быть наказан», — сообщил он «360».

По его словам, Саитова своими поступками регулярно эпатирует публику. В 2018 году общественница бросила сумку в судью. В 2019 году получила штраф в 20 тысяч рублей за призыв к несанкционированному митингу. В феврале 2020 года ее арестовали на пять дней за неуплату автомобильного штрафа в 1,5 тысячи рублей. Но в данной ситуации все усугубляется тем, что женщина опубликовала ролик в интернете. А это — один из квалифицирующих признаков статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства».

В свою очередь, Саитова подчеркнула, что Галин не просто попросил привлечь ее к ответственности, а назвал преступницей. Это можно трактовать как ложный донос. Кроме того, ее возмутило, что зампред ОП публично усомнился в ее психическом здоровье.

«Я лучшая деловая женщина России по оценке Cosmopolitan. У меня отнимали бизнес, отнимали очень жестко, и я все это прошла. И угрозы, и тюрьмы, и психбольницы. В институте имени Сербского пять докторов наук сделали вывод, что я абсолютно здорова и исключительно интеллектуальна», — заявила общественница.

Привлечь к уголовной ответственности за возбуждение ненависти можно после лингвистической экспертизы, пояснил «360» адвокат Тимур Маршани. До этого те, кого оскорбили слова Саитовой, могут в частном порядке обратиться в суд для защиты чести и достоинства.